Plus de logements accessibles et abordables à Bracebridge

Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
15 juin, 2026, 12:20 ET
15 juin, 2026, 12:20 ET
BRACEBRIDGE, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.
Maisons Canada, une nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.
Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.
Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 8,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Ce financement a aidé à construire 44 logements conçus pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap dans la ville de Bracebridge. L'ensemble résidentiel de quatre étages, situé au 100, rue Pine, offre un mélange de studios abordables et de logements locatifs d'une chambre.
Il comprend également 14 logements de conception universelle, un ascenseur, un stationnement accessible et des aménagements faciles à adapter pour répondre aux besoins changeants en matière de mobilité.
L'immeuble intègre également des caractéristiques durables sur le plan environnemental pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts d'exploitation, notamment deux bornes de recharge de niveau II pour les véhicules électriques.
Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.
Citations :
« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Avec l'augmentation du coût de la vie, il est plus important que jamais de bâtir des collectivités où tout le monde a accès à des logements sûrs et abordables. Ces 44 nouveaux logements abordables répondent directement aux besoins les plus criants de Muskoka en permettant d'offrir un chez-soi aux résidents qui en ont le plus besoin. Le soutien du gouvernement du Canada a joué un rôle déterminant pour aider le district à élargir l'accès à des logements sûrs, abordables et durables dans toute la région de Muskoka. » - Jeff Lehman, président du district de Muskoka
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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