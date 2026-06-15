Données sur les mises en chantier et la construction résidentielle pour mai 2026

English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

15 juin, 2026, 08:15 ET

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté de 0,5 % en mai, pour se chiffrer à 258 010, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Continue Reading
Mises en chantier d'habitations (toutes les régions)
Mises en chantier d'habitations (toutes les régions)

Le nombre réel mensuel de mises en chantier d'habitations a diminué de 5,2 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 22 633 en mai 2026, alors qu'il était de 23 879 en mai 2025. Le cumul annuel s'est établi à 93 644, en hausse de 3 % par rapport à la même période en 2025. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier en Colombie-Britannique et en Ontario, qui a compensé la baisse d'une année à l'autre dans les Prairies.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 6 % en mai (261 377) par rapport à avril (278 380) dans l'ensemble des régions du pays.

Le nombre de logements en construction dans les centres de 50 000 habitants ou plus a augmenté de 0,9 % d'un mois à l'autre pour atteindre 374 662 en mai. Les achèvements ont aussi augmenté : la construction de 16 880 logements a été achevée, ce qui représente une hausse de 10,6 % par rapport à avril. Le nombre de logements pour lesquels un permis de construire a été délivré, mais qui n'ont pas encore été mis en chantier a diminué de 2,4 % d'un mois à l'autre, pour s'établir à 138 842 en mai.

Citation :

« Les données de mai ont montré des résultats contrastés. Le cumul annuel des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté par rapport à l'an dernier. La tendance mensuelle des mises en chantier est demeurée essentiellement stable, tandis que le nombre de logements en construction et de logements achevés a augmenté. Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que la construction est inégale. Si on tient également compte de la baisse du nombre de permis de construire délivrés, les renseignements sur le marché laissent entrevoir un ralentissement de l'offre future », a déclaré Aled Ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL.

Faits saillants :

  • Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 14 357.
  • Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, Montréal a connu une hausse de 18 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en mai par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier ont diminué de 7 % en raison d'un ralentissement dans le segment des logements collectifs, alors que la baisse s'est chiffrée à 12 % à Toronto.
  • Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
  • Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
  • Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de juin le 16 juillet à 8 h 15 (HE).
  • Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
  • Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Depuis 80 ans, la SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Liens connexes :

Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants

avril 2026-may 2026










Province/centre

Logements approuvés* en attente de
mise en chantier (nombre)

Logements en construction
(nombre)

Logements achevés
(nombre)

avril 2026

may 2026

%

avril 2026

may 2026

%

avril 2026

may 2026

%

Provinces








Terre-Neuve-et-Labrador

413

331

-19.9

851

836

-1.8

119

97

-18.5

Île-du-Prince-Édouard

294

351

19.4

879

999

13.7

37

65

75.7

Nouvelle-Écosse

3,858

3,061

-20.7

13,694

14,388

5.1

157

102

-35

Nouveau-Brunswick

1,378

1,168

-15.2

5,877

5,854

-0.4

472

438

-7.2

Atlantique

5,943

4,911

-17.4

21,301

22,077

3.6

785

702

-10.6

Québec

34,533

33,570

-2.8

58,963

60,626

2.8

2,764

3,371

22

Ontario

29,408

28,558

-2.9

149,423

150,477

0.7

4,028

4,133

2.6

Manitoba

4,248

4,175

-1.7

9,161

9,646

5.3

195

200

2.6

Saskatchewan

2,068

1,894

-8.4

5,823

6,271

7.7

549

248

-54.8

Alberta

24,139

23,799

-1.4

43,156

43,793

1.5

3,535

4,065

15

Prairies

30,455

29,868

-1.9

58,140

59,710

2.7

4,279

4,513

5.5

Colombie-Britannique

41,985

41,935

-0.1

83,364

81,772

-1.9

3,401

4,161

22.3

Canada (centres de
50 000+ hab.)

