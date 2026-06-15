Données sur les mises en chantier et la construction résidentielle pour mai 2026

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - La tendance sur 6 mois des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté de 0,5 % en mai, pour se chiffrer à 258 010, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions)

Le nombre réel mensuel de mises en chantier d'habitations a diminué de 5,2 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 22 633 en mai 2026, alors qu'il était de 23 879 en mai 2025. Le cumul annuel s'est établi à 93 644, en hausse de 3 % par rapport à la même période en 2025. Ce résultat s'explique par l'augmentation des mises en chantier en Colombie-Britannique et en Ontario, qui a compensé la baisse d'une année à l'autre dans les Prairies.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 6 % en mai (261 377) par rapport à avril (278 380) dans l'ensemble des régions du pays.

Le nombre de logements en construction dans les centres de 50 000 habitants ou plus a augmenté de 0,9 % d'un mois à l'autre pour atteindre 374 662 en mai. Les achèvements ont aussi augmenté : la construction de 16 880 logements a été achevée, ce qui représente une hausse de 10,6 % par rapport à avril. Le nombre de logements pour lesquels un permis de construire a été délivré, mais qui n'ont pas encore été mis en chantier a diminué de 2,4 % d'un mois à l'autre, pour s'établir à 138 842 en mai.

Citation :

« Les données de mai ont montré des résultats contrastés. Le cumul annuel des mises en chantier d'habitations a légèrement augmenté par rapport à l'an dernier. La tendance mensuelle des mises en chantier est demeurée essentiellement stable, tandis que le nombre de logements en construction et de logements achevés a augmenté. Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que la construction est inégale. Si on tient également compte de la baisse du nombre de permis de construire délivrés, les renseignements sur le marché laissent entrevoir un ralentissement de l'offre future », a déclaré Aled Ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL.

Faits saillants :

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 14 357.

Parmi les 3 plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, Montréal a connu une hausse de 18 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en mai par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver , les mises en chantier ont diminué de 7 % en raison d'un ralentissement dans le segment des logements collectifs, alors que la baisse s'est chiffrée à 12 % à Toronto .

a connu une hausse de 18 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en mai par rapport au même mois en 2025. Ce résultat s'explique par une augmentation des mises en chantier de logements collectifs. À , les mises en chantier ont diminué de 7 % en raison d'un ralentissement dans le segment des logements collectifs, alors que la baisse s'est chiffrée à 12 % à . Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l' Observateur du logement de la SCHL .

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de juin le 16 juillet à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de juin le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Depuis 80 ans, la SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Liens connexes :



Indicateurs de la construction résidentielle selon la province, centres d'au moins 50 000 habitants avril 2026-may 2026



















Province/centre Logements approuvés* en attente de

mise en chantier (nombre) Logements en construction

(nombre) Logements achevés

(nombre)

avril 2026 may 2026 % avril 2026 may 2026 % avril 2026 may 2026 % Provinces

















Terre-Neuve-et-Labrador 413 331 -19.9 851 836 -1.8 119 97 -18.5 Île-du-Prince-Édouard 294 351 19.4 879 999 13.7 37 65 75.7 Nouvelle-Écosse 3,858 3,061 -20.7 13,694 14,388 5.1 157 102 -35 Nouveau-Brunswick 1,378 1,168 -15.2 5,877 5,854 -0.4 472 438 -7.2 Atlantique 5,943 4,911 -17.4 21,301 22,077 3.6 785 702 -10.6 Québec 34,533 33,570 -2.8 58,963 60,626 2.8 2,764 3,371 22 Ontario 29,408 28,558 -2.9 149,423 150,477 0.7 4,028 4,133 2.6 Manitoba 4,248 4,175 -1.7 9,161 9,646 5.3 195 200 2.6 Saskatchewan 2,068 1,894 -8.4 5,823 6,271 7.7 549 248 -54.8 Alberta 24,139 23,799 -1.4 43,156 43,793 1.5 3,535 4,065 15 Prairies 30,455 29,868 -1.9 58,140 59,710 2.7 4,279 4,513 5.5 Colombie-Britannique 41,985 41,935 -0.1 83,364 81,772 -1.9 3,401 4,161 22.3 Canada (centres de

