Données sur les mises en chantier et la construction résidentielle pour mai 2026

Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
15 juin, 2026, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté de 0,5 % en mai, pour se chiffrer à 258 010, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel mensuel de mises en chantier d'habitations a diminué de 5,2 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 22 633 en mai 2026, alors qu'il était de 23 879 en mai 2025. Le cumul annuel s'est établi à 93 644, en hausse de 3 % par rapport à la même période en 2025. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier en Colombie-Britannique et en Ontario, qui a compensé la baisse d'une année à l'autre dans les Prairies.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 6 % en mai (261 377) par rapport à avril (278 380) dans l'ensemble des régions du pays.
Le nombre de logements en construction dans les centres de 50 000 habitants ou plus a augmenté de 0,9 % d'un mois à l'autre pour atteindre 374 662 en mai. Les achèvements ont aussi augmenté : la construction de 16 880 logements a été achevée, ce qui représente une hausse de 10,6 % par rapport à avril. Le nombre de logements pour lesquels un permis de construire a été délivré, mais qui n'ont pas encore été mis en chantier a diminué de 2,4 % d'un mois à l'autre, pour s'établir à 138 842 en mai.
Citation :
« Les données de mai ont montré des résultats contrastés. Le cumul annuel des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté par rapport à l'an dernier. La tendance mensuelle des mises en chantier est demeurée essentiellement stable, tandis que le nombre de logements en construction et de logements achevés a augmenté. Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que la construction est inégale. Si on tient également compte de la baisse du nombre de permis de construire délivrés, les renseignements sur le marché laissent entrevoir un ralentissement de l'offre future », a déclaré Aled Ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL.
Faits saillants :
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 14 357.
- Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, Montréal a connu une hausse de 18 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en mai par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver, les mises en chantier ont diminué de 7 % en raison d'un ralentissement dans le segment des logements collectifs, alors que la baisse s'est chiffrée à 12 % à Toronto.
- Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de juin le 16 juillet à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
Depuis 80 ans, la SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
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- Droits d'aménagement : les villes ne se ressemblent pas | SCHL
- Rapport sur l'offre de logements, printemps 2026
|
Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants
|
avril 2026-may 2026
|
Province/centre