142,324

138,842

-2.4

371,191

374,662

0.9

15,257

16,880

10.6










Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

2,373

2,042

-13.9

2,766

3,044

10.1

186

189

1.6

Barrie

644

633

-1.7

2,030

2,155

6.2

52

15

-71.2

Belleville - Quinte West

147

150

2

819

817

-0.2

17

17

0

Brantford

410

389

-5.1

1,858

1,985

6.8

44

54

22.7

Calgary

18,779

17,849

-5

24,095

24,375

1.2

2,097

2,432

16

Chilliwack

150

151

0.7

1,209

1,220

0.9

137

8

-94.2

Drummondville

292

240

-17.8

1,032

1,022

-1

89

122

37.1

Edmonton

4,838

5,240

8.3

16,924

17,440

3

1,362

1,413

3.7

Fredericton

287

162

-43.6

1,440

1,403

-2.6

266

162

-39.1

Greater/Grand Sudbury

49

40

-18.4

572

537

-6.1

50

50

0

Guelph

111

115

3.6

545

423

-22.4

62

128

106.5

Halifax

3,750

2,992

-20.2

13,549

14,224

5

127

84

-33.9

Hamilton

376

513

36.4

6,994

6,960

-0.5

452

42

-90.7

Kamloops

333

421

26.4

1,252

1,275

1.8

28

33

17.9

Kelowna

1,376

1,184

-14

4,442

4,488

1

537

198

-63.1

Kingston

619

402

-35.1

1,835

2,039

11.1

12

13

8.3

Kitchener-Cambridge-Waterloo

780

619

-20.6

7,997

8,002

0.1

253

264

4.3

Lethbridge

360

492

36.7

836

796

-4.8

33

60

81.8

London

1,616

1,684

4.2

6,738

6,763

0.4

64

99

54.7

Moncton

603

550

-8.8

3,467

3,461

-0.2

171

238

39.2

Montréal

20,546

20,027

-2.5

34,410

35,838

4.1

1,537

1,750

13.9

Nanaimo

258

314

21.7

1,126

1,136

0.9

28

13

-53.6

Oshawa

755

822

8.9

2,760

2,746

-0.5

614

54

-91.2

Ottawa-Gatineau

6,011

6,295

4.7

21,555

21,418

-0.6

975

1,124

15.3

  Gatineau

2,090

1,842

-11.9

4,229

4,206

-0.5

138

360

160.9

  Ottawa

3,921

4,453

13.6

17,326

17,212

-0.7

837

764

-8.7

Peterborough

122

127

4.1

62

64

3.2

9

3

-66.7

Québec

7,891

7,328

-7.1

10,844

11,201

3.3

426

684

60.6

Red Deer

40

43

7.5

422

296

-29.9

21

151

##

Regina

181

331

82.9

1,781

1,830

2.8

81

38

-53.1

Saguenay

817

930

13.8

1,045

924

-11.6

88

30

-65.9

St. Catharines-Niagara

830

1,219

46.9

4,350

4,391

0.9

47

124

163.8

Saint John

488

456

-6.6

970

990

2.1

35

38

8.6

St. John's

413

331

-19.9

851

836

-1.8

119

97

-18.5

Saskatoon

1,887

1,563

-17.2

4,042

4,441

9.9

468

210

-55.1

Sherbrooke

449

610

35.9

2,040

2,094

2.6

206

93

-54.9

Thunder Bay

192

154

-19.8

359

441

22.8

13

5

-61.5

Toronto

17,732

16,195

-8.7

90,550

91,382

0.9

1,376

2,224

61.6

Trois-Rivières

656

767

16.9

1,012

995

-1.7

17

131

##

Vancouver

35,830

36,118

0.8

61,945

60,059

-3

2,345

3,354

43

Victoria

1,492

1,538

3.1

9,262

9,148

-1.2

48

347

##

Windsor

265

274

3.4

1,598

1,654

3.5

75

32

-57.3

Winnipeg

4,142

4,084

-1.4

8,773

9,246

5.4

188

195

3.7

Toutes les RMR

138,890

135,394

-2.5

360,157

363,559

0.9

14,755

16,318

10.6

* Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (en excluant les conversions), mais dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont pas encore dénombrés parmi les mises en chantier d'habitations. Ces logements, qui n'apparaissent pas encore dans les données du Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL, pourraient être un indicateur de mises en chantier à venir. 

## non calculable / valeurs extrêmes

Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA)

© Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)

mai 2026

Maisons individuelles

Autres

Total

avril 2026

mai 2026

%

avril 2026

mai 2026

%

avril 2026

mai 2026

%

Provinces (10,000+)








Nfld.Lab.

704

672

-5

763

688

-10

1,466

1,360

-7

P.E.I.    

270

289

7

976

1,232

26

1,246

1,521

22

N.S.    

1,456

1,447

-1

5,163

5,862

14

6,619

7,308

10

N.B.    

1,073

1,011

-6

4,648

3,537

-24

5,721

4,548

-21

Que.   

