MONTRÉAL, le 6 avril 2026 /CNW/ - Chaque moment marquant mérite d'être célébré. Sunwing répond à la demande croissante de vacanciers qui souhaitent souligner les étapes les plus importantes de la vie dans des destinations tropicales. Que ce soit pour des mariages à destination, des anniversaires de naissance ou de mariage, ou bien des rassemblements multigénérationnels, les Canadiens optent de plus en plus pour des célébrations inoubliables dans le Sud.

Les recherches démontrent que les souvenirs sont plus vifs lorsque les événements significatifs se déroulent dans un décor hors de l'ordinaire. C'est pourquoi un échange de vœux dans les Caraïbes se grave différemment dans l'esprit que s'il a lieu dans une salle du quartier. Ce changement redéfinit la manière dont les clients abordent les étapes importantes. Et les mariages à destination évoluent en célébrations immersives de plusieurs jours, où la famille et les amis se réunissent aussi pour passer des vacances.

Dans cet esprit, les vacanciers célèbrent désormais toutes sortes d'occasions sous les tropiques : un anniversaire de naissance au coucher du soleil, un enterrement de vie de célibataire, un souper aux chandelles pour un anniversaire de mariage ou une réunion de famille à l'ombre des palmiers. Au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, les hôtels ont adapté leurs espaces pour accueillir ces moments en personnalisant des lieux tant pour les rassemblements intimes et que les célébrations de groupe nombreux.

Avec Mariages et événements par Sunwing, les clients profitent d'assistance durant toute la planification, leur permettant de se concentrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire la célébration. De la coordination des vols et de l'hébergement à la gestion des détails à destination, ces services permettent des événements organisés avec soin et simplicité.

Les célébrations à destination sont de plus en plus tendance. Voici un aperçu de l'offre :

Vaste gamme de destinations tropicales offrant des lieux personnalisables pour les événements marquants;

Partenaires hôteliers dotés de lieux pour organiser des rassemblements intimes et des célébrations de groupe nombreux;

Options flexibles adaptées aux anniversaires, aux mariages et aux réunions familiales;

Soutien d'experts en planification avec Mariages et événements par Sunwing;

Destinations pittoresques qui créent de précieux souvenirs.

Sunwing s'engage à constamment offrir des expériences exceptionnelles pour toutes les étapes importantes de la vie.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter sunwing.ca/fr.

SOURCE Sunwing Vacations Inc.

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]