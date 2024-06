Ensemble, Plusgrade et Lark Hotels amélioreront l'expérience des invités en donnant accès à des produits comme Premium Upgrade, StayExtend et StayPlus.

Les solutions de Plusgrade aideront Lark à enchanter ses invités en offrant des surclassements de chambre personnalisée, des heures d'arrivée hâtive et de départ tardif, des prolongations de séjour et des commodités personnalisées.

Tirant parti de son expertise dans les secteurs aériens, ferroviaires et croisiéristes, Plusgrade, élève les standards de l'industrie hôtelière grâce à sa plateforme exhaustive axée sur les données, construite pour offrir des expériences incroyables aux clients tout en stimulant les revenus auxiliaires des hôtels.

MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Plusgrade, un chef de file mondial dans le domaine des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, annonce aujourd'hui un partenariat avec Lark Hotels, la célèbre société hôtelière de style de vie, prélude d'une nouvelle ère d'excellence en matière d'hospitalité. Le partenariat intégrera les solutions novatrices de vente incitative de Plusgrade aux systèmes de gestion immobilière de Lark Hotels pour rehausser l'expérience des invités. De plus, il permettra de libérer des sources de revenus importantes pour Lark Hotels dans son portefeuille d'hôtels-boutiques dans des endroits emblématiques des États-Unis.

Lark Hotels profitera désormais de la gamme de solutions d'hospitalité de Plusgrade, en offrant des expériences hautement personnalisées et mémorables. Les invités de Lark Hotels auront accès à « Premium Upgrade », qui leur permettra de présenter des offres ou d'acheter des surclassements de chambre de qualité supérieure grâce à une expérience utilisateur transparente. « StayExtend » offre aux invités la possibilité d'arriver plus tôt, de partir plus tard ou de prolonger leur séjour, leur offrant ainsi une fonctionnalité et une satisfaction inégalées. De plus, « StayPlus » permet aux invités de personnaliser leur séjour avec une variété de commodités après la réservation, comme des séances de spa, des soupers gastronomiques et des locations sur place.

« Nous sommes heureux de fournir à Lark Hotels les outils nécessaires pour enchanter les invités et maximiser les occasions à marge élevée qui stimuleront une croissance substantielle des revenus », a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. « Nos solutions sont conçues pour améliorer la satisfaction des invités grâce à des possibilités de commodités et de surclassements personnalisés. En collaboration avec Lark Hotels, nous établissons de nouvelles normes dans le secteur du tourisme d'accueil, en offrant des expériences exceptionnelles qui non seulement améliorent l'efficacité opérationnelle, mais dépassent également les attentes des invités, favorisent la fidélité et stimulent la croissance. »

Tirant parti des données de son vaste réseau mondial de revenus auxiliaires, Plusgrade fournira à Lark Hotels des renseignements précieux sur le marché, ce qui permettra une prise de décision éclairée et des améliorations stratégiques aux expériences des invités. L'approche personnalisée de Plusgrade en matière d'engagement des clients augmente les taux de conversion et garantit que Lark Hotels optimise continuellement ses stratégies de revenus.

« Notre partenariat avec Plusgrade met l'accent sur notre engagement envers l'innovation et l'hospitalité axée sur les invités », a déclaré Nikola Jasprica, vice-président, Gestion des revenus, de Lark Hotels. « Leurs solutions novatrices s'harmonisent parfaitement à notre engagement envers l'excellence en matière d'accueil et elles nous permettront d'offrir à nos invités des options de séjour plus personnalisées et flexibles. »

Depuis des années, Plusgrade est un chef de file mondial dans le développement et la livraison de solutions de revenus auxiliaires, aidant les plus grandes compagnies aériennes, sociétés de transport ferroviaire et croisiéristes du monde à maximiser leurs sources de revenus. Plusgrade est aujourd'hui un moteur pour l'industrie hôtelière, aidant plus de 600 établissements hôteliers à l'échelle planétaire à améliorer l'expérience des invités, à générer des revenus auxiliaires et à numériser et à automatiser de façon transparente leurs activités.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de pointe. Plus de 200 compagnies aériennes, hôteliers, croisiéristes, sociétés de transport ferroviaire de voyageurs et compagnies de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes grâce à des expériences client incroyables. En tant que source de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers. Plusgrade, fondée en 2009, a son siège social à Montréal et des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site Plusgrade.com.

À propos de Lark Hotels :

Lark Hotels est une entreprise de gestion et de développement hôtelier de qualité supérieure qui compte plus de 50 hôtels-boutiques situés dans le nord-est, le sud-est et la Californie. Lancée en 2012, Lark exploite des hôtels-boutiques dans des destinations prisées, accueillant leurs communautés de façon amusante et inattendue. Chaque hôtel Lark invite les convives à vivre des escapades intimes au cœur d'une destination emblématique, à ressentir la nostalgie et à profiter d'un service attentif lorsqu'ils le souhaitent ou d'intimité lorsqu'ils en ont besoin. En 2020, Lark Hotels a lancé une division de gestion tierce axée sur la gestion et la commercialisation d'hôtels indépendants partout aux États-Unis. En 2021, Lark Hotels a lancé Bluebird by Lark, une collection sœur d'auberges-boutiques en bord de route, réinventées pour les escapades routières américaines. Pour en savoir plus sur Lark Hotels et Bluebird by Lark, visitez larkhotels.com et bluebirdhotels.com.

SOURCE Plusgrade Inc.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Carrie Moench, Directrice, Marque et communications, Plusgrade, [email protected]