|
Logements approuvés* en attente de
|
Logements en construction
|
Logements achevés
|
avril 2026
|
may 2026
|
%
|
avril 2026
|
may 2026
|
%
|
avril 2026
|
may 2026
|
%
|
Provinces
|
Terre-Neuve-et-Labrador
|
413
|
331
|
-19.9
|
851
|
836
|
-1.8
|
119
|
97
|
-18.5
|
Île-du-Prince-Édouard
|
294
|
351
|
19.4
|
879
|
999
|
13.7
|
37
|
65
|
75.7
|
Nouvelle-Écosse
|
3,858
|
3,061
|
-20.7
|
13,694
|
14,388
|
5.1
|
157
|
102
|
-35
|
Nouveau-Brunswick
|
1,378
|
1,168
|
-15.2
|
5,877
|
5,854
|
-0.4
|
472
|
438
|
-7.2
|
Atlantique
|
5,943
|
4,911
|
-17.4
|
21,301
|
22,077
|
3.6
|
785
|
702
|
-10.6
|
Québec
|
34,533
|
33,570
|
-2.8
|
58,963
|
60,626
|
2.8
|
2,764
|
3,371
|
22
|
Ontario
|
29,408
|
28,558
|
-2.9
|
149,423
|
150,477
|
0.7
|
4,028
|
4,133
|
2.6
|
Manitoba
|
4,248
|
4,175
|
-1.7
|
9,161
|
9,646
|
5.3
|
195
|
200
|
2.6
|
Saskatchewan
|
2,068
|
1,894
|
-8.4
|
5,823
|
6,271
|
7.7
|
549
|
248
|
-54.8
|
Alberta
|
24,139
|
23,799
|
-1.4
|
43,156
|
43,793
|
1.5
|
3,535
|
4,065
|
15
|
Prairies
|
30,455
|
29,868
|
-1.9
|
58,140
|
59,710
|
2.7
|
4,279
|
4,513
|
5.5
|
Colombie-Britannique
|
41,985
|
41,935
|
-0.1
|
83,364
|
81,772
|
-1.9
|
3,401
|
4,161
|
22.3
|
Canada (centres de
|
142,324
|
138,842
|
-2.4
|
371,191
|
374,662
|
0.9
|
15,257
|
16,880
|
10.6
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
2,373
|
2,042
|
-13.9
|
2,766
|
3,044
|
10.1
|
186
|
189
|
1.6
|
Barrie
|
644
|
633
|
-1.7
|
2,030
|
2,155
|
6.2
|
52
|
15
|
-71.2
|
Belleville - Quinte West
|
147
|
150
|
2
|
819
|
817
|
-0.2
|
17
|
17
|
0
|
Brantford
|
410
|
389
|
-5.1
|
1,858
|
1,985
|
6.8
|
44
|
54
|
22.7
|
Calgary
|
18,779
|
17,849
|
-5
|
24,095
|
24,375
|
1.2
|
2,097
|
2,432
|
16
|
Chilliwack
|
150
|
151
|
0.7
|
1,209
|
1,220
|
0.9
|
137
|
8
|
-94.2
|
Drummondville
|
292
|
240
|
-17.8
|
1,032
|
1,022
|
-1
|
89
|
122
|
37.1
|
Edmonton
|
4,838
|
5,240
|
8.3
|
16,924
|
17,440
|
3
|
1,362
|
1,413
|
3.7
|
Fredericton
|
287
|
162
|
-43.6
|
1,440
|
1,403
|
-2.6
|
266
|
162
|
-39.1
|
Greater/Grand Sudbury
|
49
|
40
|
-18.4
|
572
|
537
|
-6.1
|
50
|
50
|
0
|
Guelph
|
111
|
115
|
3.6
|
545
|
423
|
-22.4
|
62
|
128
|
106.5
|
Halifax
|
3,750
|
2,992
|
-20.2
|
13,549
|
14,224
|
5
|
127
|
84
|
-33.9
|
Hamilton
|
376
|
513
|
36.4
|
6,994
|
6,960
|
-0.5
|
452
|
42
|
-90.7
|
Kamloops
|
333
|
421
|
26.4
|
1,252
|
1,275
|
1.8
|
28
|
33
|
17.9
|
Kelowna
|
1,376
|
1,184
|
-14
|
4,442
|
4,488
|
1
|
537
|
198
|
-63.1
|
Kingston
|
619
|
402
|
-35.1
|
1,835
|
2,039
|
11.1
|
12
|
13
|
8.3
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
780
|
619
|
-20.6
|
7,997
|
8,002
|
0.1
|
253
|
264
|
4.3
|
Lethbridge
|
360
|
492
|
36.7
|
836
|
796
|
-4.8
|
33
|
60
|
81.8
|
London
|
1,616
|
1,684
|
4.2
|
6,738
|
6,763
|
0.4
|
64
|
99
|
54.7
|
Moncton
|
603
|
550
|
-8.8
|
3,467
|
3,461
|
-0.2
|
171
|
238
|
39.2
|
Montréal
|
20,546
|
20,027
|
-2.5
|
34,410
|
35,838
|
4.1
|
1,537
|
1,750
|
13.9
|
Nanaimo
|
258
|
314
|
21.7
|
1,126
|
1,136
|
0.9
|
28
|
13
|
-53.6
|
Oshawa
|
755
