Le Canada annonce l'inauguration de logements de transition pour les femmes qui quittent une situation de violence fondée sur le sexe à Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 15 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province du Manitoba et la Ville de Winnipeg ont annoncé un financement fédéral de plus de 3,4 millions de dollars pour aider à construire des logements de transition sécuritaires pour les femmes et les enfants qui sortent d'une situation de violence fondée sur le sexe à Winnipeg. Situé au centre-ville de Winnipeg, l'ensemble de 15 logements de transition devrait être entièrement occupé d'ici juillet. L'ensemble résidentiel offrant un loyer proportionné au revenu comprend 10 studios, trois logements de deux chambres et deux logements de trois chambres, dont la location devrait varier de 6 à 24 mois.

On a aussi souligné aujourd'hui l'inauguration et l'occupation complète d'un ensemble de 11 logements de transition supplémentaires pour les femmes et les enfants qui quittent une situation de violence fondée sur le sexe au centre-ville de Winnipeg. L'ensemble résidentiel offrant un loyer proportionné au revenu comprend cinq logements de deux chambres et six logements de trois chambres conçus pour accueillir des familles. Les locataires paient un loyer proportionné au revenu, ce qui contribue à ce que le logement demeure abordable et accessible.

Les deux immeubles offrent des logements abordables et des services de soutien sur place pour aider les femmes à passer d'une situation de violence à une stabilité de logement à long terme et à de meilleures conditions socio-économiques. Ils permettent de créer 26 logements de transition et d'élargir l'accès à des logements sûrs et abordables pour les femmes et les enfants qui fuient la violence fondée sur le sexe. Ils sont construits, détenus et exploités par la Community Renewal Corporation de l'Université de Winnipeg. Les services de soutien sur place pour les deux ensembles sont fournis par Family Dynamics et Ikwe Widdjiitiwin Inc.

L'annonce a été faite par Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi que l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'Itinérance du Manitoba, Evan Duncan, conseiller municipal et président des services immobiliers et de l'aménagement de la Ville de Winnipeg, Jeff Browaty, membre du conseil d'administration et conseiller municipal de Winnipeg, Fédération canadienne des municipalités, Kathleen Vyrauen, agente des subventions, The Winnipeg Foundation, Sahla Mitchell, directrice de l'aménagement immobilier, Community Renewal Corporation de l'Université de Winnipeg, Robbyn Rempel, directrice générale, Family Dynamics, et Kim Fontaine, directrice générale, Ikwe Widdjiitiwin Inc.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Ces deux nouveaux ensembles résidentiels offriront plus qu'un simple logement. Ils offriront de l'espoir, de l'apaisement et la possibilité de reconstruire une vie sans peur. Nous sommes fiers de nous associer à notre collectivité pour créer des espaces où les personnes survivantes peuvent trouver la sécurité, la dignité et une voie vers un avenir meilleur. Chaque femme et chaque enfant mérite de se sentir en sécurité, et ces ensembles aident à concrétiser cette vision. » - Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada

« Lorsque les femmes et les enfants quittent une situation de violence, un logement sûr ne peut pas attendre. Ces logements offriront aux familles un endroit sûr où trouver un logement, avec le soutien dont elles ont besoin pour guérir, reconstruire leur vie et progresser vers une stabilité à long terme. La Ville de Winnipeg est fière de soutenir cet ensemble résidentiel et les partenariats qui ont permis sa réalisation. » - Scott Gillingham, maire de Winnipeg

« Grâce à de solides partenariats, à une conception réfléchie et à des mesures de soutien intégrées, Standing Eagle et Morning Light offrent des logements sûrs et dignes où les familles peuvent guérir et reconstruire leur vie. Nous sommes fiers de contribuer à la création de logements qui permettent aux familles de briser les cycles de violence et de jeter les bases d'une stabilité durable et d'un avenir meilleur pour les générations à venir. » - Sahla Mitchell, directrice de l'aménagement immobilier, Community Renewal Corporation de l'Université de Winnipeg

« Un logement sûr est une première étape essentielle, et l'annonce aujourd'hui de plusieurs millions de dollars permet d'offrir 26 logements comme refuges sûrs aux femmes autochtones et aux femmes nouvellement arrivées qui ont été victimes de violence fondée sur le sexe, ainsi qu'à leur famille. À l'approche du 90e anniversaire de Family Dynamics en 2027, nous avons hâte de continuer à créer des milieux où les femmes trouveront non seulement la sécurité et la stabilité, mais aussi un soutien adapté à la culture, des liens significatifs et la possibilité de reconstruire leur vie avec confiance, dignité et espoir. » - Robbyn Rempel, directrice générale, Family Dynamics

« Aujourd'hui, nous célébrons ce qu'il est possible de réaliser grâce au partenariat, à l'innovation et à la conception durable. Grâce au soutien du Fonds municipal vert de la FCM, dans le cadre de l'initiative pour le logement abordable durable, ces projets démontrent que durabilité et abordabilité vont de pair - ils permettent de réduire les coûts énergétiques, d'améliorer le confort et d'offrir un lieu de vie sûr à certains des Manitobains qui en ont le plus besoin. » - Tim Tierney, président de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans d'action climatiques du Canada. Il aide à mettre le Canada sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050. Ce financement fait partie d'une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Manitoba dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Tandis que le Canada se dirige vers une économie carboneutre, la population des Prairies passe à l'action et profite des occasions de développement économique croissantes qui façonnent un avenir durable et inclusif pour tout le monde. Ces investissements sont conformes aux engagements du gouvernement du Canada par l'entremise du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. Ils visent à créer de bons emplois grâce à une collaboration accrue entre les ordres de gouvernement. Le gouvernement du Canada s'associe aux provinces et aux territoires pour prendre des mesures climatiques, notamment pour rendre les logements écoénergétiques plus abordables pour la population canadienne.

est un élément important des plans d'action climatiques du Canada. Il aide à mettre le Canada sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel de 15 logements est le suivant : 2,68 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 710 000 $ du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement fédéral; 2,25 millions de dollars de la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba; 965 000 $ de la Ville de Winnipeg; 1,73 million de dollars de la Fédération canadienne des municipalités; 702 500 $ de la Community Renewal Corporation de l'Université de Winnipeg; 100 000 $ de la Winnipeg Foundation.

Le financement du gouvernement fédéral fourni pour l'ensemble de 11 logements a été annoncé en 2023.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias , Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]