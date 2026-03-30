L'élargissement du service d'un océan à l'autre offre aux Canadiens plus de possibilités pour planifier leur escapade estivale.

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Vacances Sunwing a le plaisir de dévoiler son horaire estival pour 2026, qui propose des options de vols pratiques au départ des principales villes canadiennes vers une vaste sélection de destinations soleil prisées au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. À compter du début du mois de mai 2026, les vacanciers pourront accéder facilement à des destinations populaires comme Cancún, Montego Bay, Punta Cana et plus encore.

Aperçu de l'horaire estival :

Nombreux départs de Montréal et de Québec, avec des vols fréquents vers Cancún, Punta Cana et Varadero, en plus d'autres itinéraires comme Grand Bahama, Montego Bay et Saint-Martin au départ de Montréal;

Excellent service au départ de Toronto, avec des vols quotidiens vers Cancún et plusieurs vols par semaine vers des destinations comme Los Cabos, Montego Bay et Punta Cana;

Vols de Sunwing dans l'Ouest canadien, avec des départs de Vancouver, Edmonton, Calgary et Winnipeg vers des destinations mexicaines populaires, y compris Cancún, Los Cabos et Puerto Vallarta;

Retour de certaines routes et quelques nouveautés. Citons notamment Puerto Vallarta et Samaná au départ de Toronto ainsi que Cozumel, Liberia (Costa Rica), Mazatlán et Samaná au départ de Montréal. Les vacanciers disposent donc d'une plus grande variété pour leurs voyages estivaux.

Grâce à une grande sélection de villes de départ et de destinations, Vacances Sunwing continue d'offrir des options de vacances flexibles, accessibles et adaptées aux voyageurs canadiens.

Tous les forfaits de Vacances Sunwing seront exploités à bord des appareils WestJet, et certains vols sont réservés exclusivement aux clients de Vacances Sunwing afin d'offrir une expérience conviviale et familière du départ à la destination.

Les vacanciers qui réservent un forfait avec Vacances Sunwing bénéficieront d'une expérience complète, ce qui comprend des horaires de vols pratiques, une gamme d'hôtels tout inclus soigneusement choisis, les transferts et l'accompagnement de représentants sur place tout au long de leur séjour.

Alors que la demande pour les voyages sous les tropiques demeure forte, Vacances Sunwing encourage les conseillers en voyages et les clients à réserver tôt afin d'obtenir les dates de leur choix et de profiter des meilleures aubaines.

Pour en savoir plus sur l'horaire estival 2026 de Vacances Sunwing et sur les forfaits vacances offerts, les conseillers en voyages sont invités à visiter le portail de Sunwing pour les agents de voyages.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre forfaitiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter sunwing.ca/fr.

SOURCE Sunwing Vacations Inc.

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Lyne Chayer, Vice-présidente, expérience-client et vacances, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]