|
822
|
8.9
|
2,760
|
2,746
|
-0.5
|
614
|
54
|
-91.2
|
Ottawa-Gatineau
|
6,011
|
6,295
|
4.7
|
21,555
|
21,418
|
-0.6
|
975
|
1,124
|
15.3
|
Gatineau
|
2,090
|
1,842
|
-11.9
|
4,229
|
4,206
|
-0.5
|
138
|
360
|
160.9
|
Ottawa
|
3,921
|
4,453
|
13.6
|
17,326
|
17,212
|
-0.7
|
837
|
764
|
-8.7
|
Peterborough
|
122
|
127
|
4.1
|
62
|
64
|
3.2
|
9
|
3
|
-66.7
|
Québec
|
7,891
|
7,328
|
-7.1
|
10,844
|
11,201
|
3.3
|
426
|
684
|
60.6
|
Red Deer
|
40
|
43
|
7.5
|
422
|
296
|
-29.9
|
21
|
151
|
##
|
Regina
|
181
|
331
|
82.9
|
1,781
|
1,830
|
2.8
|
81
|
38
|
-53.1
|
Saguenay
|
817
|
930
|
13.8
|
1,045
|
924
|
-11.6
|
88
|
30
|
-65.9
|
St. Catharines-Niagara
|
830
|
1,219
|
46.9
|
4,350
|
4,391
|
0.9
|
47
|
124
|
163.8
|
Saint John
|
488
|
456
|
-6.6
|
970
|
990
|
2.1
|
35
|
38
|
8.6
|
St. John's
|
413
|
331
|
-19.9
|
851
|
836
|
-1.8
|
119
|
97
|
-18.5
|
Saskatoon
|
1,887
|
1,563
|
-17.2
|
4,042
|
4,441
|
9.9
|
468
|
210
|
-55.1
|
Sherbrooke
|
449
|
610
|
35.9
|
2,040
|
2,094
|
2.6
|
206
|
93
|
-54.9
|
Thunder Bay
|
192
|
154
|
-19.8
|
359
|
441
|
22.8
|
13
|
5
|
-61.5
|
Toronto
|
17,732
|
16,195
|
-8.7
|
90,550
|
91,382
|
0.9
|
1,376
|
2,224
|
61.6
|
Trois-Rivières
|
656
|
767
|
16.9
|
1,012
|
995
|
-1.7
|
17
|
131
|
##
|
Vancouver
|
35,830
|
36,118
|
0.8
|
61,945
|
60,059
|
-3
|
2,345
|
3,354
|
43
|
Victoria
|
1,492
|
1,538
|
3.1
|
9,262
|
9,148
|
-1.2
|
48
|
347
|
##
|
Windsor
|
265
|
274
|
3.4
|
1,598
|
1,654
|
3.5
|
75
|
32
|
-57.3
|
Winnipeg
|
4,142
|
4,084
|
-1.4
|
8,773
|
9,246
|
5.4
|
188
|
195
|
3.7
|
Toutes les RMR
|
138,890
|
135,394
|
-2.5
|
360,157
|
363,559
|
0.9
|
14,755
|
16,318
|
10.6
|
* Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (en excluant les conversions), mais dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont pas encore dénombrés parmi les mises en chantier d'habitations. Ces logements, qui n'apparaissent pas encore dans les données du Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL, pourraient être un indicateur de mises en chantier à venir.
|
## non calculable / valeurs extrêmes
|
Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA)
|
© Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026
|
Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)
|
mai 2026
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
avril 2026
|
mai 2026
|
%
|
avril 2026
|
mai 2026
|
%
|
avril 2026
|
mai 2026
|
%
|
Provinces (10,000+)
|
Nfld.Lab.
|
704
|
672
|
-5
|
763
|
688
|
-10
|
1,466
|
1,360
|
-7
|
P.E.I.
|
270
|
289
|
7
|
976
|
1,232
|
26
|
1,246
|
1,521
|
22
|
N.S.
|
1,456
|
1,447
|
-1
|
5,163
|
5,862
|
14
|
6,619
|
7,308
|
10
|
N.B.
|
1,073
|
1,011
|
-6
|
4,648
|
3,537
|
-24
|
5,721
|
4,548
|
-21
|
Que.
|
5,391
|
5,509
|
2
|
55,348
|
54,232
|
-2
|
60,739
|
59,741
|
-2
|
Ont.
|
9,583
|
9,465
|
-1
|
59,820
|
62,070
|
4
|
69,403
|
71,535
|
3
|
Man.
|
2,141
|
2,208
|
3
|
5,808
|
4,944
|
-15
|
7,949
|
7,152
|
-10
|
Sask.
|
1,875
|
1,951
|
4
|
2,520
|
3,308
|
31
|
4,395
|
5,259
|
20
|
Alta.
