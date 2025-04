Le sondage explore les obstacles auxquels font face les travailleurs en début de carrière et l'apport de ces professionnels aux entreprises

TORONTO, le 14 avril 2025 /CNW/ - Alors que la promotion de 2025 se prépare à entrer sur le marché du travail, une nouvelle étude de Robert Half, un cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, met en lumière les principaux défis auxquels les professionnels en début de carrière peuvent faire face, ainsi que les mesures pratiques pour les relever. L'étude examine également les avantages pour les organisations qui embauchent ces talents, et ce qu'elles font pour les attirer.

Principaux défis pour les professionnels en début de carrière

Dans un sondage mené auprès de 835 travailleurs canadiens, les répondants ont révélé les cinq principaux défis qu'ils ont dû relever au début de leur carrière :

Possibilités de mentorat limitées : 47 % ont déclaré qu'ils n'avaient pas de mentor ou de pair en milieu de travail pour les guider. Intégration insuffisante : 37 % se sentaient mal préparés en raison de l'insuffisance de la formation offerte par l'employeur. Manque d'expérience de stage : 34 % sont entrés sur le marché du travail sans stage ni expérience de travail pertinente. Gestion des charges de travail : 33 % ont eu de la difficulté à gérer le volume et l'établissement des priorités des tâches. Lacunes en matière de compétences : 32 % estimaient ne pas pouvoir avoir eu un impact immédiat avec les compétences qu'ils possédaient.

Comment prospérer en début de carrière

Pour surmonter ces défis courants, nous vous révélons les mesures que les professionnels débutants déclarent avoir prises afin de se préparer à réussir.

Faire des recherches sur les entreprises pour déterminer la compatibilité (56 %)

Communiquer avec des employés actuels et anciens d'employeurs éventuels pour leur poser des questions (31 %)

Participer à des événements de réseautage pour établir des liens avec des entreprises et des personnes travaillant dans le secteur de leur choix (25 %)

Obtenir l'aide d'un mentor pour être guidé tout au long du processus de demande (20 %)

« Le début de votre carrière peut être difficile, mais il y a de nombreuses étapes que les professionnels en début de carrière peuvent suivre pour réussir, a déclaré Koula Vasilopoulos, première directrice générale chez Robert Half, Canada. Il faut d'abord établir une base solide de communication qui comprend le réseautage, l'établissement de liens avec d'autres professionnels qui peuvent vous aider à apprendre et la possibilité de vous exprimer sur ce que vous attendez de votre employeur pour vous assurer d'avoir les outils et la formation appropriés pour réussir. Rester ouvert d'esprit et curieux lorsque vous occuperez vos premiers postes et manifester de l'intérêt pour l'apprentissage sont des actes qui aident à préparer le terrain pour la confiance et la croissance à long terme. »

Ce que les professionnels en début de carrière peuvent apporter à l'entreprise

Les entreprises prennent également des mesures pour recruter de nouveaux talents et investir dans leur avancement professionnel à long terme. Dans un sondage distinct mené par Robert Half auprès de plus de 1 050 recruteurs au Canada, 34 % ont déclaré offrir des stages rémunérés aux étudiants ou aux nouveaux diplômés, tandis que 32 % recrutent directement dans les collèges et les universités.

Comme les organisations s'efforcent de former des équipes tournées vers l'avenir et prêtes à relever les défis et à prendre de nouvelles initiatives, voici les principaux avantages qu'elles déclarent tirer de l'intégration de professionnels en début de carrière :

Nouveau regard sur la résolution de problèmes (87 %)

Familiariser les membres de l'équipe avec les nouvelles technologies et acquérir de l'expérience à cet égard (84 %)

Constituer des bassins de talents internes (84 %)

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par une société de recherche indépendante en décembre 2024 et en mars 2025. Ils contiennent les réponses de 835 travailleurs âgés de 18 ans et plus et de 1 056 recruteurs dans des entreprises comptant 20 employés ou plus partout au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

