51 % prévoient ajouter des postes permanents ; 65 % prévoient embaucher plus de personnel contractuel

TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - En dépit de la volatilité du marché, plus de la moitié des entreprises du pays ont l'intention d'embaucher au début de l'année, selon une étude menée par Robert Half, cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises. Le sondage sur l'état de l'embauche au Canada mené auprès de 1 450 cadres supérieurs indique que 51 % des répondants prévoient ajouter de nouveaux postes permanents au cours du premier semestre de l'année, une hausse par rapport à 40 % il y a six mois. Par ailleurs, 42 % d'entre eux prévoient pourvoir des postes vacants. Les gestionnaires en soutien administratif et à la clientèle (62 %) et en marketing et en création (60 %) ont les besoins en personnel à temps plein les plus importants.

État de l’embauche au Canada (Groupe CNW/Robert Half Canada)

Plans des entreprises pour l'embauche de personnel permanent

Premier

semestre 2022 Deuxième

semestre 2022 Premier

semestre 2023 Embauche pour de nouveaux postes 49 % 40 % 51 % Embauche pour des postes vacants 45 % 50 % 42 % Gel de l'embauche 5 % 8 % 6 % Élimination de postes 1 % 2 % 1 %

Les bons employés sont encore difficiles à trouver

Bien que de nombreuses entreprises soient désireuses d'embaucher, neuf gestionnaires sur dix affirment qu'il est difficile de trouver des professionnels compétents, ce qui correspond aux résultats du précédent sondage sur l'état de l'embauche au Canada. Les employeurs ont également indiqué qu'il faut compter jusqu'à 14 semaines en moyenne pour pourvoir un poste ouvert, comparativement à 8 semaines en 2021.

« Le début de la nouvelle année est une période particulièrement propice à l'embauche, car de nouveaux projets commencent et les budgets d'effectifs sont confirmés afin de soutenir de nouveaux objectifs d'affaires », a déclaré David King, premier directeur général, Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « Les employeurs devraient être prêts à offrir des salaires et des avantages sociaux concurrentiels pour attirer et retenir les meilleurs talents dans ce marché du travail qui demeure serré. »

Un plus grand nombre d'employeurs feront appel à des talents contractuels

Selon les résultats du sondage, 65 % des gestionnaires prévoient embaucher plus de professionnels contractuels au premier semestre de 2023, comparativement à 50 % il y a six mois. Les spécialistes du marketing, de la création, des affaires juridiques, des finances et de la comptabilité sont les plus susceptibles de faire davantage appel aux talents contractuels. « L'embauche de professionnels contractuels peut être une tactique utile pour gérer de lourdes charges de travail, accroître le soutien aux projets clés et réduire l'épuisement professionnel », a ajouté M. King.

L'entrevue est une question d'équilibre

Malgré les difficultés d'embauche, des employeurs ont affirmé avoir mené environ quatre entrevues avec un candidat avant de lui faire une offre d'emploi. Outre les compétences, les principales caractéristiques recherchées chez les candidats sont les suivantes :

Ponctualité et professionnalisme aux entrevues Connaissance de l'entreprise Passion pour la mission de l'entreprise

« Des erreurs d'embauche regrettables peuvent se produire lorsque la pression exercée pour pourvoir un poste l'emporte sur la recherche du bon candidat. Cependant, des processus d'embauche interminables peuvent également être un obstacle à la recherche des meilleurs talents, qui pourraient perdre de l'intérêt ou accepter une autre offre si le délai est trop long. Les entreprises doivent trouver un juste équilibre entre l'efficacité et la diligence raisonnable requise pour réussir à embaucher », a souligné M. King.

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 20 octobre au 3 novembre 2022. Il comprend les réponses de 1 449 gestionnaires ayant des responsabilités d'embauche dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, des services juridiques, du soutien administratif et à la clientèle, ainsi que des ressources humaines dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle aide les gens à trouver des emplois intéressants et offre aux entreprises les talents et les experts en la matière dont ils ont besoin pour livrer concurrence et croître en toute confiance. Visitez roberthalf.ca et téléchargez l'application mobile primée de l'entreprise.

SOURCE Robert Half Canada

Renseignements: Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]