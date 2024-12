Le transporteur national de la Lettonie, airBaltic, a conclu un partenariat avec Plusgrade pour offrir aux passagers des surclassements en classe affaires qui amélioreront leur expérience et généreront des revenus additionnels pour le transporteur

Les passagers auront désormais la possibilité de faire des offres pour remporter des surclassements en classe affaires, dans le cadre d'un nouveau programme d'accès à des services et à un confort haut de gamme

Cette collaboration marque le début d'un partenariat d'envergure qui continuera d'accroître l'offre de produits haut de gamme du transporteur en 2025

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Plusgrade , chef de file mondial en matière de solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, et airBaltic, transporteur aérien national de la Lettonie, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour améliorer l'offre d'expérience de voyage haut de gamme. Le fruit de cette collaboration est un nouveau programme de surclassement en classe affaires qui offrira aux passagers un accès à un confort accru tout en générant des revenus auxiliaires pour la compagnie aérienne.

avion d'airBaltic au décollage (Groupe CNW/Plusgrade Inc.)

Reconnue pour son engagement envers l'excellence et l'aviation durable, airBaltic continue d'innover en offrant un service exceptionnel à ses passagers. Ce partenariat avec Plusgrade marque une autre étape importante dans la mission d'airBaltic d'offrir la meilleure expérience de voyage possible tout en maintenant l'efficacité opérationnelle.

Le nouveau programme de surclassement offre aux passagers les avantages suivants :

Enchères pour la classe affaire : Les passagers admissibles pourront faire des offres pour obtenir des sièges en classe affaires disponibles, dans le cadre d'un programme leur donnant l'occasion de profiter de voyages haut de gamme à des prix attrayants Services haut de gamme : Les passagers ayant fait les offres de surclassement gagnantes auront alors accès à toutes les commodités offertes par la classe affaires, y compris l'enregistrement prioritaire, les salons d'aéroport et le niveau de service supérieur à bord Améliorations futures : D'autres produits haut de gamme seront lancés tout au long de l'année 2025

Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade, a commenté la collaboration : « Nous sommes heureux de nous associer à airBaltic, l'une des compagnies aériennes les plus novatrices d'Europe. Ce partenariat permettra à airBaltic de maximiser les revenus qu'elle peut tirer de sa classe affaires, tout en offrant à ses passagers des occasions d'améliorer leur voyage. Nous sommes impatients d'agrandir notre partenariat en y ajoutant d'autres solutions de revenus auxiliaires en 2025 ».

Natālija Kuzmina, vice-présidente, Expérience client et connaissance de la clientèle chez airBaltic, affirme : « Chez airBaltic, nous nous efforçons sans cesse d'améliorer l'expérience de voyage de nos clients. Le nouveau partenariat avec Plusgrade nous permet d'agrandir les avantages de la classe affaires à un plus grand nombre de passagers tout en maintenant notre efficacité opérationnelle et en augmentant nos revenus. Nous sommes enchantés de notre partenariat avec Plusgrade et sommes également impatients de l'étendre avec d'autres produits en 2025 ».

Le nouveau programme de surclassement est déjà disponible. Pour en savoir plus sur les possibilités de surclassement en classe affaires, visitez le site https://www.airBaltic.com/en-LV/upgrade-to-business-class-with-bidding .

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de pointe. Plus de 200 compagnies aériennes, hôteliers, croisiéristes, sociétés de transport ferroviaire de voyageurs et compagnies de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes grâce à des expériences client incroyables. En tant que source de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers. Plusgrade, fondée en 2009, a son siège social à Montréal et des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site Plusgrade.com .

À propos d'airBaltic



airBaltic (Air Baltic Corporation AS) est la première compagnie aérienne en importance dans la région de la Baltique et l'un des transporteurs à la croissance la plus rapide d'Europe. En tant que transporteur aérien hybride, airBaltic tire parti des avantages des réseaux traditionnels et des transporteurs à faible coût. À travers un réseau de plus de 130 itinéraires couvrant Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere et, en saison, la Grande Canarie, airBaltic relie la région de la Baltique à plus de 80 destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Caucase. Fondée en 1995, airBaltic exploite aujourd'hui l'une des plus jeunes flottes aériennes d'Europe, composée de 49 avions Airbus A220-300 et emploie plus de 2 700 professionnels. L'entreprise est détenue majoritairement par l'État letton, qui détient une participation de 97,97 %, les 2,03 % restants étant détenus par des actionnaires privés.

L'engagement d'airBaltic envers l'excellence est reconnu et a été récompensé par plusieurs prix prestigieux, dont celui de la meilleure compagnie aérienne de sa région, qui lui a été décerné par Skytrax trois années de suite. En 2022, l'Association du transport aérien international (IATA) a reconnu airBaltic en lui décernant prix Équipe de diversité et inclusion. De plus, en 2023, APEX a décerné à la compagnie le prix Passenger Choice Award for Best Cabin Service in Europe, et en 2024, airBaltic s'est également fait décerner par APEX le prix Four Star Major Airline, reconnaissant son engagement à offrir une expérience de voyage de haute qualité. En 2024, la compagnie a reçu le prix PROS AI Innovator pour avoir mis à profit l'IA d'une manière lui ayant permis de générer des résultats transformateurs et d'optimiser ses opérations.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Carrie Moench, Directrice, Marque et communications, Plusgrade, [email protected]; Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : airBaltic - Unité de communication d'entreprise, Air Baltic Corporation AS, Courriel : [email protected]