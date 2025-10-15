TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - 123Dentiste, l'une des organisations de soutien dentaire qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente définitive en vue d'acquérir le Groupe Dentaire MCA, une organisation de services dentaires établie à Ottawa et qui compte 27 emplacements en Ontario et au Québec. Cette acquisition renforce l'engagement de 123Dentiste à améliorer les soins dentaires et à aider les Canadiens à rester en bonne santé tout au long de leur vie grâce à une expérience optimisée pour tous les patients.

« Tout en poursuivant notre croissance, nous nous engageons à améliorer les soins dentaires prodigués aux patients dans tout le Canada », a déclaré M. Jeff Leger, président et directeur général de 123Dentiste. « Les cliniques, les équipes et la réputation du Groupe Dentaire MCA accroissent notre capacité à faire de la dentisterie la porte d'entrée vers une meilleure santé. »

« En rejoignant 123Dentiste, nos patients continueront à recevoir des soins équivalents et d'excellente qualité, tout en bénéficiant de nouvelles ressources et d'innovations qui placent la dentisterie au centre de la santé tout au long de la vie », a affirmé le Dr Mahmood Khedmatgozar, président et directeur général du Groupe Dentaire MCA.

Fondée par des dentistes, l'entreprise 123Dentiste soutient plus de 5 000 cliniciens au service, chaque année, de plus de deux millions de patients dans plus de 450 cliniques au Canada. 123Dentiste enregistre une croissance du chiffre d'affaires de premier ordre, alimentée à la fois par la performance d'établissements comparables et par des acquisitions ciblées, dont 35 cliniques au cours des 12 derniers mois.

En parallèle, 123Dentiste a grandement investi pour se doter des meilleures capacités en matière d'acquisition de patients, de services cliniques, d'excellence opérationnelle et de soutien aux partenaires. Forte d'une croissance durable, l'entreprise se positionne comme un chef de file en matière de soins centrés sur les patients et de performance financière au sein du secteur de la dentisterie au Canada.

À l'issue de la transaction, la marque Groupe Dentaire MCA sera abandonnée et ses activités seront transférées à 123Dentiste sous une marque unifiée. Les patients recevront toujours le même niveau élevé de soins, tout en profitant de l'appui des systèmes, des ressources et de l'expertise opérationnelle de 123Dentiste.

Conseillers

KPMG s.r.l. et EY s.r.l. ont agi en tant que conseillers comptables et fiscaux de 123Dentiste. Aird & Berlis s.r.l. et De Grandpré Chait s.r.l. ont agi en tant que conseillers juridiques de 123Dentiste dans le cadre de la transaction.

Valeurs Mobilières TD a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Groupe Dentaire MCA. Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. a agi à titre de conseiller juridique pour Groupe Dentaire MCA.

À propos de 123Dentiste

Déterminée à améliorer les soins dentaires et à aider les Canadiens à rester en bonne santé tout au long de leur vie, l'entreprise 123Dentiste soutient plus de 5 000 cliniciens dans plus de 450 cliniques au Canada, qui accueillent plus de deux millions de patients chaque année. L'entreprise renforce l'autonomie des équipes cliniques grâce à un modèle de soutien centralisé, ce qui permet aux équipes dentaires de se concentrer sur la prestation de soins d'excellente qualité, tout en fournissant les systèmes, les ressources et l'expertise opérationnelle qui renforcent les cliniques. 123Dentiste opère des centres de soutien à Vancouver, Toronto et Montréal. Pour en savoir plus sur les possibilités de partenariat, veuillez consulter le site 123Dentist.com/partenaires.

