TORONTO, le 18 juin 2025 /CNW/ - Alors que les entreprises s'efforcent de rester agiles et de mettre en œuvre des initiatives commerciales essentielles, de nouvelles recherches menées par Robert Half, cabinet international d'experts-conseils en affaires et en solutions de talents, montrent que l'embauche prend de plus en plus de temps. Dans un sondage mené auprès de plus de 1 500 recruteurs au Canada, 94 % d'entre eux ont déclaré que le processus d'embauche prenait plus de temps qu'il y a à peine deux ans.

Voici ce qu'ils ont répondu lorsqu'on leur a demandé quelles parties du processus d'embauche prenaient plus de temps :

Évaluation des candidatures et sélection des personnes à inviter à passer une entrevue (53 %)



Vérification approfondie des références (48 %)



Planification et conduite des entrevues (40 %)

« Dans le paysage actuel de l'embauche, les entreprises doivent adopter une approche simplifiée et stratégique pour trouver les bons talents afin de répondre à leurs besoins essentiels, a déclaré Koula Vasilopoulos, directrice générale principale chez Robert Half au Canada. Le processus d'embauche peut être accablant, mais les entreprises qui accordent la priorité à la rigueur et à la clarté, sans compromettre l'efficacité, seront les mieux placées pour embaucher les meilleurs talents et éviter les conséquences à long terme d'une mauvaise embauche. »

Les erreurs d'embauche s'avèrent coûteuses

Parmi les recruteurs, 88 % déclarent qu'il demeure difficile de trouver les talents dont ils ont besoin, et même lorsqu'ils le font, près du quart (24 %) admettent avoir commis une erreur d'embauche au cours des deux dernières années. Cette situation s'avère coûteuse. Les gestionnaires affirment qu'il a fallu quatre semaines en moyenne pour reconnaître l'erreur. Il y a eu une perte de plus de 15 heures de productivité par semaine dans l'ensemble des équipes en raison de problèmes de rendement causés par l'incapacité de la personne embauchée à répondre aux attentes. De plus, 56 % des répondants affirment que la mauvaise embauche a entraîné un roulement de personnel au sein de leur équipe.

Voici les facteurs les plus courants qui ont mené aux erreurs d'embauche :

Non prise en compte des compétences générales et de la compatibilité avec la culture de l'entreprise (50 %)



Évaluation inadéquate des compétences et des qualifications techniques (49 %)



Défaut de communiquer des descriptions de travail et des tâches claires au candidat (33 %)

Au sujet de l'étude

Les données du rapport sont tirées d'un sondage élaboré par Robert Half et mené par une firme de recherche indépendante en avril 2025. Le sondage comprend des réponses de plus de 1 500 recruteurs travaillant dans des entreprises qui comptent 10 employés ou plus partout au Canada.