|
13,135
|
13,429
|
2
|
29,703
|
30,204
|
2
|
42,839
|
43,632
|
2
|
B.C.
|
4,142
|
4,077
|
-2
|
39,558
|
39,033
|
-1
|
43,700
|
43,110
|
-1
|
Canada (10,000+)
|
39,770
|
40,059
|
1
|
204,306
|
205,109
|
0
|
244,077
|
245,168
|
0
|
Canada (Tous les centres)
|
46,019
|
46,285
|
1
|
210,627
|
211,725
|
1
|
256,646
|
258,010
|
1
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
186
|
164
|
-12
|
548
|
1,402
|
156
|
734
|
1,566
|
113
|
Barrie
|
209
|
132
|
-37
|
202
|
374
|
85
|
411
|
506
|
23
|
Belleville - Quinte West
|
126
|
131
|
4
|
184
|
144
|
-22
|
310
|
275
|
-11
|
Brantford
|
305
|
257
|
-16
|
840
|
1,136
|
35
|
1,144
|
1,393
|
22
|
Calgary
|
5,825
|
5,813
|
0
|
14,650
|
15,134
|
3
|
20,475
|
20,947
|
2
|
Chilliwack
|
124
|
118
|
-5
|
850
|
762
|
-10
|
974
|
880
|
-10
|
Drummondville
|
229
|
227
|
-1
|
1,428
|
1,254
|
-12
|
1,657
|
1,481
|
-11
|
Edmonton
|
5,526
|
5,822
|
5
|
12,198
|
12,330
|
1
|
17,724
|
18,152
|
2
|
Fredericton
|
282
|
245
|
-13
|
674
|
436
|
-35
|
956
|
681
|
-29
|
Greater/Grand Sudbury
|
87
|
92
|
6
|
338
|
142
|
-58
|
425
|
234
|
-45
|
Guelph
|
32
|
29
|
-9
|
416
|
404
|
-3
|
448
|
433
|
-3
|
Halifax
|
686
|
699
|
2
|
3,826
|
4,552
|
19
|
4,512
|
5,251
|
16
|
Hamilton
|
303
|
240
|
-21
|
3,162
|
3,094
|
-2
|
3,465
|
3,334
|
-4
|
Kamloops
|
132
|
123
|
-7
|
1,682
|
1,730
|
3
|
1,814
|
1,853
|
2
|
Kelowna
|
224
|
216
|
-4
|
1,780
|
1,844
|
4
|
2,004
|
2,060
|
3
|
Kingston
|
240
|
164
|
-32
|
200
|
614
|
207
|
440
|
778
|
77
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
389
|
387
|
-1
|
5,236
|
5,620
|
7
|
5,625
|
6,007
|
7
|
Lethbridge
|
320
|
312
|
-3
|
490
|
490
|
-
|
810
|
802
|
-1
|
London
|
419
|
448
|
7
|
4,630
|
4,206
|
-9
|
5,049
|
4,654
|
-8
|
Moncton
|
372
|
345
|
-7
|
2,420
|
1,967
|
-19
|
2,792
|
2,312
|
-17
|
Montréal
|
1,356
|
1,368
|
1
|
24,700
|
24,388
|
-1
|
26,055
|
25,757
|
-1
|
Nanaimo
|
117
|
110
|
-6
|
634
|
604
|
-5
|
751
|
714
|
-5
|
Oshawa
|
494
|
499
|
1
|
342
|
174
|
-49
|
836
|
673
|
-19
|
Ottawa-Gatineau
|
1,977
|
2,065
|
4
|
13,393
|
13,318
|
-1
|
15,370
|
15,383
|
0
|
Gatineau
|
390
|
411
|
5
|
2,457
|
3,058
|
24
|
2,848
|
3,469
|
22
|
Ottawa
|
1,587
|
1,654
|
4
|
10,936
|
10,260
|
-6
|
12,522
|
11,914
