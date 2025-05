OTTAWA, ON, le 29 mai 2025 /CNW/ - L'engagement du Canada à construire 500 000 logements par an ne sera tenu que si les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux travaillent ensemble, en harmonisant leurs investissements, en se concentrant sur leurs priorités communes et en mobilisant des leviers qui permettent d'obtenir des résultats. Tel est le message du caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), alors que les leaders municipaux se réunissent à Ottawa à l'occasion du Congrès annuel et salon professionnel de la FCM.

« Nous sommes d'accord avec le premier ministre, il est temps de bâtir. Toutefois, on ne peut pas construire sans obtenir des résultats. On y parvient lorsque les gouvernements coopèrent, que les ressources sont allouées judicieusement et que les municipalités disposent des moyens pour faire le travail sur le terrain », a déclaré Rebecca Bligh, présidente de la FCM.

Un partenariat national pour la prospérité devrait servir de modèle fonctionnel et pratique pour ce type de collaboration. Il s'agit pour les gouvernements de travailler ensemble, à travers les juridictions et mandats respectifs. Il faut coordonner les efforts en matière de logement et d'infrastructures, favoriser la croissance économique et harmoniser l'utilisation des ressources existantes en conséquence. L'accent doit être mis sur la mise en œuvre : il s'agit de fixer des objectifs communs et d'attribuer des ressources aux leviers qui permettent d'obtenir des résultats concrets, dont un grand nombre relèvent des municipalités, où cette mise en œuvre prend forme.

« Les villes sont prêtes à agir, mais on nous demande de relever les défis actuels en matière de logement et d'infrastructures avec des outils dépassés et des capacités limitées », a déclaré Josh Morgan, président du caucus des maires des grandes villes de la FCM. « C'est pourquoi nous avons besoin d'une discussion réfléchie sur la façon dont les gouvernements travaillent ensemble. Nous avons besoin d'une approche moderne pour harmoniser les plans, le financement et la mise en œuvre, afin que les collectivités qui doivent faire face aux problèmes de front soient équipées pour réussir. »

Le congrès annuel de cette année prévoit également une réunion importante de maires canadiens et d'une délégation de maires américains, afin de souligner le rôle essentiel que jouent les gouvernements municipaux dans le renforcement des relations économiques transfrontalières.

En cette période de tensions commerciales, de pressions sur les chaînes d'approvisionnement et de défis communs en matière d'infrastructures, les villes travaillent ensemble pour proposer des solutions pratiques qui soutiennent à la fois la compétitivité nationale et la prospérité locale.

En alignant leurs efforts pour faciliter le commerce, la mobilité de la main-d'œuvre et la résilience des infrastructures, les responsables municipaux contribuent à renforcer les conditions qui stimulent la croissance économique de part et d'autre de la frontière. Leurs discussions reflètent également le rôle croissant des gouvernements municipaux dans l'orientation de l'engagement à l'échelle internationale, qu'il s'agisse du commerce, de la résilience climatique ou du développement économique inclusif. La FCM continuera d'établir des relations solides avec ses homologues américains et internationaux afin de faire progresser la réponse aux enjeux communs et d'obtenir des résultats pour les collectivités.

Cet engagement se reflète dans la présence d'une délégation de la Conférence des maires des États-Unis (United States Conference of Mayors, USCM) au congrès annuel de la FCM, qui permettra de renforcer les liens transfrontaliers solides qui soutiennent l'avancement des priorités communes des deux pays, de la croissance économique à la résilience climatique.

La délégation comprend :

Andrew Ginther , président de l'USCM et maire de Columbus ( Ohio )

, président de l'USCM et maire de Columbus ( ) Tom Cochrane , chef de la direction de l'USCM

, chef de la direction de l'USCM LaToya Cantrell , mairesse de La Nouvelle-Orléans (Louisiane)

, mairesse de La Nouvelle-Orléans (Louisiane) Bryan Barnett , maire de Rochester Hills ( Michigan )

Cet appel à l'action retentit haut et fort alors que les leaders municipaux se réunissent à Ottawa pour réaffirmer leurs priorités et parler d'une seule voix. Alors que le premier ministre Carney s'apprête à rencontrer les premiers ministres provinciaux et territoriaux, le message de la FCM est clair : le succès du Canada dépend d'une nouvelle façon de travailler ensemble qui respecte les compétences, mais qui reflète une approche mûrie et pragmatique de la collaboration. Cela signifie harmoniser les ressources, définir conjointement les objectifs et fournir effectivement les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, en mettant l'accent sur les résultats qui, par nature et par nécessité, doivent être atteints par le biais des gouvernements locaux.

Face à l'incertitude économique, à l'évolution des marchés mondiaux et aux pressions croissantes qui s'exercent sur les Canadiennes et les Canadiens, le moment est venu pour les gouvernements de s'unir et d'agir.

La Fédération canadienne des municipalités réunit plus de 2000 gouvernements municipaux à l'échelle du pays, représentant plus de 92 pour cent de la population de l'ensemble des provinces et territoires.

