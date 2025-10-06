Deux solutions éprouvées, maintenant réunies, pour offrir l'expérience de vente incitative la plus puissante dans l'industrie hôtelière

Une capacité élargie pour couvrir tout le parcours client grâce à des solutions axées sur les résultats

Le chef de file en vente incitative dans l'hôtellerie s'unit à un leader mondial des revenus auxiliaires

MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Plusgrade , chef de file mondial en solutions de revenus auxiliaires, annonce aujourd'hui l'acquisition de Oaky, une plateforme de vente incitative primée, reconnue cinq années consécutives comme la meilleure solution dans sa catégorie. Grâce à cette union, deux plateformes de confiance ne font désormais qu'une, combinant le meilleur des deux mondes pour offrir une expérience encore plus performante.

Cette fusion stratégique permet à Plusgrade de créer une plateforme unifiée de vente incitative, regroupant les meilleures fonctionnalités de chaque solution - pour offrir aux hôteliers et à leurs clients une expérience plus complète, plus robuste et plus évoluée. L'offre conjointe couvrira l'ensemble du parcours client, de l'offre avant l'arrivée jusqu'aux surclassements sur place, et plus encore. L'objectif : générer davantage de revenus pour les partenaires, tout en bonifiant l'expérience client de manière concrète.

« Oaky a été désignée meilleure solution de vente incitative pendant cinq années de suite. Maintenant, ce chef de file mondial dans la vente incitative hôtelière bénéficiera de la puissance d'un leader global des revenus auxiliaires. Grâce à cette acquisition, on réunit le meilleur de nos deux univers : nos produits, notre portée client et nos équipes, » affirme Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade.

« Nous sommes ravis d'accueillir les partenaires d'Oaky et, ce faisant, de créer l'un des portefeuilles les plus impressionnants d'hôtels et de complexes hôteliers de l'industrie. Ce vaste réseau de propriétés exceptionnelles nous permettra d'apporter encore plus de valeur et d'innovation à tous, alors que nous accélérons notre succès commun. »

« Oaky s'est bâti une solide réputation en aidant les hôtels à mettre en place des expériences de vente incitative réellement appréciées des clients, » souligne Erik Tengen, cofondateur et chef de la direction d'Oaky.

« En joignant nos forces à celles de Plusgrade, on combine le meilleur des deux plateformes pour créer une seule expérience puissante, capable d'innover et de générer encore plus de revenus pour les hôtels à travers le monde. Ensemble, on redéfinit ce que veut dire "le meilleur" - parce que lorsque les meilleurs s'unissent, tout le monde y gagne. »

Lars Jonker, cofondateur d'Oaky, ajoute :

« On est extrêmement fiers d'avoir trouvé une nouvelle maison aussi solide que Plusgrade pour l'entreprise qu'on a bâtie avec autant de soin et de passion. C'est le début d'un nouveau chapitre prometteur, avec deux équipes animées par la même vision de croissance et d'innovation. »

Dans le cadre de cette acquisition, Erik Tengen occupera désormais le poste de Président, Vente incitative - Hôtellerie chez Plusgrade, où il mettra à profit son expertise et sa vision stratégique pour l'avenir.

Avec cette acquisition, Plusgrade accélère sa lancée comme moteur mondial des revenus auxiliaires - en alimentant l'innovation pour des milliers d'hôtels et de partenaires du voyage à travers le monde, en générant des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus, et en améliorant l'expérience de millions de voyageurs, partout sur la planète.

Stifel a représenté, à titre de conseiller financier exclusif, les actionnaires d'Oaky B.V, entreprise du portefeuille de PeakSpan Capital, et Osborne Clarke a agi comme conseiller juridique. Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Stibbe N.V. ont agi à titre de conseillers juridiques pour Plusgrade.

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de premier plan. Plus de 275 marques de voyage et de services financiers parmi les plus reconnues - dans les secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire de passagers et des services financiers - ainsi que plus de 2 500 hôtels et complexes hôteliers à travers le monde font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus grâce à des expériences client exceptionnelles. Véritable moteur mondial des revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles occasions d'affaires pour ses partenaires, tout en améliorant l'expérience de millions de voyageurs et de clients. Fondée en 2009, l'entreprise a son siège social à Montréal et possède des bureaux dans plusieurs pays. Pour en savoir plus : plusgrade.com .

