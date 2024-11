La DEP établit une nouvelle norme pour le béton, affichant un potentiel de réchauffement planétaire 20 fois inférieur à la moyenne de l'industrie.

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - CarbiCrete, un chef de file dans le domaine du béton décarbonisé, et Climate Earth, le principal fournisseur de déclarations environnementales de produits (DEP) dans l'industrie du béton, ont publié le premier DEP pour les blocs de béton sans ciment de CarbiCrete. L'annonce a été faite lors de la réunion du Concrete Masonry and Hardscapes Association, qui s'est tenue à Montréal.

Le potentiel de réchauffement global des blocs de construction de CarbiCrete est 20 fois inférieur à la moyenne de l'industrie. (Groupe CNW/CarbiCrete Inc)

La technologie brevetée de CarbiCrete permet de produire du béton sans ciment, d'éviter les émissions liées au ciment et d'éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère en remplaçant le ciment par un sous-produit de la fabrication de l'acier et en minéralisant le CO 2 dans le béton en vue d'un stockage permanent.

Vérifié par ASTM selon les exigences du DEP pour les produits de maçonnerie en béton et de pavage en béton segmentaire, la DEP révèle que les blocs de béton CarbiCrete, produits par le fabricant québécois d'aménagements paysagers Patio Drummond, ont un potentiel de réchauffement global (PRG) de 11,7 kg CO 2 éq. par mètre cube de béton, soit 20 fois inférieur à la moyenne de l'industrie, qui est de plus de 200, établissant ainsi une nouvelle référence pour l'industrie en matière de solutions de béton à faible teneur en carbone.

La DEP, qui est spécifique à l'usine et au produit, aide les architectes, les ingénieurs et les constructeurs à atteindre leurs objectifs de développement durable en leur fournissant des données précises et transparentes détaillant les avantages environnementaux significatifs des blocs de béton sans ciment de CarbiCrete.

« Cette DEP démontre l'impact substantiel de notre technologie sur la réduction de l'empreinte CO 2 du béton. La technologie de CarbiCrete apporte une valeur considérable à l'industrie de la construction et aux utilisateurs finaux, et cette DEP leur permet de faire des comparaisons plus éclairées pour atteindre leurs objectifs de durabilité », déclare Jacob Homiller, PDG de CarbiCrete. « Nous sommes impatients de travailler avec Climate Earth sur d'autres DEP à mesure que nous mettons sur le marché des produits plus innovants pour décarboniser l'environnement bâti. »

« L'approche innovante de CarbiCrete - l'élimination du ciment et la réduction drastique des émissions de CO 2 - en fait un véritable leader du béton durable », a déclaré Chris Erickson, PDG de Climate Earth. « En travaillant ensemble, nous sommes capables de créer des DEP spécifiques aux produits et aux sites qui mettent en valeur ces réductions extraordinaires de carbone. Différents des moyennes de l'industrie, nos DEP capturent l'impact complet de l'utilisation de fournisseurs locaux et de matériaux recyclés, permettant aux clients de mettre en évidence leurs efforts de durabilité avec clarté et précision. »

En janvier 2025, Climate Earth et CarbiCrete organiseront conjointement un webinaire qui examinera en profondeur le processus d'ACV/DEP et fournira aux participants des informations techniques sur la manière dont CarbiCrete parvient à réduire son potentiel de réchauffement planétaire de manière aussi remarquable.

En septembre, il a été annoncé que Canal Block, un fabricant de maçonnerie de Port Colborne, en Ontario, commencera à produire des produits CarbiCrete au début de l'année 2025.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton décarbonisé sans ciment et à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. Carbicrete.com

À propos de Climate Earth

Climate Earth est le premier et le seul fournisseur mondial de DEP numériques à la demande et d'outils de veille stratégique pour l'industrie du béton. La mission de Climate Earth est d'accroître la transparence et d'aider les producteurs de béton à accélérer l'innovation des produits pour un béton à faible teneur en carbone grâce à des DEP à la demande et à des outils numériques avancés qui mesurent, analysent et projettent les impacts environnementaux. Climate Earth, fondée en 2008 et basée à Richmond, en Californie, a développé les systèmes ont automatisé la création de DEP pour plus de 1 200 usines de béton prêt à l'emploi, de blocs et de ciment dans le monde entier et ont généré plus de 70 000 DEP vérifiés par des tiers. Pour plus d'informations, visitez : climateearth.com