5,391

5,509

2

55,348

54,232

-2

60,739

59,741

-2

Ont.    

9,583

9,465

-1

59,820

62,070

4

69,403

71,535

3

Man.    

2,141

2,208

3

5,808

4,944

-15

7,949

7,152

-10

Sask.    

1,875

1,951

4

2,520

3,308

31

4,395

5,259

20

Alta.    

13,135

13,429

2

29,703

30,204

2

42,839

43,632

2

B.C.    

4,142

4,077

-2

39,558

39,033

-1

43,700

43,110

-1

Canada (10,000+)

39,770

40,059

1

204,306

205,109

0

244,077

245,168

0

Canada (Tous les centres)

46,019

46,285

1

210,627

211,725

1

256,646

258,010

1

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

186

164

-12

548

1,402

156

734

1,566

113

Barrie

209

132

-37

202

374

85

411

506

23

Belleville - Quinte West

126

131

4

184

144

-22

310

275

-11

Brantford

305

257

-16

840

1,136

35

1,144

1,393

22

Calgary

5,825

5,813

0

14,650

15,134

3

20,475

20,947

2

Chilliwack

124

118

-5

850

762

-10

974

880

-10

Drummondville

229

227

-1

1,428

1,254

-12

1,657

1,481

-11

Edmonton

5,526

5,822

5

12,198

12,330

1

17,724

18,152

2

Fredericton

282

245

-13

674

436

-35

956

681

-29

Greater/Grand Sudbury

87

92

6

338

142

-58

425

234

-45

Guelph

32

29

-9

416

404

-3

448

433

-3

Halifax

686

699

2

3,826

4,552

19

4,512

5,251

16

Hamilton

303

240

-21

3,162

3,094

-2

3,465

3,334

-4

Kamloops

132

123

-7

1,682

1,730

3

1,814

1,853

2

Kelowna

224

216

-4

1,780

1,844

4

2,004

2,060

3

Kingston

240

164

-32

200

614

207

440

778

77

Kitchener-Cambridge-Waterloo

389

387

-1

5,236

5,620

7

5,625

6,007

7

Lethbridge

320

312

-3

490

490

-

810

802

-1

London

419

448

7

4,630

4,206

-9

5,049

4,654

-8

Moncton

372

345

-7

2,420

1,967

-19

2,792

2,312

-17

Montréal

1,356

1,368

1

24,700

24,388

-1

26,055

25,757

-1

Nanaimo

117

110

-6

634

604

-5

751

714

-5

Oshawa

494

499

1

342

174

-49

836

673

-19

Ottawa-Gatineau

1,977

2,065

4

13,393

13,318

-1

15,370

15,383

0

  Gatineau

390

411

5

2,457

3,058

24

2,848

3,469

22

  Ottawa

1,587

1,654

4

10,936

10,260

-6

12,522

11,914

-5

Peterborough

66

71

8

22

22

-

88

93

6

Québec

742

736

-1

6,506

7,048

8

7,248

7,784

7

Red Deer

82

108

32

358

366

2

439

474

8

Regina

496

485

-2

1,022

1,062

4

1,517

1,547

2

Saguenay

239

226

-5

1,134

1,084

-4

1,373

1,310

-5

St. Catharines-Niagara

580

550

-5

3,014

2,886

-4

3,594

3,436

-4

Saint John

265

284

7

370

192

-48

635

476

-25

St. John's

561

535

-5

612

536

-12

1,173

1,071

-9

Saskatoon

1,358

1,447

7

1,472

2,214

50

2,830

3,661

29

Sherbrooke

218

265

22

2,532

2,190

-14

2,750

2,455

-11

Thunder Bay

91

90

-1

214

366

71

305

456

50

Toronto

2,352

2,363

0

22,848

25,220

10

25,200

27,583

9

Trois-Rivières

156

138

-12

832

828

0

988

966

-2

Vancouver

2,101

2,126

1

26,296

24,794

-6

28,397

26,920

-5

Victoria

317

298

-6

4,274

4,218

-1

4,591

4,516

-2

Windsor

289

309

7

990

684

-31

1,279

993

-22

Winnipeg

1,846

1,931

5

4,964

4,282

-14

6,810

6,212

-9

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 

Source :  Centre d'analyse de marché, SCHL

Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus











janvier - mai 2025 - 2026






Province

Maisons individuelles

Autres

Total














2025

2026

%

2025

2026

%

2025

2026

%

T.-N.-L.

