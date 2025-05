OTTAWA, ON, le 31 mai 2025 /CNW/ - À un moment crucial pour l'économie et les municipalités canadiennes, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) dévoile L'avenir du Canada rural, une feuille de route audacieuse qui vise à libérer le plein potentiel des collectivités rurales comme vecteurs de la prospérité du pays. Alors que l'incertitude actuelle modifie les priorités économiques à l'échelle mondiale, les élues et élus de la ruralité sont prêts à collaborer pour trouver des solutions afin de diversifier nos activités commerciales. Cela inclut renforcer les infrastructures locales et bâtir une économie plus résiliente et plus inclusive pour toute la population.

Le Canada rural est une pierre angulaire de la prospérité nationale. Il est riche en ressources, en innovation et en potentiel inexploité. Avec des infrastructures modernes, une connectivité fiable et des outils fiscaux modernisés, les collectivités rurales sont prêtes à stimuler la croissance dans des secteurs essentiels et d'élargir l'empreinte commerciale du Canada à l'échelle planétaire. Toutefois, pour libérer leur plein potentiel, elles doivent pouvoir compter sur un partenariat renouvelé et axé sur les résultats entre tous les ordres de gouvernement. Lorsque les collectivités rurales prospèrent, c'est tout le pays qui va de l'avant.

« La FCM est fière de présenter sa vision de l'avenir du Canada et de montrer comment elle peut rendre les collectivités plus sûres et plus résilientes grâce à la collaboration de tous les ordres de gouvernement », a déclaré Neal Comeau, président du Forum rural de la FCM. « Ce rapport contient la clé manquante pour assurer la prospérité à long terme du pays, grâce au travail et au dévouement des élues et élus municipaux. »

Alors que le nouveau gouvernement fédéral entame son mandat, le rapport met en lumière les principaux enjeux ruraux : la sécurité publique, le vieillissement des infrastructures et les lacunes majeures en matière de connectivité numérique. Il propose des solutions pratiques pour aider les collectivités rurales à prospérer.

Les principales recommandations contenues dans le rapport sont :

Développer les services cellulaires et Internet haute vitesse pour répondre aux besoins de l'économie rurale du 21 e siècle.

siècle. Renforcer les partenariats établis avec les municipalités rurales pour garantir que les programmes d'infrastructure fédéraux tiennent compte des réalités rurales, afin de libérer le potentiel économique et d'améliorer l'accès aux marchés dans l'ensemble du pays.

Améliorer les services de police en milieu rural et réformer le système de mise en liberté sous caution par le biais d'une collaboration intergouvernementale afin de créer des collectivités plus sûres et plus résilientes dans tout le Canada.

Accroître l'offre de logement en milieu rural en donnant aux municipalités les moyens d'agir grâce à un partenariat fédéral-municipal renouvelé qui permettra d'harmoniser les outils et les infrastructures afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Promouvoir la résilience climatique en établissant des partenariats avec les municipalités rurales dans le but de renforcer les infrastructures, de protéger les collectivités et de soutenir le développement durable à long terme.

Reconnaître toutes les collectivités, autant rurales qu'urbaines, comme des partenaires essentiels dans la réalisation des principaux objectifs nationaux, aux côtés des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Il s'agit du premier rapport national de ce type sur la ruralité depuis sept ans. Il s'appuie sur les voix d'élues et élus ruraux de partout au pays. Il invite le gouvernement fédéral à collaborer avec les municipalités rurales dans le cadre d'un partenariat national pour la prospérité. L'objectif est de libérer le potentiel économique des régions rurales, d'assurer à toutes les collectivités du pays l'accès à des services Internet et cellulaires fiables et de renforcer la sécurité et la résilience dans tout le pays.

Alors que le Canada s'efforce de moderniser le mode de financement des municipalités, les réalités rurales doivent être au centre des préoccupations. Un cadre fiscal renouvelé doit apporter un soutien équitable à toutes les collectivités, car le Canada rural ne fait pas seulement partie de la solution, il est essentiel à la construction d'un avenir plus fort et plus résilient pour tout le monde.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte plus de 2 000 villes et collectivités membres, représentant plus de 92 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias de la FCM, (613) 907-6395, [email protected]