VANCOUVER, BC, le 14 mai 2025 /CNW/ - 123Dentiste, l'une des organisations de services dentaires les plus importantes et à la plus forte croissance au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Jeff Leger (jusqu'à maintenant président de Pharmaprix/Shoppers Drug Mart) à titre de président et directeur général, à compter du 2 juillet 2025. Il relèvera du Dr Amin Shivji, fondateur et PDG actuel, qui occupera dorénavant le poste de président exécutif du conseil et se concentrera activement sur la direction de la vision et de la stratégie clinique de l'entreprise.

Jeff Leger, ancien président de Shoppers Drug Mart, devient PDG de 123Dentist (Groupe CNW/123Dentist) Dr Amin Shivji, fondateur de 123Dentist, devient président exécutif du conseil (Groupe CNW/123Dentist)

M. Leger, pharmacien de profession, apporte une compréhension accrue de l'écosystème canadien des soins de santé. Il a passé près de 20 ans chez Pharmaprix/Shoppers Drug Mart, dont 7 années comme président de ce réseau national de plus de 1 300 magasins appartenant à des pharmaciens et employant plus de 50 000 personnes, une pierre angulaire des soins de santé au Canada. M. Leger a notamment piloté la transformation de l'expérience client, développé un modèle de franchise très performant et intégré de nouveaux services de santé, comme des cliniques dirigées par des pharmaciens et des programmes nationaux de réadaptation.

« La nomination de M. Leger marque un point d'inflexion pour 123Dentiste, a déclaré le Dr Shivji. Il a fait ses preuves en tant que dirigeant et possède une expérience inégalée dans le développement de réseaux de soins de santé complexes, tout en gardant une approche axée sur des valeurs fortes et sur la communauté. Je me réjouis de travailler en partenariat avec lui dans mon nouveau rôle de président exécutif du conseil, alors que nous continuons à faire croître l'entreprise et à fournir des soins exceptionnels aux patients partout au Canada. »

La nomination de M. Leger découle d'un processus complet de recherche. Le Dr Shivji et le conseil d'administration ont concentré leurs efforts sur la recherche d'un PDG visionnaire, animé par ses valeurs et fort de l'expérience nécessaire pour mener 123Dentiste vers sa prochaine phase d'expansion à l'échelle nationale et d'excellence opérationnelle.

« Je suis honoré de me joindre à une société avec une réputation aussi solide en matière d'intégrité clinique, d'esprit d'entreprise et d'engagement envers les soins aux patients, a déclaré M. Leger. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler en étroite collaboration avec le Dr Shivji et l'ensemble de l'équipe, de construire sur cette base et d'aider 123Dentiste à devenir l'organisation dentaire la plus importante et la plus respectée au pays. »

Fondée en 2017, 123Dentiste a connu une croissance rapide sous la direction du Dr Shivji, fournissant des services de soutien centralisés (marketing, ressources humaines, technologies, finances et exploitation) tout en conservant l'autonomie clinique et l'approche centrée sur le patient au cœur de son modèle.

Ce changement de direction s'inscrit dans la stratégie à long terme de 123Dentiste visant à renforcer sa position de chef de file national dans le secteur de la dentisterie, en veillant à continuer d'innover, de croître et de soutenir ses partenaires et ses patients.

À propos de 123Dentiste

L'entreprise 123Dentiste est une organisation canadienne de services dentaires de premier plan. Créée en 2017 par des dentistes pour aider leurs pairs à fournir des soins exceptionnels aux patients, elle a grandi, passant de 14 cliniques en Colombie-Britannique à plus de 400 cliniques partenaires à l'échelle nationale, soutenues par 7 000 membres d'équipe et facilitant plus de 2 millions de visites patients par an. L'entreprise renforce l'autonomie des équipes cliniques grâce à un modèle de soutien centralisé, ce qui permet aux partenaires de se concentrer sur les soins des patients tout en pouvant bénéficier d'un support opérationnel. 123Dentiste a des bureaux chefs à Vancouver, Toronto et Montréal. Pour en savoir plus sur les possibilités de partenariat, veuillez consulter le site 123Dentiste.com/partenaires.