50 000+ hab.) 142,324 138,842 -2.4 371,191 374,662 0.9 15,257 16,880 10.6



















Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 2,373 2,042 -13.9 2,766 3,044 10.1 186 189 1.6 Barrie 644 633 -1.7 2,030 2,155 6.2 52 15 -71.2 Belleville - Quinte West 147 150 2 819 817 -0.2 17 17 0 Brantford 410 389 -5.1 1,858 1,985 6.8 44 54 22.7 Calgary 18,779 17,849 -5 24,095 24,375 1.2 2,097 2,432 16 Chilliwack 150 151 0.7 1,209 1,220 0.9 137 8 -94.2 Drummondville 292 240 -17.8 1,032 1,022 -1 89 122 37.1 Edmonton 4,838 5,240 8.3 16,924 17,440 3 1,362 1,413 3.7 Fredericton 287 162 -43.6 1,440 1,403 -2.6 266 162 -39.1 Greater/Grand Sudbury 49 40 -18.4 572 537 -6.1 50 50 0 Guelph 111 115 3.6 545 423 -22.4 62 128 106.5 Halifax 3,750 2,992 -20.2 13,549 14,224 5 127 84 -33.9 Hamilton 376 513 36.4 6,994 6,960 -0.5 452 42 -90.7 Kamloops 333 421 26.4 1,252 1,275 1.8 28 33 17.9 Kelowna 1,376 1,184 -14 4,442 4,488 1 537 198 -63.1 Kingston 619 402 -35.1 1,835 2,039 11.1 12 13 8.3 Kitchener-Cambridge-Waterloo 780 619 -20.6 7,997 8,002 0.1 253 264 4.3 Lethbridge 360 492 36.7 836 796 -4.8 33 60 81.8 London 1,616 1,684 4.2 6,738 6,763 0.4 64 99 54.7 Moncton 603 550 -8.8 3,467 3,461 -0.2 171 238 39.2 Montréal 20,546 20,027 -2.5 34,410 35,838 4.1 1,537 1,750 13.9 Nanaimo 258 314 21.7 1,126 1,136 0.9 28 13 -53.6 Oshawa 755 822 8.9 2,760 2,746 -0.5 614 54 -91.2 Ottawa-Gatineau 6,011 6,295 4.7 21,555 21,418 -0.6 975 1,124 15.3 Gatineau 2,090 1,842 -11.9 4,229 4,206 -0.5 138 360 160.9 Ottawa 3,921 4,453 13.6 17,326 17,212 -0.7 837 764 -8.7 Peterborough 122 127 4.1 62 64 3.2 9 3 -66.7 Québec 7,891 7,328 -7.1 10,844 11,201 3.3 426 684 60.6 Red Deer 40 43 7.5 422 296 -29.9 21 151 ## Regina 181 331 82.9 1,781 1,830 2.8 81 38 -53.1 Saguenay 817 930 13.8 1,045 924 -11.6 88 30 -65.9 St. Catharines-Niagara 830 1,219 46.9 4,350 4,391 0.9 47 124 163.8 Saint John 488 456 -6.6 970 990 2.1 35 38 8.6 St. John's 413 331 -19.9 851 836 -1.8 119 97 -18.5 Saskatoon 1,887 1,563 -17.2 4,042 4,441 9.9 468 210 -55.1 Sherbrooke 449 610 35.9 2,040 2,094 2.6 206 93 -54.9 Thunder Bay 192 154 -19.8 359 441 22.8 13 5 -61.5 Toronto 17,732 16,195 -8.7 90,550 91,382 0.9 1,376 2,224 61.6 Trois-Rivières 656 767 16.9 1,012 995 -1.7 17 131 ## Vancouver 35,830 36,118 0.8 61,945 60,059 -3 2,345 3,354 43 Victoria 1,492 1,538 3.1 9,262 9,148 -1.2 48 347 ## Windsor 265 274 3.4 1,598 1,654 3.5 75 32 -57.3 Winnipeg 4,142 4,084 -1.4 8,773 9,246 5.4 188 195 3.7 Toutes les RMR 138,890 135,394 -2.5 360,157 363,559 0.9 14,755 16,318 10.6

* Logements pour lesquels un permis de construire a été approuvé (en excluant les conversions), mais dont la construction n'a pas encore commencé et qui ne sont pas encore dénombrés parmi les mises en chantier d'habitations. Ces logements, qui n'apparaissent pas encore dans les données du Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL, pourraient être un indicateur de mises en chantier à venir. ## non calculable / valeurs extrêmes



Source : SCHL, Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA) © Société canadienne d'hypothèques et de logement, 2026

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance) mai 2026

Maisons individuelles Autres Total

avril 2026 mai 2026 % avril 2026 mai 2026 % avril 2026 mai 2026 % Provinces (10,000+)

















