TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui que le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») et la Bourse de Toronto (la « TSX ») ont approuvé le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre ») qui avait été annoncée précédemment par la Compagnie dans le but de racheter jusqu'à 10 000 000 de ses actions ordinaires (représentant environ 1,8 % des 554 255 267 actions ordinaires émises et en circulation au 15 mai 2026).

L'offre permettra à la Compagnie d'acquérir plus d'actions ordinaires en vue de rembourser une partie du capital aux actionnaires dans le cadre de sa stratégie générale de gestion du capital.

L'offre débutera le 29 mai 2026 et se poursuivra jusqu'au 28 mai 2027 ou jusqu'à une date antérieure que la Compagnie pourrait déterminer. Le volume moyen des opérations quotidiennes à la TSX pour la période de six mois terminée le 30 avril 2026 s'établissait à 2 008 137 actions ordinaires. Les rachats aux termes de l'offre peuvent être effectués par l'intermédiaire de la TSX, d'autres bourses canadiennes, de la Bourse de New York (la « NYSE ») ou d'autres plateformes de négociation au Canada ou aux États-Unis, selon les taux en vigueur sur le marché. Les règles de la TSX autorisent la Compagnie à racheter jusqu'à 502 034 de ses actions ordinaires chaque jour de Bourse, ce qui représente 25 % du volume moyen des opérations quotidiennes, sous réserve des règles applicables aux rachats de blocs de titres de la TSX. Sur la NYSE, le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées chaque jour correspond à 25 % du volume moyen des opérations quotidiennes pour la période de quatre semaines civiles précédant la date de rachat, sous réserve de certaines exceptions applicables aux rachats de blocs de titres.

Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, les rachats dans le cadre de l'offre peuvent également être effectués par l'entremise d'ententes de gré à gré ou de programmes de rachat d'actions en vertu de dispenses accordées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières. Tout rachat effectué en vertu d'une dispense accordée par une autorité de réglementation des valeurs mobilières sera généralement effectué à escompte par rapport au cours en vigueur sur le marché. La Compagnie déterminera le nombre d'actions ordinaires effectivement rachetées aux termes de l'offre et le moment de ces rachats (le cas échéant). Toutes les actions ordinaires ainsi rachetées par la Compagnie seront annulées ou utilisées dans le cadre de certains régimes incitatifs réglés en instruments de capitaux propres.

La Compagnie a mis en place un programme de rachat automatique avec son courtier désigné pour simplifier le rachat d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre. Aux termes de ce programme, le courtier désigné de la Compagnie peut racheter des actions ordinaires conformément à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités à des moments où la Compagnie n'aurait pas autrement été active sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction, règles sur les opérations d'initiés ou autres. Les rachats au titre du programme de rachat automatique seront effectués, le cas échéant, par le courtier désigné de la Compagnie en fonction des paramètres prescrits par la TSX et la NYSE et conformément aux lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables et aux conditions de la convention écrite entre la Compagnie et son courtier désigné. Le programme de rachat automatique est un « régime automatique » pour les besoins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et il a été approuvé par la Bourse de Toronto.

Lors de la précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre précédente »), qui a commencé le 9 juin 2025 et a pris fin le 21 mai 2026, la Compagnie était autorisée à racheter jusqu'à 10 570 915 actions ordinaires. Au 15 mai 2026, la Compagnie avait racheté 10 570 915 actions ordinaires dans le cadre de l'offre précédente, à un prix moyen pondéré de 83,33 $ par action, par l'intermédiaire de la TSX, d'autres bourses canadiennes, de la NYSE ou d'autres plateformes de négociation au Canada et aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent les énoncés i) les énoncés se rapportant à l'offre (y compris, notamment, les énoncés se rapportant à des rachats futurs d'actions ordinaires en vertu de l'offre, dont ceux au titre du programme de rachat automatique), ii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; iii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « avoir l'intention de », « s'attendre à », « fera », ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 26 mai 2026 et font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce qui touche des événements futurs et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans le rapport de gestion de la Compagnie pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 sous la rubrique « Énoncés prospectifs », la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 sous la rubrique « Facteurs de risque », le rapport de gestion intermédiaire de la Compagnie pour le trimestre clos le 31 mars 2026 sous la rubrique « Gestion du risque », dans les autres facteurs présentés dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs, et rien ne garantit que des actions ordinaires seront rachetées en vertu de l'offre (y compris au titre du programme de rachat automatique).

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières