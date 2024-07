58 % prévoient augmenter le nombre de professionnels contractuels

90 % des gestionnaires ont de la difficulté à trouver des talents qualifiés

TORONTO, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude de Robert Half, cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, révèle que l'embauche suivra le rythme pour le reste de l'année. Selon le sondage sur l'état de l'embauche au Canada réalisé par le cabinet, 52 % des entreprises ont déclaré qu'elles prévoient ajouter de nouveaux postes permanents au cours du deuxième semestre de l'année. Une autre tranche de 41 % prévoit pourvoir les postes vacants et 58 % ont indiqué qu'elles avaient l'intention d'augmenter le nombre de professionnels contractuels et de professionnels affectés à des projets précis pour terminer 2024.

Plans d’embauche des entreprises pour la seconde moitié de 2024. (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.)

Plans des entreprises pour l'embauche de personnel permanent

Premier

semestre de

2024 Deuxième

semestre de 2024 Ajouter de nouveaux postes 54 % 52 % Pourvoir les postes vacants 40 % 41 % Ne pas ajouter de nouveaux postes, ne pas pourvoir les postes vacants 4 % 5 % Éliminer des postes 1 % 1 %

Principaux facteurs qui influencent les décisions d'embauche

Les gestionnaires interrogés ont indiqué que la croissance de l'entreprise (50 %) était le principal facteur qui influait sur les décisions d'embauche au deuxième semestre de l'année. Ils ont invoqué le roulement du personnel (41 %), ont indiqué que leur entreprise était à la recherche de professionnels qualifiés pour des projets précis (39 %) et ont souligné le manque de compétences chez les employés actuels (38 %).

Les défis en matière d'embauche persistent

Bien qu'on s'attende à ce que les activités d'embauche demeurent robustes, il n'est pas toujours facile de trouver les bons talents. Selon le sondage, 90 % des gestionnaires d'embauche déclarent avoir de la difficulté à trouver des professionnels qualifiés, et 32 % d'entre eux prévoient qu'il leur faudra plus de temps pour embaucher, maintenant jusqu'à la fin de 2025, qu'il leur en fallait au premier semestre de 2024, tandis qu'une autre tranche de 45 % s'attend à ce que cela prenne à peu près le même temps.

Parmi les autres principaux défis d'embauche prévus par les gestionnaires, mentionnons :

Le manque de candidats possédant les compétences requises (51 %)

Trouver des candidats qui correspondent à la culture de l'entreprise (49 %)

Embaucher assez rapidement pour attirer les meilleurs talents (46 %)

Répondre aux attentes salariales des candidats (46 %)

« Les défis liés à l'embauche et les longs cycles d'embauche subséquents peuvent avoir une grande incidence sur les projets et les priorités des entreprises, a déclaré Koula Vasilopoulos, première directrice générale chez Robert Half au Canada. Les employeurs ont des postes cruciaux à pourvoir et doivent s'assurer d'avoir en place des méthodes d'embauche stratégiques pour attirer les talents et garder les projets sur la bonne voie. »

Les gestionnaires font preuve de souplesse pour attirer les talents

Pour attirer et embaucher les meilleurs talents, les gestionnaires doivent :

Être disposés à renoncer aux années d'expérience si le candidat possède les compétences requises (59 %)

Offrir des options de travail hybrides (39 %)

Offrir des horaires flexibles (37 %)

Mme Vasilopoulos a ajouté ceci : « La souplesse demeure une grande priorité pour les professionnels, et le fait d'offrir une certaine autonomie quant au moment et à l'endroit où les membres de l'équipe travaillent peut donner aux entreprises un avantage pour attirer les meilleurs talents. »

À propos de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante au cours des deux premières semaines de juin 2024. Il comprend les réponses de 1 800 gestionnaires ayant des responsabilités d'embauche dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, des services juridiques, du soutien administratif et à la clientèle, ainsi que des ressources humaines dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