Nfld.Lab. 704 672 -5 763 688 -10 1,466 1,360 -7 P.E.I. 270 289 7 976 1,232 26 1,246 1,521 22 N.S. 1,456 1,447 -1 5,163 5,862 14 6,619 7,308 10 N.B. 1,073 1,011 -6 4,648 3,537 -24 5,721 4,548 -21 Que. 5,391 5,509 2 55,348 54,232 -2 60,739 59,741 -2 Ont. 9,583 9,465 -1 59,820 62,070 4 69,403 71,535 3 Man. 2,141 2,208 3 5,808 4,944 -15 7,949 7,152 -10 Sask. 1,875 1,951 4 2,520 3,308 31 4,395 5,259 20 Alta. 13,135 13,429 2 29,703 30,204 2 42,839 43,632 2 B.C. 4,142 4,077 -2 39,558 39,033 -1 43,700 43,110 -1 Canada (10,000+) 39,770 40,059 1 204,306 205,109 0 244,077 245,168 0 Canada (Tous les centres) 46,019 46,285 1 210,627 211,725 1 256,646 258,010 1 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 186 164 -12 548 1,402 156 734 1,566 113 Barrie 209 132 -37 202 374 85 411 506 23 Belleville - Quinte West 126 131 4 184 144 -22 310 275 -11 Brantford 305 257 -16 840 1,136 35 1,144 1,393 22 Calgary 5,825 5,813 0 14,650 15,134 3 20,475 20,947 2 Chilliwack 124 118 -5 850 762 -10 974 880 -10 Drummondville 229 227 -1 1,428 1,254 -12 1,657 1,481 -11 Edmonton 5,526 5,822 5 12,198 12,330 1 17,724 18,152 2 Fredericton 282 245 -13 674 436 -35 956 681 -29 Greater/Grand Sudbury 87 92 6 338 142 -58 425 234 -45 Guelph 32 29 -9 416 404 -3 448 433 -3 Halifax 686 699 2 3,826 4,552 19 4,512 5,251 16 Hamilton 303 240 -21 3,162 3,094 -2 3,465 3,334 -4 Kamloops 132 123 -7 1,682 1,730 3 1,814 1,853 2 Kelowna 224 216 -4 1,780 1,844 4 2,004 2,060 3 Kingston 240 164 -32 200 614 207 440 778 77 Kitchener-Cambridge-Waterloo 389 387 -1 5,236 5,620 7 5,625 6,007 7 Lethbridge 320 312 -3 490 490 - 810 802 -1 London 419 448 7 4,630 4,206 -9 5,049 4,654 -8 Moncton 372 345 -7 2,420 1,967 -19 2,792 2,312 -17 Montréal 1,356 1,368 1 24,700 24,388 -1 26,055 25,757 -1 Nanaimo 117 110 -6 634 604 -5 751 714 -5 Oshawa 494 499 1 342 174 -49 836 673 -19 Ottawa-Gatineau 1,977 2,065 4 13,393 13,318 -1 15,370 15,383 0 Gatineau 390 411 5 2,457 3,058 24 2,848 3,469 22 Ottawa 1,587 1,654 4 10,936 10,260 -6 12,522 11,914 -5 Peterborough 66 71 8 22 22 - 88 93 6 Québec 742 736 -1 6,506 7,048 8 7,248 7,784 7 Red Deer 82 108 32 358 366 2 439 474 8 Regina 496 485 -2 1,022 1,062 4 1,517 1,547 2 Saguenay 239 226 -5 1,134 1,084 -4 1,373 1,310 -5 St. Catharines-Niagara 580 550 -5 3,014 2,886 -4 3,594 3,436 -4 Saint John 265 284 7 370 192 -48 635 476 -25 St. John's 561 535 -5 612 536 -12 1,173 1,071 -9 Saskatoon 1,358 1,447 7 1,472 2,214 50 2,830 3,661 29 Sherbrooke 218 265 22 2,532 2,190 -14 2,750 2,455 -11 Thunder Bay 91 90 -1 214 366 71 305 456 50 Toronto 2,352 2,363 0 22,848 25,220 10 25,200 27,583 9 Trois-Rivières 156 138 -12 832 828 0 988 966 -2 Vancouver 2,101 2,126 1 26,296 24,794 -6 28,397 26,920 -5 Victoria 317 298 -6 4,274 4,218 -1 4,591 4,516 -2 Windsor 289 309 7 990 684 -31 1,279 993 -22 Winnipeg 1,846 1,931 5 4,964 4,282 -14 6,810 6,212 -9

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 Source : Centre d'analyse de marché, SCHL



Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus





















janvier - mai 2025 - 2026













Province

Maisons individuelles



Autres



Total





























2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % T.-N.-L.

