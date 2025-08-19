Quinze nouveaux produits améliorés dans les expériences de voyage, la fidélisation et l'hôtellerie sont maintenant offerts

Conçus pour générer des revenus plus rapidement, réduire les frictions et personnaliser les expériences des voyageurs à grande échelle

La collection signale le prochain chapitre de croissance et d'innovation de Plusgrade dans l'ensemble de son réseau de partenaires mondial

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Plusgrade , un chef de file mondial dans le domaine des solutions de revenus auxiliaires, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plus récente collection de produits : une expansion audacieuse de nouvelles capacités améliorées conçues pour offrir plus de valeur à chaque étape du voyage.

Regroupant 15 nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations majeures dans les secteurs des compagnies aériennes, des croisières, de l'hôtellerie, du transport ferroviaire, des services financiers et de la fidélisation, cette version présente des innovations comme le marchandisage plus intelligent des sièges avec des plans de cabine interactifs, des prix alimentés par l'IA, des surclassements entre compagnies aériennes, le paiement avec des points pour le statut Elite et le nouvel outil de réception pour les services hôteliers. Chaque solution est conçue pour améliorer les expériences des voyageurs et générer de l'incidence sur les revenus pour le réseau mondial de plus de 250 partenaires de Plusgrade.

« Au fur et à mesure que nous grandissons, nous nous concentrons sur ce qui fait bouger les choses pour nos partenaires : la rapidité à générer des revenus, l'intégration transparente et de meilleures expériences pour les voyageurs », a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. « Chaque produit que nous annonçons aujourd'hui fait exactement cela. Ce ne sont pas seulement de nouvelles fonctionnalités, ce sont des solutions qui produisent des résultats dès le premier jour. Et ils sont créés par l'équipe la plus ambitieuse de l'industrie. »

L'annonce montre l'investissement continu de Plusgrade dans le leadership des produits de revenus auxiliaires et son ambition de façonner l'avenir des voyages. Du marchandisage plus intelligent à la personnalisation de la fidélisation en temps réel, en passant par la montée en gamme en séjour dans les hôtels, ces lancements sont conçus pour aider les partenaires à gagner plus de revenus tout en améliorant les voyages pour des millions de personnes dans le monde.

Pour découvrir la collection complète, visitez la collection Made by Plusgrade 2025 , ou demandez une démonstration.

