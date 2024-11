MONTRÉAL, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Depuis des décennies, l'économie sociale fait partie de l'ADN du Québec. Des solutions aux problèmes complexes sont trouvées grâce à la collaboration de l'ensemble des acteurs du milieu. L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce près d'un million de dollars pour soutenir des projets en économie sociale au Québec :

Groupe TAQ (Ateliers T.A.Q. inc.) : deux contributions remboursables de 181 721 $ et de 113 624 $ pour aménager une salle alimentaire et acquérir de nouveaux équipements pour l'usine d' Amqui au Bas-Saint-Laurent.

(Ateliers T.A.Q. inc.) : deux contributions remboursables de 181 721 $ et de 113 624 $ pour aménager une salle alimentaire et acquérir de nouveaux équipements pour l'usine d' au Bas-Saint-Laurent. ADDERE Service-conseil : une contribution non remboursable de 500 000 $ pour accompagner les entreprises et organisations de l'Estrie dans leurs démarches vers l'écoresponsabilité.

: une contribution non remboursable de 500 000 $ pour accompagner les entreprises et organisations de l'Estrie dans leurs démarches vers l'écoresponsabilité. Groupe RCM : une contribution remboursable de 154 666 $ pour soutenir le recyclage en Mauricie et promouvoir le développement durable.

Ces investissements visent à renforcer la compétitivité et la pérennité de ces organisations. Dans le cadre de leur mission, elles s'engagent à intégrer les retombées sociales et environnementales au développement économique.

Reconnu pour son rôle clé dans le dynamisme économique et l'innovation au Québec, DEC compte miser davantage sur l'économie sociale afin de répondre encore plus et mieux aux besoins des entreprises et des collectivités de toutes les régions du Québec. À cet effet, la ministre Martinez Ferrada a annoncé le 28 novembre dernier une allocation de 5 millions de dollars pour des projets de mutualisation en économie sociale. Cela vient s'ajouter à un appel à projets en innovation sociale doté d'une enveloppe de 1 million de dollars dans l'Est de Montréal et aux 2,3 millions de dollars accordés pour le Chantier de l'économie sociale pour l'accompagnement stratégique des entreprises.

Bâtir l'économie de demain et assurer la prospérité à long terme des PME et des collectivités passe par une croissance plus inclusive et durable. Le gouvernement du Canada reconnaît la diversité et le potentiel des différents acteurs économiques présents au Québec et le rôle clé que joue l'économie sociale dans le dynamisme économique de ses régions.

« L'économie sociale est essentielle pour le développement économique du Québec et représente un levier important dans les régions. Elle s'attaque aux défis économiques et sociaux de plus en plus complexes. Cette nouvelle approche économique vise à procurer des avantages aux communautés et à protéger le bien commun, en répondant directement aux besoins et aux aspirations de nos communautés. En soutenant ces organisations, nous encourageons le développement économique et une croissance inclusive. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