193 179 -7 140 283 102 333 462 39 Î.-P.-É.

99 86 -13 417 555 33 516 641 24 N.-É.

480 455 -5 2,752 2,156 -22 3,232 2,611 -19 N.-B.

203 213 5 1,216 1,210 0 1,419 1,423 0 Atlantique

975 933 -4 4,525 4,204 -7 5,500 5,137 -7 Qc

1,574 1,882 20 19,423 20,243 4 20,997 22,125 5 Ont.

3,258 3,105 -5 18,880 22,979 22 22,138 26,084 18 Man.

870 849 -2 1,684 2,340 39 2,554 3,189 25 Sask.

634 646 2 1,766 1,397 -21 2,400 2,043 -15 Alb.

6,363 5,111 -20 16,175 12,672 -22 22,538 17,783 -21 Prairies

7,867 6,606 -16 19,625 16,409 -16 27,492 23,015 -16 C.-B.

1,467 1,432 -2 13,525 15,851 17 14,992 17,283 15 Canada

15,141 13,958 -8 75,978 79,686 5 91,119 93,644 3 Régions métropolitaines









































Abbotsford-Mission

58 50 -14 902 680 -25 960 730 -24 Barrie

45 48 7 121 184 52 166 232 40 Belleville - Quinte West

43 34 -21 165 5 -97 208 39 -81 Brantford

104 113 9 933 568 -39 1,037 681 -34 Calgary

2,969 2,299 -23 9,443 6,682 -29 12,412 8,981 -28 Chilliwack

54 47 -13 241 348 44 295 395 34 Drummondville

91 93 2 337 490 45 428 583 36 Edmonton

2,798 2,196 -22 5,381 4,852 -10 8,179 7,048 -14 Fredericton

46 44 -4 234 199 -15 280 243 -13 Greater/Grand Sudbury

15 23 53 74 48 -35 89 71 -20 Guelph

8 3 -63 25 52 108 33 55 67 Halifax

266 232 -13 2,555 1,626 -36 2,821 1,858 -34 Hamilton

74 63 -15 691 670 -3 765 733 -4 Kamloops

46 52 13 110 844 ## 156 896 ## Kelowna

105 67 -36 1,047 869 -17 1,152 936 -19 Kingston

62 53 -15 218 223 2 280 276 -1 Kitchener-Cambridge-Waterloo

116 128 10 1,055 2,284 116 1,171 2,412 106 Lethbridge

124 83 -33 180 199 11 304 282 -7 London

169 151 -11 251 1,945 ## 420 2,096 ## Moncton

66 62 -6 809 854 6 875 916 5 Montréal

468 465 -1 9,495 9,937 5 9,963 10,402 4 Nanaimo

33 50 52 123 298 142 156 348 123 Oshawa

105 95 -10 146 64 -56 251 159 -37 Ottawa-Gatineau 635 732 15 4,604 4,569 -1 5,239 5,301 1 Gatineau

97 145 49 1,015 1,428 41 1,112 1,573 41 Ottawa

538 587 9 3,589 3,141 -12 4,127 3,728 -10 Peterborough

22 18 -18 3 11 ## 25 29 16 Québec

286 310 8 3,924 3,395 -13 4,210 3,705 -12 Red Deer

48 42 -13 197 163 -17 245 205 -16 Regina

131 143 9 721 517 -28 852 660 -23 Saguenay

84 80 -5 201 411 104 285 491 72 St. Catharines-Niagara

160 193 21 468 868 85 628 1,061 69 Saint John

54 71 31 77 53 -31 131 124 -5 St. John's

183 154 -16 135 243 80 318 397 25 Saskatoon

471 489 4 968 866 -11 1,439 1,355 -6 Sherbrooke

91 99 9 435 900 107 526 999 90 Thunder Bay

14 12 -14 31 183 ## 45 195 ## Toronto

1,105 774 -30 9,769 10,319 6 10,874 11,093 2 Trois-Rivières

71 46 -35 539 363 -33 610 409 -33 Vancouver

754 758 1 8,938 9,755 9 9,692 10,513 8 Victoria

83 98 18 1,296 1,691 30 1,379 1,789 30 Windsor

108 95 -12 139 263 89 247 358 45 Winnipeg

794 770 -3 1,481 2,074 40 2,275 2,844 25 Total

12,959 11,335 -13 68,462 70,565 3 81,421 81,900 1

Données de 2024, 2025 et 2026 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL



Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



mai 2025 mai 2026 % mai 2025 mai 2026 % mai 2025 mai 2026 % Provinces (10 000+)















T.-N.-L. 67 66 -1 33 26 -21 100 92 -8 Î.-P.-É. 31 41 32 20 144 ## 51 185 ## N.-É. 130 125 -4 579 824 42 709 949 34 N.-B. 88 94 7 474 359 -24 562 453 -19 Atlantique 316 326 3 1,106 1,353 22 1,422 1,679 18 Qc 445 558 25 6,127 5,417 -12 6,572 5,975 -9 Ont. 874 880 1 4,992 4,781 -4 5,866 5,661 -3 Man. 186 206 11 511 514 1 697 720 3 Sask. 182 211 16 288 496 72 470 707 50 Alb. 1,496 1,336 -11 4,278 3,585 -16 5,774 4,921 -15 Prairies 1,864 1,753 -6 5,077 4,595 -9 6,941 6,348 -9 C.-B. 352 346 -2 2,726 2,624 -4 3,078 2,970 -4 Canada (10 000+) 3,851 3,863 0 20,028 18,770 -6 23,879 22,633 -5 Régions métropolitaines















Abbotsford-Mission 18 13 -28 45 454 ## 63 467 ## Barrie 24 4 -83 23 136 ## 47 140 198 Belleville - Quinte West 11 14 27 0 1 ## 11 15 36 Brantford 16 12 -25 353 169 -52 369 181 -51 Calgary 641 541 -16 2,398 2,178 -9 3,039 2,719 -11 Chilliwack 16 12 -25 4 7 75 20 19 -5 Drummondville 19 29 53 83 86 4 102 115 13 Edmonton 706 648 -8 1,517 1,294 -15 2,223 1,942 -13 Fredericton 21 21 - 109 105 -4 130 126 -3 Greater/Grand Sudbury 7 10 43 69 6 -91 76 16 -79 Guelph 1 0 -100 18 6 -67 19 6 -68 Halifax 56 66 18 488 693 42 544 759 40 Hamilton 19 8 -58 66 0 -100 85 8 -91 Kamloops 5 6 20 4 50 ## 9 56 ## Kelowna 33 23 -30 379 221 -42 412 244 -41 Kingston 15 6 -60 2 211 ## 17 217 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 20 23 15 37 246 ## 57 269 ## Lethbridge 42 18 -57 38 2 -95 80 20 -75 London 27 44 63 26 87 ## 53 131 147 Moncton 36 27 -25 262 201 -23 298 228 -23 Montréal 121 164 36 2,556 3,003 17 2,677 3,167 18 Nanaimo 4 7 75 18 16 -11 22 23 5 Oshawa 41 27 -34 44 13 -70 85 40 -53 Ottawa-Gatineau 113 263 133 933 816 -13 1,046 1,079 3 Gatineau 30 59 97 389 366 -6 419 425 1 Ottawa 83 204 146 544 450 -17 627 654 4 Peterborough 4 5 25 0 0 - 4 5 25 Québec 93 95 2 1,952 946 -52 2,045 1,041 -49 Red Deer 8 16 100 180 17 -91 188 33 -82 Regina 32 29 -9 28 60 114 60 89 48 Saguenay 26 15 -42 50 36 -28 76 51 -33 St. Catharines-Niagara 60 29 -52 78 139 78 138 168 22 Saint John 20 33 65 50 25 -50 70 58 -17 St. John's 62 60 -3 30 25 -17 92 85 -8 Saskatoon 145 175 21 249 432 73 394 607 54 Sherbrooke 21 43 105 55 103 87 76 146 92 Thunder Bay 9 5 -44 11 82 ## 20 87 ## Toronto 310 241 -22 3,202 2,883 -10 3,512 3,124 -11 Trois-Rivières 21 16 -24 313 98 -69 334 114 -66 Vancouver 180 190 6 1,593 1,459 -8 1,773 1,649 -7 Victoria 14 20 43 362 213 -41 376 233 -38 Windsor 33 40 21 31 46 48 64 86 34 Winnipeg 174 187 7 499 481 -4 673 668 -1 Toutes les régions 3,224 3,185 -1 18,155 17,046 -6 21,379 20,231 -5

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]