193

179

-7

140

283

102

333

462

39

Î.-P.-É.

99

86

-13

417

555

33

516

641

24

N.-É.

480

455

-5

2,752

2,156

-22

3,232

2,611

-19

N.-B.

203

213

5

1,216

1,210

0

1,419

1,423

0

Atlantique

975

933

-4

4,525

4,204

-7

5,500

5,137

-7

Qc

1,574

1,882

20

19,423

20,243

4

20,997

22,125

5

Ont.   

3,258

3,105

-5

18,880

22,979

22

22,138

26,084

18

Man.   

870

849

-2

1,684

2,340

39

2,554

3,189

25

Sask.    

634

646

2

1,766

1,397

-21

2,400

2,043

-15

Alb.

6,363

5,111

-20

16,175

12,672

-22

22,538

17,783

-21

Prairies

7,867

6,606

-16

19,625

16,409

-16

27,492

23,015

-16

C.-B.

1,467

1,432

-2

13,525

15,851

17

14,992

17,283

15

Canada

15,141

13,958

-8

75,978

79,686

5

91,119

93,644

3

Régions métropolitaines




















Abbotsford-Mission

58

50

-14

902

680

-25

960

730

-24

Barrie

45

48

7

121

184

52

166

232

40

Belleville - Quinte West

43

34

-21

165

5

-97

208

39

-81

Brantford

104

113

9

933

568

-39

1,037

681

-34

Calgary

2,969

2,299

-23

9,443

6,682

-29

12,412

8,981

-28

Chilliwack

54

47

-13

241

348

44

295

395

34

Drummondville

91

93

2

337

490

45

428

583

36

Edmonton

2,798

2,196

-22

5,381

4,852

-10

8,179

7,048

-14

Fredericton

46

44

-4

234

199

-15

280

243

-13

Greater/Grand Sudbury

15

23

53

74

48

-35

89

71

-20

Guelph

8

3

-63

25

52

108

33

55

67

Halifax

266

232

-13

2,555

1,626

-36

2,821

1,858

-34

Hamilton

74

63

-15

691

670

-3

765

733

-4

Kamloops

46

52

13

110

844

##

156

896

##

Kelowna

105

67

-36

1,047

869

-17

1,152

936

-19

Kingston

62

53

-15

218

223

2

280

276

-1

Kitchener-Cambridge-Waterloo

116

128

10

1,055

2,284

116

1,171

2,412

106

Lethbridge

124

83

-33

180

199

11

304

282

-7

London

169

151

-11

251

1,945

##

420

2,096

##

Moncton

66

62

-6

809

854

6

875

916

5

Montréal

468

465

-1

9,495

9,937

5

9,963

10,402

4

Nanaimo

33

50

52

123

298

142

156

348

123

Oshawa

105

95

-10

146

64

-56

251

159

-37

Ottawa-Gatineau

635

732

15

4,604

4,569

-1

5,239

5,301

1

  Gatineau

97

145

49

1,015

1,428

41

1,112

1,573

41

  Ottawa

538

587

9

3,589

3,141

-12

4,127

3,728

-10

Peterborough

22

18

-18

3

11

##

25

29

16

Québec

286

310

8

3,924

3,395

-13

4,210

3,705

-12

Red Deer

48

42

-13

197

163

-17

245

205

-16

Regina

131

143

9

721

517

-28

852

660

-23

Saguenay

84

80

-5

201

411

104

285

491

72

St. Catharines-Niagara

160

193

21

468

868

85

628

1,061

69

Saint John

54

71

31

77

53

-31

131

124

-5

St. John's

183

154

-16

135

243

80

318

397

25

Saskatoon

471

489

4

968

866

-11

1,439

1,355

-6

Sherbrooke

91

99

9

435

900

107

526

999

90

Thunder Bay

14

12

-14

31

183

##

45

195

##

Toronto

1,105

774

-30

9,769

10,319

6

10,874

11,093

2

Trois-Rivières

71

46

-35

539

363

-33

610

409

-33

Vancouver

754

758

1

8,938

9,755

9

9,692

10,513

8

Victoria

83

98

18

1,296

1,691

30

1,379

1,789

30

Windsor

108

95

-12

139

263

89

247

358

45

Winnipeg

794

770

-3

1,481

2,074

40

2,275

2,844

25

Total

12,959

11,335

-13

68,462

70,565

3

81,421

81,900

1

Données de 2024, 2025 et 2026 fondées sur les définitions du recensement de 2021.

Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles

Autres

Tous les logements


mai 2025

mai 2026

%

mai 2025

mai 2026

%

mai 2025

mai 2026

%

Provinces (10 000+)







T.-N.-L.

67

66

-1

33

26

-21

100

92

-8

Î.-P.-É.

31

41

32

20

144

##

51

185

##

N.-É.

130

125

-4

579

824

42

709

949

34

N.-B.

88

94

7

474

359

-24

562

453

-19

Atlantique

316

326

3

1,106

1,353

22

1,422

1,679

18

Qc  

445

558

25

6,127

5,417

-12

6,572

5,975

-9

Ont.    

874

880

1

4,992

4,781

-4

5,866

5,661

-3

Man.    

186

206

11

511

514

1

697

720

3

Sask.    

182

211

16

288

496

72

470

707

50

Alb.    

1,496

1,336

-11

4,278

3,585

-16

5,774

4,921

-15

Prairies

1,864

1,753

-6

5,077

4,595

-9

6,941

6,348

-9

C.-B.

352

346

-2

2,726

2,624

-4

3,078

2,970

-4

Canada (10 000+)

3,851

3,863

0

20,028

18,770

-6

23,879

22,633

-5

Régions métropolitaines







Abbotsford-Mission

18

13

-28

45

454

##

63

467

##

Barrie

24

4

-83

23

136

##

47

140

198

Belleville - Quinte West

11

14

27

0

1

##

11

15

36

Brantford

16

12

-25

353

169

-52

369

181

-51

Calgary

641

541

-16

2,398

2,178

-9

3,039

2,719

-11

Chilliwack

16

12

-25

4

7

75

20

19

-5

Drummondville

19

29

53

83

86

4

102

115

13

Edmonton

706

648

-8

1,517

1,294

-15

2,223

1,942

-13

Fredericton

21

21

-

109

105

-4

130

126

-3

Greater/Grand Sudbury

7

10

43

69

6

-91

76

16

-79

Guelph

1

0

-100

18

6

-67

19

6

-68

Halifax

56

66

18

488

693

42

544

759

40

Hamilton

19

8

-58

66

0

-100

85

8

-91

Kamloops

5

6

20

4

50

##

9

56

##

Kelowna

33

23

-30

379

221

-42

412

244

-41

Kingston

15

6

-60

2

211

##

17

217

##

Kitchener-Cambridge-Waterloo

20

23

15

37

246

##

57

269

##

Lethbridge

42

18

-57

38

2

-95

80

20

-75

London

27

44

63

26

87

##

53

131

147

Moncton

36

27

-25

262

201

-23

298

228

-23

Montréal

121

164

36

2,556

3,003

17

2,677

3,167

18

Nanaimo

4

7

75

18

16

-11

22

23

5

Oshawa

41

27

-34

44

13

-70

85

40

-53

Ottawa-Gatineau

113

263

133

933

816

-13

1,046

1,079

3

  Gatineau

30

59

97

389

366

-6

419

425

1

  Ottawa

83

204

146

544

450

-17

627

654

4

Peterborough

4

5

25

0

0

-

4

5

25

Québec

93

95

2

1,952

946

-52

2,045

1,041

-49

Red Deer

8

16

100

180

17

-91

188

33

-82

Regina

32

29

-9

28

60

114

60

89

48

Saguenay

26

15

-42

50

36

-28

76

51

-33

St. Catharines-Niagara

60

29

-52

78

139

78

138

168

22

Saint John

20

33

65

50

25

-50

70

58

-17

St. John's

62

60

-3

30

25

-17

92

85

-8

Saskatoon

145

175

21

249

432

73

394

607

54

Sherbrooke

21

43

105

55

103

87

76

146

92

Thunder Bay

9

5

-44

11

82

##

20

87

##

Toronto

310

241

-22

3,202

2,883

-10

3,512

3,124

-11

Trois-Rivières

21

16

-24

313

98

-69

334

114

-66

Vancouver

180

190

6

1,593

1,459

-8

1,773

1,649

-7

Victoria

14

20

43

362

213

-41

376

233

-38

Windsor

33

40

21

31

46

48

64

86

34

Winnipeg

174

187

7

499

481

-4

673

668

-1

Toutes les régions

3,224

3,185

-1

18,155

17,046

-6

21,379

20,231

-5

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]

Profil de l'entreprise

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)