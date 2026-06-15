AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À OTTAWA

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Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

15 juin, 2026, 10:45 ET

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale et député d'Ottawa-sud, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, pour une annonce en matière de logement.

Date :

16 juin, 2026

 

Heure :

 

8 H 30 (HE)

 

Lieu :

 

2345 Alta Vista Drive,

Ottawa, ON K1H 7M6

Note : l'événement aura lieu à l'extérieur.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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