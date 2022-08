Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, annonce l'octroi de fonds pour réaliser des projets misant sur le sport au service du développement social dans les communautés autochtones et le renouvellement d'un financement destiné aux jeunes autochtones et au sport.

VICTORIA, BC, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les communautés autochtones du pays dans leurs efforts pour devenir plus fortes et plus saines. Le pouvoir transformateur du sport joue un rôle important dans la réalisation de cet objectif.

Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars pour que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones aient plus d'occasions de profiter des bienfaits du sport et de l'activité physique. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

En 2022 et 2023, près de 285 communautés et 9 000 femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+ autochtones profiteront de cet investissement de 2,5 millions de dollars. Dix organismes provinciaux/ territoriaux de sport autochtone réaliseront des projets qui répondront aux appels à la justice nos 3.1 et 7.3 découlant de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en veillant à la santé et au bien-être des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Les projets subventionnés seront axés sur des activités de prévention menées par des Autochtones dans les domaines de la santé et de la sensibilisation des communautés, et miseront sur le sport comme outil de développement social.

En collaboration avec des organismes voués à la femme autochtone, les communautés autochtones ont élaboré et proposé des activités et des résultats en matière de développement social qui comblent les besoins cernés. Cette initiative vise également à permettre aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones de renouer avec leur culture et leurs traditions.

Ce financement est accordé dans le cadre du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones du Programme de soutien au sport. Pour de plus amples renseignements, consulter le document d'information, qui renferme notamment une liste détaillée des bénéficiaires de 2022-2023.

Les jeunes autochtones et le financement du sport

Le secrétaire parlementaire van Koeverden a aussi annoncé que le financement de 20 millions de dollars accordé aux jeunes autochtones et au sport était reconduit pour cinq ans, et ce, à compter de 2022-2023. Comme par le passé, les fonds serviront à promouvoir le leadership sportif chez les Autochtones, notamment le Cercle sportif autochtone. Par ailleurs, ils s'ajouteront à l'enveloppe consacrée à la pratique du sport par les jeunes autochtones prévue dans les ententes bilatérales entre les gouvernements provinciaux et territoriaux, lesquelles ont pour but de mieux adapter la programmation sportive à la culture des enfants et des jeunes autochtones et de renforcer la capacité des Autochtones à exercer un leadership au sein des organismes provinciaux/territoriaux de sport autochtone. D'autres détails suivront dans les prochains mois.

Citations

« Ce financement permettra aux jeunes, aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones de participer à des activités sportives qui combleront leurs besoins et les aideront à réaliser pleinement leur potentiel. Le sport est un puissant vecteur pour mobiliser les gens et susciter le changement social. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir une initiative qui renforce la position des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones au sein de leurs communautés. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le gouvernement du Canada s'est pleinement engagé à soutenir les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones dans leurs efforts pour être fortes et en bonne santé grâce au sport. Cette composante de financement du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones contribuera à la création de projets communautaires novateurs qui sensibiliseront davantage la population aux besoins considérables des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones partout au pays. L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape importante de l'engagement de notre gouvernement à renouveler sa relation avec les peuples autochtones. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

« L'équipe du Cercle sportif autochtone est ravie d'apprendre que le coup d'envoi a été donné à la troisième composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones, qu'elle soutient pleinement. Misant sur des projets dirigés par des Autochtones et favorisant directement la santé mentale et physique des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones, ce financement est essentiel pour donner suite, comme il se doit, aux appels à l'action et à la justice des Autochtones. »

-- Matt Tapper, directeur général, Cercle sportif autochtone

« Le Cercle sportif autochtone est enchanté d'apprendre que le financement consacré aux jeunes autochtones et au sport est reconduit pour cinq autres années. Ce faisant, nous pourrons poursuivre nos programmes existants et encourager la création d'autres activités sportives et physiques dirigées, élaborées et présentées par des Autochtones qui contribuent grandement à améliorer la santé, le bien-être et l'avenir de milliers de jeunes autochtones d'un bout à l'autre du pays. »

-- Rob Newman, président, Cercle sportif autochtone

« C'est un jour important pour les peuples autochtones. Le financement favorisant la réconciliation et la force des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones au moyen du sport est une indication claire de l'engagement de Sport Canada à soutenir les organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone partout au pays dans leurs efforts visant à créer des milieux sûrs, accueillants et inclusifs pour que les femmes, les filles et les membres de la communauté bispirituelle puissent participer pleinement à des activités physiques. Il y a tant de travail à faire pour résoudre la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, et cette nouvelle composante du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones nous aidera à franchir une étape importante pour aider notre peuple à retrouver son sens de la santé, du bien-être, de la sécurité et de l'intégrité. »

- Corinne McKay, présidente, Indigenous Sport, Physical Activity & Recreation Council

Les faits en bref

Le volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) du Progamme de soutien au sport vise à améliorer la santé, l'éducation et l'employabilité, et aussi réduire les comportements à risque, des objectifs cadrant avec les priorités énoncées dans les appels à l'action (nos 7, 19 et 38) de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Il se veut aussi une réponse aux appels à la justice (nos 3.1 et 7.3) découlant de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, car il porte sur la santé physique et mentale, la prévention du suicide, la sensibilisation à la traite des personnes et la prévention connexe, les relations sécuritaires et saines, et l'approche sexuelle positive.

Le SSDSCA est réparti entre trois composantes :

Première composante : financement mis à la disposition des 13 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone (OP/TSA) qui mettent en œuvre des projets de développement social par le sport, et au Cercle sportif autochtone qui fournit un leadership et un soutien aux OP/TSA pour la mise en œuvre des programmes du SSDSCA.

Deuxième composante : financement mis à la disposition des gouvernements, des communautés et des organismes autochtones, y compris les organismes de prestation de services qui travaillent en collaboration avec les communautés autochtones, pour réaliser des projets de développement social par le sport dans les communautés autochtones au pays.

Troisième composante : financement visant à assurer que les femmes, les filles autochtones et les personnes 2ELGBTQI+ ont accès à des activités sportives significatives par l'entremise du volet SSDSCA.

De 2021 à 2023, près de 900 communautés et 110 000 jeunes autochtones devraient avoir tiré parti de l'aide de presque 20,3 millions de dollars issus des trois composantes du volet SSDSCA. On s'attend à ce que les prochaines demandes puissent être déposées à l'hiver 2022 et à ce que l'aide fournie couvre les deux années suivantes.

Le budget de 2017 prévoyait des investissements de 18,9 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, et un financement permanent de 5,5 millions de dollars sur un cycle de quatre ans par la suite, pour soutenir le leadership sportif autochtone et des programmes sportifs adaptés sur le plan culturel. Grâce à cet investissement, le Cercle sportif autochtone a pu renforcer le leadership sportif chez les Autochtones, tandis que les provinces et les territoires ont pu offrir une programmation sportive pertinente à la culture autochtone, en plus d'assurer un financement stable et permanent pour la tenue des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord.

En août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé la reconduction d'une aide de 20 millions de dollars sur cinq ans qui sera investie dans la pratique du sport par les jeunes autochtones, et ce, à compter de 2022-2023. Comme par le passé, cette aide servira à promouvoir le leadership sportif chez les Autochtones, notamment par l'entremise du Cercle sportif autochtone. Par ailleurs, elle s'ajoute à l'enveloppe consacrée à la pratique du sport par les jeunes autochtones prévue dans les ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, lesquelles ont pour but d'améliorer la programmation sportive adaptée à la culture des enfants et des jeunes autochtones.

