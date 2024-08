TORONTO, le 19 août 2024 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto a publié aujourd'hui son rapport 2023 sur ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ce rapport rend compte des efforts déployés pour rendre l'aéroport plus propre, plus écologique et plus silencieux, et pour progresser sur la voie de la concrétisation de sa vision, qui est de devenir un modèle du fonctionnement d'un aéroport en milieu urbain.

Ce septième rapport annuel met en évidence une amélioration des processus de collecte de données et de communication, et expose en détail les résultats obtenus dans les domaines jugés les plus importants pour l'Aéroport Billy Bishop de Toronto par nos intervenants clés. Il s'agit à la fois d'un rapport technique complet et d'une présentation interactive mettant en avant des éléments vidéo et des faits saillants.

« Les aéroports jouent un rôle déterminant dans le développement de villes prospères. Ils rapprochent les personnes, les idées, les marchandises et les services, et permettent l'établissement de liens indispensables au bien-être économique, physique et mental des communautés. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto depuis 1939 - cela fait donc 85 ans que ce dernier sert les intérêts de Toronto et des voyageurs », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto.

« Notre organisation étant basée dans le secteur riverain torontois, le développement durable figurait déjà au premier rang de nos préoccupations bien avant que nous n'officialisions nos efforts ESG en 2023. Notre engagement en matière de conduite d'opérations durables et de gouvernance responsable est au cœur de notre mission à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Avec ses partenaires de Nieuport Aviation, PortsToronto s'efforce de rendre l'aéroport plus propre, plus écologique et plus silencieux, et de faire en sorte qu'il puisse continuer de servir sa communauté et ses passagers pendant les 85 prochaines années », a poursuivi M. Steenstra.

« Au-delà de notre situation géographique au cœur de Toronto, YTZ fait de grands progrès pour devenir une partie intégrante du tissu social de notre communauté », a déclaré Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation, propriétaire et exploitant du terminal passager de l'aéroport. « Cela commence par notre engagement collectif en faveur de la durabilité environnementale, une priorité que nous partageons avec d'autres parties prenantes. Cela s'étend à notre soutien à plus de 30 organismes communautaires et caritatifs, à notre engagement à refléter la diversité de la ville à travers l'art et à notre attention portée à nos employés, le cœur et l'âme de notre aéroport.

« Bien que nous ayons parcouru un long chemin pour devenir un leader de l'industrie aéronautique dans ces domaines d'intervention, Nieuport Aviation, PortsToronto et d'autres partenaires de l'aéroport reconnaissent que nous avons encore beaucoup à faire », a poursuivi Pakey. « Ce rapport ne constitue pas seulement un bilan de notre situation collective, mais il témoigne également de notre engagement envers une amélioration continue au profit des voyageurs, de la communauté et des employés de l'aéroport.

Gérance de l'environnement

L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est alimenté à l'électricité propre et renouvelable , par l'entremise de Bullfrog Power.

est , par l'entremise de Bullfrog Power. Depuis 2010, PortsToronto a évité l'émission de 20 231 tonnes de CO 2 .

À titre de comparaison, c'est comme si... Plus de 4 500 voitures étaient retirées de la circulation pendant un an 9 825 hectares de forêts poussaient pendant un an Plus de 766 000 ampoules étaient remplacées par des DEL

. À titre de comparaison, c'est comme si... 505 tonnes d'émissions de CO 2 ont été compensées du fait de la conversion en énergie des déchets générés à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto .

générés Premier aéroport d'Amérique du Nord à avoir opté pour l'utilisation de mousse sans substances perfluoroalkylées ( SPFA ) dans le cadre de ses opérations de lutte contre l'incendie.

perfluoroalkylées SPFA Prochaines navettes électriques pour réduire les émissions de CO 2 associées aux bus diesel actuels.

Responsabilité sociale

L'Aéroport Billy Bishop de Toronto a investi plus de 360 000 dollars dans nos collectivités en 2023, et a versé depuis 2009 un total de 23 millions de dollars pour financer des initiatives communautaires et environnementales.

a investi plus de dans nos collectivités en a versé depuis 2009 un total de pour financer des initiatives communautaires et environnementales. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto génère plus de 2,1 milliards de dollars de production économique annuelle et contribue au maintien de 4 450 emplois.

génère plus de de production économique annuelle et contribue au maintien de En 2023, les services d'ambulance aérienne d'Ornge basés à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ont assuré 2 674 vols d'évacuation médicale .

ont assuré . En 2023, malgré la hausse de l'activité commerciale enregistrée à l'aéroport, le nombre global de plaintes liées au bruit a diminué de 18 % par rapport à l'année 2022.

Excellence

Primé lors de la conférence Airports Going Green : l'Aéroport Billy Bishop de Toronto s'est vu décerner une mention honorable pour son projet d'électrification des transports le desservant - projet dans le cadre duquel il a mis en service le premier traversier canadien zéro émission et sera bientôt équipé de bus-navettes électriques.

: l'Aéroport Billy Bishop de s'est vu décerner une mention honorable pour son projet d'électrification des transports le desservant - projet dans le cadre duquel il a mis en service le premier traversier canadien zéro émission et sera bientôt équipé de bus-navettes électriques. 85 % des habitants de Toronto reconnaissent que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto joue pour la ville un rôle central dans les domaines du commerce, des soins de santé et de la création d'emplois.

l'Aéroport Billy Bishop de joue pour la ville un rôle central dans les domaines du commerce, des soins de santé et de la création d'emplois. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto a été désigné comme l'un des meilleurs aéroports au monde lors de la remise des World Airport Awards 2023 de Skytrax.

Pour lire le rapport ESG 2023 de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, cliquez ici.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli deux millions de passagers en 2023; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le Port de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels le transport maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 28 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

À propos de Nieuport Aviation

Nieuport Aviation possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Appuyée par des fonds de pension canadiens et internationaux, et forte d'une solide expertise internationale dans le domaine de la gestion d'opérations d'aviation, cette société s'engage à offrir un service de classe mondiale aux millions d'usagers de l'aéroport. En plus de gérer l'aérogare passagers, Nieuport Aviation propose un service de navette gratuit entre l'aéroport et le centre-ville de Toronto, et contribue ainsi au bon déroulement des voyages. Depuis qu'elle a fait l'acquisition de l'aérogare, Nieuport a investi 60 millions de dollars dans des travaux de modernisation, ce qui lui a notamment permis d'ouvrir récemment le salon d'affaires Aspire dédié aux passagers des vols intérieurs. En outre, Nieuport investit actuellement dans l'aménagement d'une installation de prédédouanement pour les États-Unis, qui devrait être mise en service en 2025.

