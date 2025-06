LANAUDIÈRE, QC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Les entreprises québécoises Isobloc reconnue pour ses blocs de béton isolés performants et durables, et CarbiCrete, chef de file mondial dans le béton préfabriqué sans ciment, lancent aujourd'hui Isobloc ZÉRO : la première solution de maçonnerie isolée faite de béton décarbonisé en Amérique du Nord.

Cette solution innovante 100% québécoise conjugue performance thermique, simplicité d'installation et réduction significative des gaz à effet de serre, contribuant à rendre la construction de bâtiment plus durable.

Remplacer le ciment, un matériau à forte empreinte carbone

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde en raison de son coût abordable et sa durée de vie. Or, la production de l'un de ses principaux ingrédients, le ciment - qui permet d'agréger les différents constituants du béton, est responsable d'environ 8 % des émissions mondiales de CO₂, soit plus que l'ensemble de l'industrie aérienne.

En combinant le procédé breveté de CabriCrete, qui fabrique du béton sans ciment à partir de résidus d'acier et de CO₂ capturé dans le béton à la solution écoénergétique isolante d'Isobloc, Isobloc ZÉRO offre la même performance que le béton standard, tout en diminuant l'empreinte carbone de la construction, une industrie qui devrait atteindre 417,3 milliards de dollars américains d'ici 2033 au Canada.

« Plusieurs villes et municipalités se sont engagées à décarboniser la construction dans les prochaines années », affirme Eric Dionne, président d'Isobloc. « Avec Isobloc ZÉRO, on ne parle plus seulement de bâtir des murs : on parle de bâtir pour les générations futures. C'est une véritable révolution pour le secteur de la construction. Une maçonnerie isolée, durable, facile à poser… et maintenant, décarbonisé ».

Conçu et fabriqué au Québec, Isobloc ZÉRO s'adresse aux architectes, entrepreneurs, promoteurs et institutions qui cherchent des solutions concrètes pour répondre aux nouvelles exigences environnementales sans compromettre la qualité ni la rentabilité des projets. Proposant une réelle valeur ajoutée au même coût que la construction conventionnelle, l'innovation satisfait les exigences de performances ASTM 90 et contribue aux pointages des certifications environnementales telles que LEED, BBCA, WELL et SmartScore.

« CarbiCrete innove continuellement dans le domaine de la construction écologique », affirme Jacob Homiller, PDG de CarbiCrete. « En combinant notre technologie de béton sans ciment avec la solution écoénergétique d'Isobloc, nous offrons aux professionnels du bâtiment un nouvel outil pour réduire à la fois le carbone intrinsèque et opérationnel des bâtiments ».

Isobloc ZÉRO contribue à propulser la construction vers un avenir plus durable, plus performant et plus résilient. Le produit est disponible dès maintenant en vente direct chez Isobloc.

À propos d'Isobloc

Fondée en 1984, Isobloc fabrique des blocs de maçonnerie isolés qui allient structure, isolation thermique et finition architecturale. L'entreprise se distingue par son approche locale, durable et tournée vers l'innovation. https://isobloc.com/

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton décarbonisé sans ciment et à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. https://carbicrete.com/

