Cette collaboration apporte une aide vitale et de l'espoir aux régions de la Jamaïque touchées par l'ouragan

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Vacances Sunwing tient à remercier de tout cœur les agents de voyages de partout au Canada pour leur engagement et leur soutien exceptionnels qui ont permis de recueillir 210 000 $ en dons pour venir en aide aux communautés jamaïcaines touchées par l'ouragan Melissa. Cette réalisation remarquable rappelle que les agents de voyages jouent un rôle essentiel et peuvent amener des changements concrets qui vont au-delà des voyages.

Marina Piccioni, directrice du programme de cartes-cadeaux, Groupe Vacances Sunwing et Rahul Singh, ambulancier paramédical canadien et fondateur de GlobalMedic et Danya Greenless, gestionnaire et responsable du développement des partenariats et des produits, Groupe Vacances Sunwing. (Groupe CNW/Sunwing Vacations Inc.)

Entre le 1er et le 14 décembre, Vacances Sunwing s'est engagé à faire un don de 100 $ à GlobalMedic pour chaque réservation de forfait vacances en Jamaïque. Le tourisme joue un rôle essentiel dans le soutien des communautés locales et la relance économique, d'où l'importance d'attirer à nouveau les voyageurs sur l'île, malgré les dommages causés par l'ouragan Melissa.

« Nous sommes touchés par le fait que nos partenaires restent optimistes quant à la capacité de la Jamaïque à se reconstruire. Le pays est prêt à se remettre en marche et à accueillir nos visiteurs canadiens », déclare Angella Bennett, directrice régionale pour le Canada à l'Office du tourisme de la Jamaïque. « Cela souligne à quel point le tourisme est crucial pour rétablir la situation et soutenir la relance économique de la destination. »

Les agents de voyages ont relevé le défi et ont généré une augmentation impressionnante du nombre de réservations en Jamaïque, ce qui démontre à la fois leur engagement envers nos clients et leur soutien indéfectible envers les communautés dans le cadre de leur reconstruction.

« Cette initiative démontre le pouvoir de la collaboration. Nos agents de voyages à travers le Canada se sont mobilisés non seulement pour soutenir leurs clients, mais aussi pour apporter une aide concrète aux communautés touchées par l'ouragan Melissa », explique Danya Greenless, gestionnaire et responsable du développement des partenariats et des produits. « Voir toutes ces réservations se traduire directement en aide aux familles jamaïcaines est inspirant, et cela renforce notre conviction que les voyages peuvent apporter espoir et guérison à ceux qui en ont le plus besoin. »

« Les Canadiens ont hâte de retourner en Jamaïque, non seulement pour profiter de ses magnifiques paysages et de son accueil chaleureux, mais aussi pour jouer un rôle dans le soutien à sa population et à l'industrie touristique pendant sa reconstruction », déclare Mme Greenless. « Les voyages peuvent être une formidable force au service du bien, et cette initiative donne à nos clients l'occasion d'avoir un impact significatif grâce à leurs vacances. »

Le personnel du groupe WestJet, y compris les membres d'équipe de Vacances Sunwing, s'est associé à GlobalMedic pour préparer plus de 1 630 trousses alimentaires et familiales d'urgence au siège social de GlobalMedic les 6 novembre et 2 décembre derniers. Ces trousses ont été envoyées par cargo de WestJet et distribuées aux familles des régions touchées par l'ouragan, leur fournissant ainsi des denrées alimentaires et des fournitures essentielles pendant la période de reconstruction.

« Le soutien de partenaires tels que Vacances Sunwing, le groupe WestJet et la communauté des conseillers en voyages canadiens nous permet d'intervenir rapidement et efficacement en temps de crise. Ces dons sont destinés directement pour l'aide vitale aux familles jamaïcaines qui s'efforcent de reconstruire leur vie après le passage de l'ouragan Melissa », a expliqué Rahul Singh, ambulancier paramédical canadien et fondateur de GlobalMedic.

Cette initiative met de l'avant le pouvoir des initiatives communautaires au sein de l'industrie du voyage.

