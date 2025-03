Le sondage met en lumière les principaux facteurs qui contribuent à l'épuisement en milieu de travail et la façon dont les employeurs peuvent mieux soutenir les équipes surchargées de travail

Les professionnels des domaines du droit et des ressources humaines, les parents qui travaillent et les millénariaux (génération Y) sont les employés les plus épuisés

TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude de Robert Half, un cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, révèle une pression croissante sur les travailleurs d'aujourd'hui. Selon un sondage mené auprès de 1 500 professionnels au Canada, 47 % d'entre eux se disent épuisés et 31 % indiquent qu'ils sont plus épuisés maintenant que l'année passée. En 2024, Robert Half a signalé que 42 % des travailleurs étaient en état d'épuisement professionnel, tandis qu'en 2023, ce chiffre était de 33 %.

Les principaux facteurs qui contribuent à l'épuisement professionnel :

Lourdes charges de travail et longues heures (39 %)

Fatigue émotionnelle ou mentale liée à des tâches très stressantes (38 %)

Équilibre insuffisant entre le travail et la vie personnelle (28 %)

Manque de soutien ou de reconnaissance de la direction (28 %)

Manque de possibilités de croissance professionnelle (28 %)

Les personnes qui signalent les niveaux d'épuisement professionnel les plus élevés sont :

Les professionnels des domaines du droit et des RH (59 %)

Les parents qui travaillent (51 %)

Les professionnels de la génération Y (millénariaux) (50 %)

« En plus d'être un problème de plus en plus inquiétant pour les professionnels, l'épuisement professionnel est également un défi de taille pour les employeurs, a déclaré Koula Vasilopoulos, première directrice générale chez Robert Half au Canada. Lorsque les employés sont épuisés en raison d'une lourde charge de travail et du manque de personnel au sein des équipes, les entreprises s'exposent à une baisse de la productivité et du moral du personnel, à la perte de membres précieux au sein de l'équipe et à une diminution des revenus en raison du retard dans les échéances clés des projets importants. »

Lutte contre l'épuisement professionnel en milieu de travail

Non seulement l'épuisement professionnel touche les travailleurs, mais il a également des conséquences sur les entreprises. Les lourdes charges de travail invoquées par les travailleurs comme étant le principal facteur d'épuisement professionnel sont en partie attribuables à des cycles d'embauche plus longs. Selon un sondage distinct mené auprès de plus de 1 050 gestionnaires, 39 % d'entre eux ont déclaré que l'épuisement professionnel au sein du personnel existant est un défi majeur auquel ils font face lorsqu'ils ne sont pas en mesure de pourvoir un poste nécessaire. Les autres répercussions auxquelles ils font face sont une baisse de la productivité (40 %), des retards dans l'échéancier des projets (34 %), un roulement du personnel plus élevé (30 %) et des pertes de revenus (24 %). Pour lutter contre la culture de l'épuisement professionnel, les travailleurs ont indiqué ce que leur gestionnaire peut faire pour les aider :

Encourager les congés ou les journées de santé mentale (34 %)

Embaucher des professionnels permanents ou contractuels pour alléger les charges de travail (33 %)

Aider à établir l'ordre de priorité des projets et à gérer les échéanciers (30 %)

Mme Vasilopoulos a ajouté ceci : « Alors que l'épuisement professionnel continue d'augmenter, les gestionnaires doivent agir de façon proactive pour l'atténuer en s'efforçant de combler les lacunes au sein de l'équipe, en adoptant des solutions de dotation flexibles, en encourageant les congés, en établissant un ordre de priorité pour les charges de travail et en maintenant une communication ouverte sur le bien-être des employés. »

Au sujet de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par une société de recherche indépendante en décembre 2024 et en mars 2025. Ils se fondent sur les réponses de 1 500 travailleurs et de 835 travailleurs âgés de 18 ans et plus partout au Canada, ainsi que de 1 056 recruteurs dans des entreprises comptant plus de 20 employés partout au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca/fr.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

Personne-ressource : Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]