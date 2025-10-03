Un sondage Léger commandé par 123Dentiste met en évidence l'incidence de la santé buccodentaire sur la confiance en soi, le comportement au quotidien et le bien-être.

TORONTO, ON, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Pour souligner la Journée mondiale du sourire, 123Dentiste, l'une des organisations de services dentaires à la plus forte croissance au Canada, a mené un sondage national sur le sourire de la population canadienne. Réalisé en août par Léger Marketing auprès d'environ 1 500 Canadiens d'un océan à l'autre, le sondage a révélé qu'un Canadien sur trois n'est pas satisfait de son sourire, et 97 % des répondants ont reconnu que la santé buccodentaire est essentielle à la santé générale. Les résultats mettent en évidence l'incidence de la santé buccodentaire sur la confiance en soi, le comportement au quotidien et le bien-être général.

Un nouveau sondage national commandé par 123Dentiste révèle que plus de la moitié des Canadiens souriraient plus souvent si leurs dents étaient en meilleure santé ou plus esthétiques. (Groupe CNW/123Dentist)

Les principales conclusions du sondage comprennent notamment ce qui suit :

Plus de la moitié (51 %) des Canadiens affirment qu'ils souriraient davantage si leurs dents étaient en meilleure santé ou avaient une plus belle apparence. Ce chiffre atteint 66 % chez les personnes insatisfaites de leur sourire.

Près de quatre Canadiens sur dix (38 %) évitent de sourire sur des photos ou en contexte social parce qu'ils sont gênés à cause de leurs dents. Ce taux grimpe à 64 % chez les répondants insatisfaits de leur sourire.

Un tiers de la population canadienne déclare sourire moins qu'il y a deux ans, tandis que seulement 20 % de celle-ci dit sourire davantage.

Parmi les personnes interrogées, 90 % pensent qu'un sourire confiant façonne la première impression.

De plus, 84 % des gens affirment qu'un beau sourire contribue à l'estime de soi et au bien-être général.

De quoi sourire

Pour redonner le sourire aux Canadiens, 123Dentiste a lancé une campagne de marque nationale intitulée « Des sourires à travers le Canada », devenant ainsi la première organisation de services dentaires au pays à lancer ce type d'initiative. La campagne met en vedette la chanson inédite « Sourire » et comprend des publicités numériques, extérieures, ainsi que télévisées diffusées à l'échelle nationale, et présente une nouvelle mascotte appelée « Smiley ». Les patients sont invités à visiter le site 123Dentiste.com, récemment relancé, qui aide la population canadienne à trouver et obtenir des soins dentaires de qualité, centré sur le patient et à proximité de chez eux.

La campagne intègre également des événements communautaires dans dix villes du pays pour répandre la joie et soutenir les familles. Allant de remises de cadeaux dans des quartiers à des initiatives caritatives et des partenariats avec des organismes communautaires, ces activités mettent en valeur l'engagement de 123Dentiste à redonner le sourire aux gens de partout au pays.



« Chez 123Dentiste, nous pensons qu'une vie en bonne santé commence par le sourire. Les résultats de ce sondage montrent que les Canadiens sourient moins qu'avant. Nous sommes déterminés à renverser cette tendance en lançant la campagne « Des sourires à travers le Canada » et en continuant d'améliorer les soins centrés sur le patient dans nos cliniques dentaires au pays », déclare M. Jeff Leger, PDG de 123Dentiste.

« Comme dentiste, depuis la création de 123Dentiste, je suis convaincu que la dentisterie n'est pas uniquement axée sur les dents, elle se concentre aussi sur les gens. Au fil des ans et à travers plus de 450 cliniques, 123Dentiste a réussi à établir un réseau extraordinaire de spécialistes des soins dentaires qui se soucient profondément de leurs patients et veulent les faire sourire », affirme le Dr Amin Shivji, fondateur et président exécutif du conseil de 123Dentiste.

À propos de 123Dentiste

Déterminée à améliorer les soins dentaires et à aider les Canadiens à rester en bonne santé tout au long de leur vie, l'entreprise 123Dentiste soutient plus de 5 000 cliniciens dans plus de 450 cliniques au Canada, qui accueillent plus de deux millions de patients chaque année. L'entreprise renforce l'autonomie des équipes cliniques grâce à un modèle de soutien centralisé, ce qui permet aux dentistes de se concentrer sur la prestation de soins d'excellente qualité, tout en fournissant les systèmes, les ressources et l'expertise opérationnelle qui renforcent les cliniques. 123Dentiste exploite des centres de soutien à Vancouver, Toronto et Montréal. Pour en savoir plus sur les possibilités de partenariat, veuillez consulter le site 123Dentiste.com/partenaires .

