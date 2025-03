VANCOUVER, BC, le 4 mars 2025 /CNW/ - 123Dentiste, un acteur majeur de l'industrie dentaire au Canada, étend l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) dans ses activités cliniques en déployant la solution VideaHealth à l'échelle de son réseau. Cette initiative améliore la précision du diagnostic, donne plus de moyens aux professionnels et renforce l'engagement des patients grâce à une technologie de pointe en matière d'IA.

VideaHealth (Groupe CNW/123Dentist)

« L'IA en dentisterie est conçue pour améliorer l'expertise du dentiste, et non pour la remplacer. Il s'agit d'un outil clinique qui aidera nos dentistes à étayer leurs diagnostics cliniques et leurs échanges avec les patients », explique le Dr Naveen Verma, premier vice-président, Croissance clinique, chez 123Dentiste. « La solution VideaAI de VideaHealth soutient nos équipes cliniques en favorisant la confiance des patients grâce à la présentation de cas. »

Donner plus de moyens aux professionnels dentaires grâce à l'IA

L'approche de 123Dentiste en matière d'intégration de l'IA vise à améliorer l'excellence clinique et à renforcer la confiance des patients. Plutôt que d'automatiser les soins, l'entreprise investit dans la collaboration entre les humains et l'IA, où cette dernière fait office de système de soutien aux professionnels dentaires. En intégrant VideaAI, 123Dentiste offre :

Une confiance clinique accrue : les diagnostics assistés par l'IA aident les dentistes à affiner leurs diagnostics et leurs plans de traitement, réduisant ainsi l'incertitude et optimisant la précision.

les diagnostics assistés par l'IA aident les dentistes à affiner leurs diagnostics et leurs plans de traitement, réduisant ainsi l'incertitude et optimisant la précision. Une prise en charge fluide des processus : les renseignements fournis par l'IA permettent aux professionnels de rationaliser l'examen des cas, assurant de la sorte des soins efficaces et axés sur le patient.

les renseignements par l'IA permettent aux professionnels de rationaliser l'examen des cas, assurant de la sorte des soins efficaces et axés sur le patient. Un second regard : VideaHealthAI constitue une garantie supplémentaire en matière de diagnostic, favorisant la prise de décision tout en permettant aux professionnels de privilégier la relation avec le patient.

Transformer l'expérience patient

Outre l'amélioration de l'efficacité clinique, VideaAI transforme les interactions avec les patients en renforçant leur engagement et leur confiance dans les soins dentaires. Grâce à des données en temps réel directement intégrées aux radiographies, l'IA offre aux patients la possibilité de jouer un rôle plus actif dans leur santé bucco-dentaire.

Clarté visuelle pour les patients : les commentaires générés par l'IA mettent en évidence les sujets de préoccupation dans un format facile à comprendre, ce qui aide à améliorer la compréhension des patients et à atténuer les doutes.

les commentaires générés par l'IA mettent en évidence les sujets de préoccupation dans un format facile à comprendre, ce qui aide à améliorer la compréhension des patients et à atténuer les doutes. Confiance accrue des patients : la transparence des diagnostics assistés par l'IA favorise des échanges plus collaboratifs entre les patients et leurs fournisseurs de soins.

la transparence des diagnostics assistés par l'IA favorise des échanges plus collaboratifs entre les patients et leurs fournisseurs de soins. Prise de décision éclairée : grâce aux explications fournies par l'IA, les patients se montrent plus confiants à l'égard des plans de traitement, d'où une meilleure acceptation des soins et des avantages à long terme pour la santé bucco-dentaire.

« L'IA est un outil puissant, mais c'est le contact humain qui permet d'offrir des soins exceptionnels », affirme le Dr Verma. « VideaHealth s'est distingué comme notre partenaire d'IA de choix pour sa capacité à favoriser l'adoption de la technologie dans les organisations dirigées par des dentistes et à fournir des résultats tangibles qui améliorent la satisfaction des patients. En intégrant VideaAI à nos cliniques, nous veillons à ce que la technologie améliore - et non remplace - la relation entre le professionnel et le patient. »

Collaboration stratégique avec VideaHealth

123Dentiste a conclu un partenariat avec VideaHealth pour intégrer l'IA dans ses processus, garantissant ainsi que les dentistes restent maîtres de la prise de décision tout en tirant parti de l'IA pour améliorer la précision des diagnostics et rationaliser la communication avec les patients.

« 123Dentiste établit de nouvelles normes en matière de dentisterie assistée par l'IA », confie Florian Hillen, fondateur et PDG de VideaHealth. « Nous avons pour mission de transformer les soins dentaires grâce à l'IA, en offrant aux dentistes les moyens de faire progresser le diagnostic et d'améliorer l'expérience des patients. Nous sommes fiers de soutenir l'engagement de 123Dentiste en faveur de l'innovation et des soins axés sur le patient. »

À propos de 123Dentiste

123Dentiste est l'une des plus grandes organisations de services dentaires au Canada, dont le rôle est d'apporter un soutien opérationnel et administratif à un réseau de plus de 400 cliniques à travers le pays. Ayant à cœur de placer le patient au centre des soins, d'innover dans le domaine clinique et de donner plus de moyens aux professionnels dentaires, 123Dentiste continue d'intégrer des solutions de pointe pour améliorer la qualité des soins.