|
-5
|
Peterborough
|
66
|
71
|
8
|
22
|
22
|
-
|
88
|
93
|
6
|
Québec
|
742
|
736
|
-1
|
6,506
|
7,048
|
8
|
7,248
|
7,784
|
7
|
Red Deer
|
82
|
108
|
32
|
358
|
366
|
2
|
439
|
474
|
8
|
Regina
|
496
|
485
|
-2
|
1,022
|
1,062
|
4
|
1,517
|
1,547
|
2
|
Saguenay
|
239
|
226
|
-5
|
1,134
|
1,084
|
-4
|
1,373
|
1,310
|
-5
|
St. Catharines-Niagara
|
580
|
550
|
-5
|
3,014
|
2,886
|
-4
|
3,594
|
3,436
|
-4
|
Saint John
|
265
|
284
|
7
|
370
|
192
|
-48
|
635
|
476
|
-25
|
St. John's
|
561
|
535
|
-5
|
612
|
536
|
-12
|
1,173
|
1,071
|
-9
|
Saskatoon
|
1,358
|
1,447
|
7
|
1,472
|
2,214
|
50
|
2,830
|
3,661
|
29
|
Sherbrooke
|
218
|
265
|
22
|
2,532
|
2,190
|
-14
|
2,750
|
2,455
|
-11
|
Thunder Bay
|
91
|
90
|
-1
|
214
|
366
|
71
|
305
|
456
|
50
|
Toronto
|
2,352
|
2,363
|
0
|
22,848
|
25,220
|
10
|
25,200
|
27,583
|
9
|
Trois-Rivières
|
156
|
138
|
-12
|
832
|
828
|
0
|
988
|
966
|
-2
|
Vancouver
|
2,101
|
2,126
|
1
|
26,296
|
24,794
|
-6
|
28,397
|
26,920
|
-5
|
Victoria
|
317
|
298
|
-6
|
4,274
|
4,218
|
-1
|
4,591
|
4,516
|
-2
|
Windsor
|
289
|
309
|
7
|
990
|
684
|
-31
|
1,279
|
993
|
-22
|
Winnipeg
|
1,846
|
1,931
|
5
|
4,964
|
4,282
|
-14
|
6,810
|
6,212
|
-9
|
Données fondées sur les définitions du recensement de 2021
|
Source : Centre d'analyse de marché, SCHL
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
janvier - mai 2025 - 2026
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
2025
|
2026
|
%
|
T.-N.-L.
|
193
|
179
|
-7
|
140
|
283
|
102
|
333
|
462
|
39
|
Î.-P.-É.
|
99
|
86
|
-13
|
417
|
555
|
33
|
516
|
641
|
24
|
N.-É.
|
480
|
455
|
-5
|
2,752
|
2,156
|
-22
|
3,232
|
2,611
|
-19
|
N.-B.
|
203
|
213
|
5
|
1,216
|
1,210
|
0
|
1,419
|
1,423
|
0
|
Atlantique
|
975
|
933
|
-4
|
4,525
|
4,204
|
-7
|
5,500
|
5,137
|
-7
|
Qc
|
1,574
|
1,882
|
20
|
19,423
|
20,243
|
4
|
20,997
|
22,125
|
5
|
Ont.
|
3,258
|
3,105
|
-5
|
18,880
|
22,979
|
22
|
22,138
|
26,084
|
18
|
Man.
|
870
|
849
|
-2
|
1,684
|
2,340
|
39
|
2,554
|
3,189
|
25
|
Sask.
|
634
|
646
|
2
|
1,766
|
1,397
|
-21
|
2,400
|
2,043
|
-15
|
Alb.
|
6,363
|
5,111
|
-20
|
16,175
|
12,672
|
-22
|
22,538
|
17,783
|
-21
|
Prairies
|
7,867
|
6,606
|
-16
|
19,625
|
16,409
|
-16
|
27,492
|
23,015
|
-16
|
C.-B.
