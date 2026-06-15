AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À OTTAWA

Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
15 juin, 2026, 10:45 ET
15 juin, 2026, 10:45 ET
OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale et député d'Ottawa-sud, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, pour une annonce en matière de logement.
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Date :
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16 juin, 2026
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Heure :
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8 H 30 (HE)
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Lieu :
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2345 Alta Vista Drive,
Ottawa, ON K1H 7M6
Note : l'événement aura lieu à l'extérieur.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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