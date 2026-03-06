Les réservations sont maintenant ouvertes.

MONTRÉAL, le 6 mars 2026 /CNW/ - Vacances Sunwing et Vacances WestJet Québec sont très enthousiastes d'offrir à leurs clients un accès direct de Montréal à Cozumel, au Mexique, l'une des destinations insulaires les plus établies des Caraïbes. Le premier vol décollera le 6 mars 2026, la clientèle pourra ainsi profiter plus facilement que jamais d'une escapade ensoleillée. Les vols partiront de l'aéroport Montréal-Trudeau via Vacances Sunwing et Vacances WestJet Québec.

Vous cherchez le juste équilibre entre être actif et ne rien faire du tout? Bienvenue à Cozumel, le plus grand trésor de la côte caribéenne du Mexique. Nichée au large des côtes du Yucatán, cette île est le cadre parfait pour des escapades paradisiaques. Que vous recherchiez des sensations fortes, la tranquillité ou un peu des deux, Cozumel vous offre l'ambiance de vacances dont vous rêvez. Avec son propre aéroport international et ses superbes hôtels tout inclus, cette ville est le mélange parfait entre détente et aventures écologiques.

« Si vous envisagez d'aller au Mexique en ce moment, Cozumel est l'agencement idéal d'aventure et de relaxation », a déclaré Andrew Dawson, président du Groupe de Vacances Sunwing. « Les clients peuvent s'adonner à la plongée, à l'exploration et à la détente dans un environnement chaleureux doté de propriétés et d'infrastructures fiables. C'est la destination rêvée pour une escapade sécuritaire et mémorable dans les Caraïbes, peu importe le moment où les clients sont prêts à voyager. »

Les clients disposent maintenant d'une vaste sélection d'hôtels parmi lesquels choisir, notamment :

El Cozumeleno Beach Resort

The Westin Cozumel

Cozumel Palace

Iberostar Waves Cozumel (bientôt disponible)

Secrets Aura Cozumel

Dreams Cozumel Cape Resort and Spa

El Cid La Ceiba

Grand Park Royal Cozumel

Fiesta Americana Cozumel

The Explorean Cozumel

Melia Cozumel

Allegro Cozumel (bientôt disponible)

Occidental Cozumel (bientôt disponible)

Afin de mettre la destination à l'honneur, Sunwing a créé une offre de lancement pour les départs du 13 mars vers le Secrets Aura Cozumel, à partir de 1 515 $ par personne, taxes incluses.

« Les clients profitent maintenant d'un accès direct vers l'une des îles les plus populaires du Mexique », ajoute Lyne Chayer, vice-présidente de l'expérience client et des vacances du groupe WestJet, Québec. « Cozumel est pleinement préparé à accueillir des visiteurs. » Les vols au départ de Montréal se remplissent rapidement, il s'agit donc du meilleur moment pour planifier une escapade dans les Caraïbes en toute confiance. »

Cozumel se distingue avec la plongée de calibre international, les aventures écotouristiques, les hôtels de bord de mer, les activités familiales et l'authentique charme insulaire. Nous recommandons aux clients de réserver tôt pour obtenir les dates de voyage qu'ils souhaitent et profiter des offres de lancement d'une durée limitée*.

*Des restrictions s'appliquent.