|
1,467
|
1,432
|
-2
|
13,525
|
15,851
|
17
|
14,992
|
17,283
|
15
|
Canada
|
15,141
|
13,958
|
-8
|
75,978
|
79,686
|
5
|
91,119
|
93,644
|
3
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
58
|
50
|
-14
|
902
|
680
|
-25
|
960
|
730
|
-24
|
Barrie
|
45
|
48
|
7
|
121
|
184
|
52
|
166
|
232
|
40
|
Belleville - Quinte West
|
43
|
34
|
-21
|
165
|
5
|
-97
|
208
|
39
|
-81
|
Brantford
|
104
|
113
|
9
|
933
|
568
|
-39
|
1,037
|
681
|
-34
|
Calgary
|
2,969
|
2,299
|
-23
|
9,443
|
6,682
|
-29
|
12,412
|
8,981
|
-28
|
Chilliwack
|
54
|
47
|
-13
|
241
|
348
|
44
|
295
|
395
|
34
|
Drummondville
|
91
|
93
|
2
|
337
|
490
|
45
|
428
|
583
|
36
|
Edmonton
|
2,798
|
2,196
|
-22
|
5,381
|
4,852
|
-10
|
8,179
|
7,048
|
-14
|
Fredericton
|
46
|
44
|
-4
|
234
|
199
|
-15
|
280
|
243
|
-13
|
Greater/Grand Sudbury
|
15
|
23
|
53
|
74
|
48
|
-35
|
89
|
71
|
-20
|
Guelph
|
8
|
3
|
-63
|
25
|
52
|
108
|
33
|
55
|
67
|
Halifax
|
266
|
232
|
-13
|
2,555
|
1,626
|
-36
|
2,821
|
1,858
|
-34
|
Hamilton
|
74
|
63
|
-15
|
691
|
670
|
-3
|
765
|
733
|
-4
|
Kamloops
|
46
|
52
|
13
|
110
|
844
|
##
|
156
|
896
|
##
|
Kelowna
|
105
|
67
|
-36
|
1,047
|
869
|
-17
|
1,152
|
936
|
-19
|
Kingston
|
62
|
53
|
-15
|
218
|
223
|
2
|
280
|
276
|
-1
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
116
|
128
|
10
|
1,055
|
2,284
|
116
|
1,171
|
2,412
|
106
|
Lethbridge
|
124
|
83
|
-33
|
180
|
199
|
11
|
304
|
282
|
-7
|
London
|
169
|
151
|
-11
|
251
|
1,945
|
##
|
420
|
2,096
|
##
|
Moncton
|
66
|
62
|
-6
|
809
|
854
|
6
|
875
|
916
|
5
|
Montréal
|
468
|
465
|
-1
|
9,495
|
9,937
|
5
|
9,963
|
10,402
|
4
|
Nanaimo
|
33
|
50
|
52
|
123
|
298
|
142
|
156
|
348
|
123
|
Oshawa
|
105
|
95
|
-10
|
146
|
64
|
-56
|
251
|
159
|
-37
|
Ottawa-Gatineau
|
635
|
732
|
15
|
4,604
|
4,569
|
-1
|
5,239
|
5,301
|
1
|
Gatineau
|
97
|
145
|
49
|
1,015
|
1,428
|
41
|
1,112
|
1,573
|
41
|
Ottawa
|
538
|
587
|
9
|
3,589
|
3,141
|
-12
|
4,127
|
3,728
|
-10
|
Peterborough
|
22
|
18
|
-18
|
3
|
11
|
##
|
25
|
29
|
16
|
Québec
|
286
|
310
|
8
|
3,924
|
3,395
|
-13
|
4,210
|
3,705
|
-12
|
Red Deer
|
48
|
42
|
-13
|
197
|
163
|
-17
|
245
|
205
|
-16
|
Regina
|
131
|
143
|
9
|
721
|
517
|
-28
|
852
|
660
|
-23
|
Saguenay
|
84
|
80
|
-5
|
201
|
411
|
104
|
285
|
491
|
72
|
St. Catharines-Niagara
|
160
|
193
|
21
|
468
|
868
|
85
|
628
|
1,061
|
69
|
Saint John
|
54
|
71
|
31
|
77
|
