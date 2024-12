De l'équipement supplémentaire a été installé à Patio Drummond pour fabriquer plus de produits en béton décarbonisé.

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - CarbiCrete, une entreprise leader dans la décarbonisation du béton, a annoncé aujourd'hui que l'installation d'un nouvel équipement dans une usine de Drummondville au Québec, exploitée par le fabricant d'aménagements paysagers Patio Drummond, a été complétée. Ceci permettra à Patio Drummond d'augmenter sa production de produits CarbiCrete.

Pavés à gazon CarbiFlo de Patio Drummond. (Groupe CNW/CarbiCrete Inc)

La technologie brevetée de CarbiCrete permet de produire du béton sans ciment, d'éviter les émissions liées au ciment en remplaçant le ciment par un sous-produit de la fabrication de l'acier et d'éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère en minéralisant le CO2 dans le béton en vue d'un entreposage permanent.

Une déclaration environnementale de produit (DEP) récemment publiée démontre que les blocs de béton fabriqués avec la technologie CarbiCrete ont une empreinte carbone 20 fois inférieure à la moyenne de l'industrie.

Le 12 décembre, CarbiCrete a annoncé une nouvelle collaboration de financement carbone avec Meta qui permettra à la fois d'appuyer cette expansion ainsi que l'installation de l'équipement CarbiCrete à Canal Block, un fabricant de blocs à Port Colborne, Ontario.

« Cette augmentation de la capacité de production représente une autre étape importante dans notre capacité à répondre à la demande croissante de produits de béton à faible empreinte environnementale », déclare Jacob Homiller. « Elle permet à notre partenaire de production de longue date, Patio Drummond, d'élargir son portefeuille de produits CarbiCrete et de fabriquer davantage de béton qui contribuera à décarboniser l'environnement bâti. »

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir davantage de produits CarbiCrete sur le marché », déclare Philippe Girardin, copropriétaire de Patio Drummond. « Cette capacité additionnelle aidera Patio Drummond à établir la norme en matière de construction durable au Québec et au Canada. Nous sommes fiers de travailler avec CarbiCrete et nous espérons que l'expansion de l'usine se poursuivra à l'avenir. »

La première structure construite à l'aide de blocs CarbiCrete produits à Patio Drummond est un bâtiment à faible empreinte en carbone situé dans le centre d'innovation et de formation d'Aecon à Holland Landing Ontario, inauguré le 6 décembre.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton décarbonisé sans ciment à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. CarbiCrete.com

À propos de Patio Drummond

Patio Drummond est un chef de file dans la fabrication de produits de béton pour l'aménagement paysager, le mobilier urbain, le béton préfabriqué et les produits agricoles. Son équipe de plus de 120 personnes dessert une clientèle de centres de rénovation, d'entrepreneurs généraux, de professionnels de l'aménagement paysager, de municipalités et de ministères au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Patiodrummond.com

