Robert Half : Près de six employeurs canadiens sur dix prévoient accroître leurs embauches d'ici la fin de 2026

Les intentions d'embauche grimpent à 58 %, en légère hausse par rapport à 55 % au début de 2026

48 % ont annulé des projets en raison de lacunes en matière de compétences

TORONTO, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Près de six employeurs canadiens sur dix prévoient accroître leurs embauches d'ici la fin de 2026, alors que les organisations font progresser leurs priorités d'affaires et cherchent des professionnels possédant des compétences spécialisées pour faire face aux pénuries persistantes de main-d'œuvre qualifiée, selon une nouvelle étude de Robert Half, une firme de solutions de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises.

Selon un sondage réalisé auprès de plus de 1 360 recruteurs canadiens, 58 % prévoient accroître l'embauche de personnel permanent au deuxième semestre. De plus, 45 % prévoient embaucher des professionnels contractuels pour avoir accès à une expertise spécialisée, appuyer les initiatives prioritaires et assurer l'avancement des travaux essentiels.

« De nombreuses organisations sont prêtes à faire avancer d'importantes priorités d'affaires, mais elles doivent pouvoir compter sur les compétences requises pour les concrétiser, a déclaré Koula Vasilopoulos, directrice générale principale chez Robert Half Canada. Les employeurs diversifient leurs stratégies de gestion des talents en misant à la fois sur l'embauche de personnel permanent et sur le recours à des professionnels contractuels afin d'avoir accès aux compétences essentielles et de faire progresser les projets stratégiques ».

Spécialisations où la demande d'embauche est la plus forte

Classement Domaine professionnel Intentions d'embauche 1 Services juridiques 74 % 2 Marketing et création 66 % 3 RH 64 % 4 Finance et comptabilité 58 % 5 Technologie 48 % 6 Soutien administratif et à la clientèle 41 %

Les employeurs continuent de faire face à des pénuries de main-d'œuvre qualifiée

Malgré la hausse de la demande d'embauche, les employeurs peinent toujours à trouver des professionnels possédant les compétences spécialisées dont ils ont besoin. Plus de la moitié (53 %) disent qu'il est plus difficile qu'avant de trouver du personnel qualifié.

Les pénuries de main-d'œuvre qualifiée entraînent aussi des répercussions sur la capacité des entreprises à mener leurs activités :

56 % des recruteurs ont connu d'importants retards dans leurs projets au cours de la dernière année.

des recruteurs ont connu d'importants retards dans leurs projets au cours de la dernière année. 48 % ont annulé des projets faute de disposer des compétences nécessaires.

Voici les compétences que les employeurs disent avoir le plus de difficulté à trouver :

Compétences techniques ou spécialisées (48 %)

Connaissances ou expérience propres au secteur d'activité (47 %)

Aptitudes de leadership (41 %)

De plus, 53 % des recruteurs indiquent que les compétences spécialisées constituent le critère auquel ils accordent le plus d'importance au moment d'embaucher.

Pour faire face à ces défis, près de quatre employeurs sur dix (37 %) privilégient l'embauche de candidats à fort potentiel et investissent dans leur perfectionnement lorsqu'ils ne trouvent pas de personnel pleinement qualifié en mesure de contribuer immédiatement. De plus, 56 % disent solliciter l'aide d'entreprises de recrutement et placement de personnel pour avoir accès à des compétences spécialisées.

« Pour de nombreuses organisations, il demeure difficile de trouver des professionnels possédant des compétences spécialisées recherchées, et les employeurs se tournent de plus en plus vers des solutions souples pour répondre à leurs besoins en talents, a ajouté Vasilopoulos. Un partenaire de recrutement peut donner accès à des professionnels qualifiés capables de contribuer rapidement, de maintenir l'élan des activités et de soutenir la croissance à long terme ».

Pour en savoir plus sur les tendances de l'emploi en 2026, notamment sur les professionnels les plus difficiles à recruter et les façons de relever les défis liés à l'embauche, consultez le rapport La demande de personnel qualifié de Robert Half.

Foire aux questions :

Pourquoi les organisations annulent-elles ou retardent-elles des projets?

Les employeurs peinent à trouver des professionnels possédant les compétences spécialisées nécessaires pour mener à bien des travaux essentiels, ce qui entraîne des retards, une redéfinition des priorités et l'annulation de projets.

Pourquoi est-il difficile de trouver du personnel qualifié?

De nombreux postes exigent des qualifications précises, comme des compétences spécialisées, des connaissances sectorielles, la maîtrise de logiciels, des aptitudes de leadership et une expérience pertinente, ce qui complique la recherche de candidats possédant le profil recherché.

Comment les entreprises comblent-elles les lacunes en matière de compétences?

Les employeurs combinent l'embauche de personnel permanent, le recours à des talents contractuels et le perfectionnement des compétences pour combler les lacunes et faire avancer les projets.

Dans quels secteurs la demande d'embauche est-elle la plus forte?

Au Canada, la demande d'embauche est la plus forte dans les domaines du droit ainsi que du marketing et de la création, suivis des ressources humaines, de la finance et de la comptabilité, des technologies, puis de l'administration et du soutien à la clientèle.

Au sujet de l'étude

Les données de cette étude proviennent d'un sondage réalisé par Robert Half et mené par un cabinet de recherche indépendant en avril 2026. Le sondage a recueilli les réponses de plus de 1 360 recruteurs partout au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half (NYSE: RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Nous offrons des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que de l'administration et du soutien à la clientèle. Nous proposons également des services de recherche de cadres. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui propose des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris sa filiale Protiviti, figure parmi les entreprises les plus admirées de Fortune® ainsi qu'au palmarès 2026 de Forbes des meilleures firmes de recrutement et de placement de personnel temporaire au Canada. Découvrez la vaste étendue de nos solutions en matière de gestion des talents, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

Personne-ressource : Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]