53
|
-31
|
131
|
124
|
-5
|
St. John's
|
183
|
154
|
-16
|
135
|
243
|
80
|
318
|
397
|
25
|
Saskatoon
|
471
|
489
|
4
|
968
|
866
|
-11
|
1,439
|
1,355
|
-6
|
Sherbrooke
|
91
|
99
|
9
|
435
|
900
|
107
|
526
|
999
|
90
|
Thunder Bay
|
14
|
12
|
-14
|
31
|
183
|
##
|
45
|
195
|
##
|
Toronto
|
1,105
|
774
|
-30
|
9,769
|
10,319
|
6
|
10,874
|
11,093
|
2
|
Trois-Rivières
|
71
|
46
|
-35
|
539
|
363
|
-33
|
610
|
409
|
-33
|
Vancouver
|
754
|
758
|
1
|
8,938
|
9,755
|
9
|
9,692
|
10,513
|
8
|
Victoria
|
83
|
98
|
18
|
1,296
|
1,691
|
30
|
1,379
|
1,789
|
30
|
Windsor
|
108
|
95
|
-12
|
139
|
263
|
89
|
247
|
358
|
45
|
Winnipeg
|
794
|
770
|
-3
|
1,481
|
2,074
|
40
|
2,275
|
2,844
|
25
|
Total
|
12,959
|
11,335
|
-13
|
68,462
|
70,565
|
3
|
81,421
|
81,900
|
1
|
Données de 2024, 2025 et 2026 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
mai 2025
|
mai 2026
|
%
|
mai 2025
|
mai 2026
|
%
|
mai 2025
|
mai 2026
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
67
|
66
|
-1
|
33
|
26
|
-21
|
100
|
92
|
-8
|
Î.-P.-É.
|
31
|
41
|
32
|
20
|
144
|
##
|
51
|
185
|
##
|
N.-É.
|
130
|
125
|
-4
|
579
|
824
|
42
|
709
|
949
|
34
|
N.-B.
|
88
|
94
|
7
|
474
|
359
|
-24
|
562
|
453
|
-19
|
Atlantique
|
316
|
326
|
3
|
1,106
|
1,353
|
22
|
1,422
|
1,679
|
18
|
Qc
|
445
|
558
|
25
|
6,127
|
5,417
|
-12
|
6,572
|
5,975
|
-9
|
Ont.
|
874
|
880
|
1
|
4,992
|
4,781
|
-4
|
5,866
|
5,661
|
-3
|
Man.
|
186
|
206
|
11
|
511
|
514
|
1
|
697
|
720
|
3
|
Sask.
|
182
|
211
|
16
|
288
|
496
|
72
|
470
|
707
|
50
|
Alb.
|
1,496
|
1,336
|
-11
|
4,278
|
3,585
|
-16
|
5,774
|
4,921
|
-15
|
Prairies
|
1,864
|
1,753
|
-6
|
5,077
|
4,595
|
-9
|
6,941
|
6,348
|
-9
|
C.-B.
|
352
|
346
|
-2
|
2,726
|
2,624
|
-4
|
3,078
|
2,970
|
-4
|
Canada (10 000+)
|
3,851
|
3,863
|
0
|
20,028
|
18,770
|
-6
|
23,879
|
22,633
|
-5
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
18
|
13
|
-28
|
45
|
454
|
##
|
63
|
467
|
##
|
Barrie
|
24
|
4
|
-83
|
23
|
136
|
##
|
47
|
140
|
198
|
Belleville - Quinte West
|
11
|
14
|
27
|
0
|
1
|
##
|
11
|
15
|
36
|
Brantford
|
16
|
12
|
-25
|
353
|
169
|
-52
|
369
|
181
|
-51
|
Calgary
|
641
|
541
|
-16
|
2,398
|
2,178
|
-9
|
3,039
|
2,719
|
-11
|
Chilliwack
|
16
|
12
|
-25
|
4
|
7
|
75
|
20
|
19
|
-5
|
Drummondville
|
19
|
29
|
53
|
83
|
86
|
4
|
102
|
115
|
13
|
Edmonton
|
706
|
648
|
-8
|
1,517
|
1,294
|
-15
|
2,223
|
1,942
|
-13
|
