AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À OTTAWA

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale et député d'Ottawa-sud, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, pour une annonce en matière de logement.

Date : 16 juin, 2026 Heure : 8 H 30 (HE) Lieu : 2345 Alta Vista Drive, Ottawa, ON K1H 7M6 Note : l'événement aura lieu à l'extérieur.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]