OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - Plus de 2 000 leaders municipaux de toutes les régions du pays se sont réunis à Ottawa cette semaine à l'occasion du congrès annuel et salon professionnel 2025 de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). C'est le plus important événement du genre au pays. Il met de l'avant l'innovation, la collaboration et la promotion des intérêts des villes et des collectivités.

Le congrès a accueilli le premier ministre Mark Carney, la cheffe adjointe du Parti conservateur Melissa Lantsman, le député néo-démocrate Gord Johns, la cheffe du Parti vert du Canada Elizabeth May et la cheffe nationale Cindy Woodhouse Nepinak.

Alors que le premier ministre Mark Carney s'apprête à rencontrer les 13 premiers ministres des provinces et des territoires, le message de la FCM est clair: le succès du Canada dépend de la façon dont nous collaborons entre gouvernements. Il faut respecter les champs de compétence, tout en travaillant de manière pragmatique pour obtenir des résultats. La FCM est d'accord avec le premier ministre, il est temps de construire. Toutefois, le Canada ne peut remplir ses engagements et livrer des résultats sans que les différents ordres de gouvernement soient sur la même longueur d'onde.

Alors que le monde fait face à des défis sans précédent, qui menacent la paix, la stabilité, la sécurité économique et la résilience climatique, les municipalités ont l'expertise pour apporter de vraies solutions aux enjeux du logement, des infrastructures essentielles et l'économie nationale.

« Le congrès de cette année a permis de démontrer à nouveau avec éloquence ce que les leaders municipaux peuvent accomplir lorsqu'ils se rassemblent pour atteindre un objectif commun », a déclaré Rebecca Bligh, présidente de la FCM. « Nos discussions avec le premier ministre Carney ont été encourageantes et nous sommes optimistes au sujet des prochaines étapes. Nous jetons les bases d'un partenariat national pour la prospérité, qui réunit les gouvernements sur des priorités communes et donne aux municipalités les moyens d'obtenir des résultats concrets. C'est ce que signifie Plus forts, ensemble . C'est une collaboration qui stimule le progrès et la prospérité nationale ».

Guidé par le thème « Plus fort, ensemble : la vitalité municipale, moteur de la prospérité nationale », le congrès de 2025 a mis de l'avant la force de l'unité, de la collaboration et de la solidarité entre les collectivités du pays. Dans un climat économique et politique en constante évolution, les leaders municipaux se sont réunis pour trouver des solutions à leurs défis communs, ce qui démontre que lorsque les voix locales s'unissent, le progrès national suit.

Renforcer la collaboration transfrontalière

L'un des points forts du congrès a été la collaboration et le partenariat solide entre les municipalités membres de la FCM et les délégations de la U.S. Conference of Mayors et la National Association of Counties. Cela a renforcé le rôle croissant des gouvernements de proximité dans la coopération internationale. Ces discussions sont essentielles pour protéger nos communautés et renforcer nos économies locales des deux côtés de la frontière.

Un autre moment important du congrès a été la déclaration des maires d'Urban7, qui a fait valoir le rôle essentiel des villes et des régions pour relever les défis les plus pressants du moment.

Lancement d'un rapport sur le Canada rural

La FCM a également profité du congrès pour lancer un rapport très attendu, L'avenir du Canada rural. Cette feuille de route audacieuse vise à libérer le plein potentiel des collectivités rurales comme vecteurs de la prospérité du pays. Le rapport reconnaît l'apport fondamental de ces communautés et présente des recommandations qui leur permettront de prospérer.

Les membres de la FCM font entendre leur voix

Samedi, au cours de la plénière de résolutions, les membres de la FCM ont débattu et voté en faveur des résolutions suivantes :

Améliorer l'accès aux soins de santé dans les régions rurales Renforcer l'économie canadienne en diversifiant les échanges commerciaux L'avenir de Postes Canada Renforcer la souveraineté et la sécurité dans l'Arctique par le biais des municipalités

Leadership de la FCM

Les membres ont également réitéré leur confiance dans la direction de l'organisation, avec Rebecca Bligh, conseillère municipale de la Ville de Vancouver (C.-B.), continuant à la présidence de la FCM.

Les autres dirigeantes et dirigeants de la FCM sont :

Tim Tierney , conseiller municipal, Ville d' Ottawa (Ont.) - premier vice-président

, conseiller municipal, Ville d' (Ont.) - premier vice-président Kathy Valentino , conseillère municipale, Ville de Thompson (Man.) - deuxième vice-présidente

, conseillère municipale, (Man.) - deuxième vice-présidente Marc Doret , maire, Cité de Dorval (Qc) - troisième vice-président

, maire, Cité de (Qc) - troisième vice-président Amy Coady , présidente, Municipalities Newfoundland and Labrador (T.-N.-L.) - vice-présidente hors cadre

Josh Morgan, maire de la Ville de London (Ont.), continue de siéger à la présidence du caucus des maires des grandes villes de la FCM. Son leadership reste déterminant pour faire progresser les conversations nationales sur le logement, les infrastructures, la sécurité publique et l'itinérance.

Appel à un partenariat national pour la prospérité

Tout au long du congrès, les élues et élus municipaux ont insisté sur l'établissement d'un partenariat national pour la prospérité, une approche pragmatique de collaboration intergouvernementale. Ce partenariat permettrait de faire converger les investissements et les objectifs pour donner aux municipalités les moyens de produire des résultats sur le terrain.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 villes et collectivités membres, représentant plus de 92 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Contact médias : Relations avec les médias de la FCM, (613) 907-6395, [email protected]