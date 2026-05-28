L'étude démontre aussi à quel point les troubles du sommeil se répercutent sur la vie quotidienne et la vitesse à laquelle ils peuvent mener à des problèmes de santé et de rendement. Voici les principaux constats découlant de l'étude :

Une personne en emploi sur cinq (20 %) au pays répond aux critères de l'insomnie clinique.

Un tiers (33 %) des personnes sondées affirment que la mauvaise qualité de leur sommeil a une incidence négative sur leur travail.

Plus du tiers (39 %) des personnes sondées indiquent que le manque de sommeil nuit à leur santé mentale, et 36 % affirment que cela nuit à leur santé physique.

« Le sommeil est l'un des indicateurs les plus clairs de notre façon de gérer les pressions du quotidien », indique Erin Crump, vice-présidente, développement du marché, Sun Life Santé. « Quand les gens sont accablés par le stress, par des problèmes de santé ou par les obligations de la vie, c'est souvent le sommeil qui écope en premier. Cette étude montre qu'en aidant les gens à accéder plus vite aux bonnes ressources, on peut alléger leur fardeau et améliorer leur bien-être, tout en aidant les milieux de travail à prospérer. »

Plus qu'une simple question de sommeil

Le manque de sommeil est rarement un problème isolé. En effet, il est souvent lié à des problèmes de santé mentale, à des maladies chroniques et à des transitions de vie importantes, augmentant les risques liés à la santé pour les travailleuses et travailleurs et pour les employeurs. Les pressions s'accumulent, et leurs effets se font sentir dans toutes les sphères de la vie. Au travail, elles se manifestent par de la fatigue, un désengagement, des absences et une baisse de productivité, faisant de la perturbation du sommeil un enjeu à la fois humain et organisationnel.

Un quart (25 %) des personnes sondées affirment que le manque de sommeil a une incidence sur leur santé financière.

33 % des femmes en périménopause ou en ménopause et des personnes ayant une maladie chronique font de l'insomnie clinique - un pourcentage 1,5 fois plus élevé que celui observé dans la population générale.

Près de la moitié (43 %) des travailleurs et travailleuses de 18 à 34 ans ont des difficultés de sommeil importantes, et ils normalisent souvent la privation de sommeil comme un moyen de progresser.

En l'absence de soutien adéquat, les organisations risquent de faire face à un taux d'absentéisme plus élevé, à une diminution de l'engagement et à la perte de talents expérimentés.

Des lacunes dans les connaissances

Malgré l'incidence croissante des perturbations du sommeil, il existe encore des lacunes importantes dans les connaissances tant chez les personnes ayant des problèmes de sommeil que chez les organisations qui tentent de les aider.

Près de neuf employeurs sur dix croient que les garanties collectives pourraient favoriser un meilleur sommeil, mais deux tiers ne savent pas comment leur régime pourrait aider.

Selon une étude de la Société pour les troubles de l'humeur du Canada, 79 % des personnes aux prises avec un problème de santé mentale au Canada rapportent avoir des troubles du sommeil. Pourtant, beaucoup d'entre elles restent sans diagnostic ou ignorent l'existence de traitements efficaces.

La Sun Life aide les employeurs à tirer le maximum de leur régime de garanties pour favoriser le sommeil, le bien-être et le rendement des membres de leurs équipes.

« Lorsque les employeurs offrent un régime de garanties comprenant la couverture de services comme la TCC-I et autres types de thérapies, ils contribuent à combler un écart important pour les membres de leur personnel qui font de l'insomnie chronique », explique Dan Gallson, directeur général national de la Société pour les troubles de l'humeur du Canada.

Soutenir la santé des milieux de travail

Par l'entremise des garanties collectives, la Sun Life donne accès à des ressources de soutien qui peuvent aborder directement les causes profondes des troubles du sommeil, notamment :

Consultation et service de coach en santé mentale : Accès à des professionnelles et professionnels autorisés qui aident à gérer le stress, l'anxiété et les comportements qui nuisent au sommeil.

Accès à des professionnelles et professionnels autorisés qui aident à gérer le stress, l'anxiété et les comportements qui nuisent au sommeil. Soins virtuels : Accès rapide à du personnel infirmier (y compris des infirmières praticiennes) et à des médecins pour une évaluation des problèmes de sommeil, des recommandations à des cliniques du sommeil et le traitement des troubles du sommeil courants.

: Accès rapide à du personnel infirmier (y compris des infirmières praticiennes) et à des médecins pour une évaluation des problèmes de sommeil, des recommandations à des cliniques du sommeil et le traitement des troubles du sommeil courants. Programmes d'aide aux employés (PAE) : Soutien confidentiel pour les problèmes de santé mentale, les défis relationnels et le stress financier - des facteurs qui contribuent souvent aux troubles du sommeil.

: Soutien confidentiel pour les problèmes de santé mentale, les défis relationnels et le stress financier - des facteurs qui contribuent souvent aux troubles du sommeil. Soutien pour les maladies chroniques et la santé des femmes : Ressources qui aident à gérer les maladies ou les étapes de la vie qui perturbent le sommeil.

Grâce à des ressources faciles à trouver et à utiliser, les gens peuvent faire de petits progrès réalistes pour améliorer leur sommeil et adopter un mode de vie sain et équilibré. Pour en savoir plus sur le soutien que la Sun Life offre en vue de bâtir un avenir où les gens sont frais et dispos à la maison comme au travail, cliquez ici.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

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SOURCE Financière Sun Life inc.