Fredericton
|
21
|
21
|
-
|
109
|
105
|
-4
|
130
|
126
|
-3
|
Greater/Grand Sudbury
|
7
|
10
|
43
|
69
|
6
|
-91
|
76
|
16
|
-79
|
Guelph
|
1
|
0
|
-100
|
18
|
6
|
-67
|
19
|
6
|
-68
|
Halifax
|
56
|
66
|
18
|
488
|
693
|
42
|
544
|
759
|
40
|
Hamilton
|
19
|
8
|
-58
|
66
|
0
|
-100
|
85
|
8
|
-91
|
Kamloops
|
5
|
6
|
20
|
4
|
50
|
##
|
9
|
56
|
##
|
Kelowna
|
33
|
23
|
-30
|
379
|
221
|
-42
|
412
|
244
|
-41
|
Kingston
|
15
|
6
|
-60
|
2
|
211
|
##
|
17
|
217
|
##
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
20
|
23
|
15
|
37
|
246
|
##
|
57
|
269
|
##
|
Lethbridge
|
42
|
18
|
-57
|
38
|
2
|
-95
|
80
|
20
|
-75
|
London
|
27
|
44
|
63
|
26
|
87
|
##
|
53
|
131
|
147
|
Moncton
|
36
|
27
|
-25
|
262
|
201
|
-23
|
298
|
228
|
-23
|
Montréal
|
121
|
164
|
36
|
2,556
|
3,003
|
17
|
2,677
|
3,167
|
18
|
Nanaimo
|
4
|
7
|
75
|
18
|
16
|
-11
|
22
|
23
|
5
|
Oshawa
|
41
|
27
|
-34
|
44
|
13
|
-70
|
85
|
40
|
-53
|
Ottawa-Gatineau
|
113
|
263
|
133
|
933
|
816
|
-13
|
1,046
|
1,079
|
3
|
Gatineau
|
30
|
59
|
97
|
389
|
366
|
-6
|
419
|
425
|
1
|
Ottawa
|
83
|
204
|
146
|
544
|
450
|
-17
|
627
|
654
|
4
|
Peterborough
|
4
|
5
|
25
|
0
|
0
|
-
|
4
|
5
|
25
|
Québec
|
93
|
95
|
2
|
1,952
|
946
|
-52
|
2,045
|
1,041
|
-49
|
Red Deer
|
8
|
16
|
100
|
180
|
17
|
-91
|
188
|
33
|
-82
|
Regina
|
32
|
29
|
-9
|
28
|
60
|
114
|
60
|
89
|
48
|
Saguenay
|
26
|
15
|
-42
|
50
|
36
|
-28
|
76
|
51
|
-33
|
St. Catharines-Niagara
|
60
|
29
|
-52
|
78
|
139
|
78
|
138
|
168
|
22
|
Saint John
|
20
|
33
|
65
|
50
|
25
|
-50
|
70
|
58
|
-17
|
St. John's
|
62
|
60
|
-3
|
30
|
25
|
-17
|
92
|
85
|
-8
|
Saskatoon
|
145
|
175
|
21
|
249
|
432
|
73
|
394
|
607
|
54
|
Sherbrooke
|
21
|
43
|
105
|
55
|
103
|
87
|
76
|
146
|
92
|
Thunder Bay
|
9
|
5
|
-44
|
11
|
82
|
##
|
20
|
87
|
##
|
Toronto
|
310
|
241
|
-22
|
3,202
|
2,883
|
-10
|
3,512
|
3,124
|
-11
|
Trois-Rivières
|
21
|
16
|
-24
|
313
|
98
|
-69
|
334
|
114
|
-66
|
Vancouver
|
180
|
190
|
6
|
1,593
|
1,459
|
-8
|
1,773
|
1,649
|
-7
|
Victoria
|
14
|
20
|
43
|
362
|
213
|
-41
|
376
|
233
|
-38
|
Windsor
|
33
|
40
|
21
|
31
|
46
|
48
|
64
|
86
|
34
|
Winnipeg
|
174
|
187
|
7
|
499
|
481
|
-4
|
673
|
668
|
-1
|
Toutes les régions
|
3,224
|
3,185
|
-1
|
18,155
|
17,046
|
-6
|
21,379
|
20,231
|
-5
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
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