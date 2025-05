OTTAWA, ON, le 30 mai 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités (FCM) publie un rapport exhaustif sur l'avenir du Canada rural. Il s'agit du premier rapport de ce genre en sept ans, fondé sur les contributions de leaders ruraux de partout au pays.

Le rapport dresse une liste des enjeux prioritaires et propose une vision pour l'avenir. Il souligne à quel point les communautés rurales sont essentielles à la croissance économique du Canada et insiste sur le fait qu'elles doivent être impliquées dans les processus décisionnels qui façonnent l'avenir du pays.

Date et heure : Le samedi 31 mai à midi (heure de l'Est)

Lieu : Centre Rogers, Ottawa, 55, promenade Colonel By, pièce 211.

Les participants :

Rebecca Bligh , Présidente de la FCM et conseillère municipale à la Ville de Vancouver, BC

, Présidente de la FCM et conseillère municipale à la Ville de Neal Comeau , Président du forum rural de la FCM et conseiller municipal du comté de Sturgeon, AB

, Président du forum rural de la FCM et conseiller municipal du comté de Sturgeon, AB Kathy Valentino , Deuxième vice-présidente de la FCM et conseillère municipale de la Ville de Thompson , MB

, Deuxième vice-présidente de la FCM et conseillère municipale de la , MB Jacques Demers , Président de la Fédération québécoise des municipalités et Maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, QC

, Président de la Fédération québécoise des municipalités et Brittany Merrifield , Mairesse de la municipalité de Grand Bay-Westfield, NB

, Mairesse de la municipalité de Scott Pearce , Président sortant de la FCM et maire du canton de Gore, QC

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Ses plus de 2 000 membres représentent plus de 92 % de la population canadienne.

