Les membres de la génération Z sont anxieux à l'égard de leurs finances et ressentent de la pression pour sauver les apparences, malgré la hausse des coûts et un faible revenu.

TORONTO, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Pour de nombreux jeunes Canadiens, la vie après les études s'accompagne d'une pression de « faire semblant jusqu'à ce que ça marche ». Un nouveau sondage de la TD révèle que plus de la moitié des répondants de la génération Z (53 %) se sentent obligés de briller sur les médias sociaux, et que près de deux sur trois (65 %) pensent accuser un retard financier par rapport à leurs pairs.

« Les membres de la génération Z subissent une pression constante pour avoir une bonne santé financière dès le début de leur carrière, alors que la réalité est que bon nombre d'entre eux composent avec du stress, des dettes et de l'incertitude, affirme Kristy Irwin, propriétaire de groupe de produits, Jeunes et étudiants. La pression qu'ils ressentent pour avoir l'air de mener une vie parfaite - devant les amis et la famille, et sur les médias sociaux - s'ajoute aux défis financiers réels auxquels ils font déjà face dans le contexte économique difficile d'aujourd'hui. »

La réalité derrière l'écran

Près de la moitié des membres de la génération Z (47 %) indiquent que le coût de la vie est le plus grand obstacle à l'atteinte de leurs objectifs financiers, et plus du tiers (36 %) affirment que leur revenu ne leur permet pas d'avancer.

Une personne sur cinq (20 %) ne sait pas par où commencer pour gérer son argent.

73 % craignent qu'une simple erreur financière compromette leurs progrès, et 66 % se sentent obligés d'atteindre d'importants objectifs financiers comme l'achat d'une maison ou la constitution d'un patrimoine avant un certain âge.

Redéfinir la réussite financière

Le sondage révèle également que les Canadiens de la génération Z définissent la réussite par la liberté, la stabilité et la qualité de vie dans le moment présent, mais que leurs objectifs sont variés :

La génération Z est deux fois plus susceptible que les générations plus âgées de vouloir épargner pour avoir un meilleur style de vie (génération Z : 17 %, milléniaux : 10 %, génération X : 5 % et baby-boomers : 4 %).

La génération Z a également des objectifs importants à long terme, comme l'accès à la propriété (19 %) et l'indépendance financière (17 %).

Seulement un membre de cette génération sur deux (55 %) estime pouvoir vivre confortablement à la retraite, alors que 50 % préfèrent se faire plaisir plus souvent maintenant (voyages, restaurant, etc.) plutôt que d'épargner pour l'avenir.

Le coût de la vie élevé (47 %) et le faible revenu (36 %) font partie des principaux facteurs qui freinent l'atteinte des objectifs financiers de la génération Z.

Derrière ces aspirations se cache toutefois une anxiété financière profonde. Moins de deux Canadiens de la génération Z sur cinq (37 %) se sentent en contrôle de leur argent, tandis que près de deux sur trois (64 %) éprouvent un stress financier plusieurs fois par semaine, plus que toute autre génération (milléniaux : 55 %, génération X : 42 % et baby-boomers : 27 %).

« Les pressions croissantes ne signifient pas qu'il n'y a aucune façon concrète de progresser vers l'atteinte d'objectifs financiers, indique Kristy Irwin. Les petits gestes peuvent s'accumuler pour se transformer en réussites à court et à long terme, et les jeunes Canadiens sont à une étape idéale de leur vie pour commencer à développer ces habitudes d'épargne. »

Des conseils pertinents pour des situations réelles

La TD propose aux jeunes Canadiens plusieurs ressources sur l'élaboration d'un budget et la planification financière pour les préparer à ce qui les attend après les études postsecondaires :

Vous pouvez prendre rendez-vous avec un banquier personnel TD pour obtenir des conseils personnalisés sur les stratégies d'épargne et de placement.

pour obtenir des conseils personnalisés sur les stratégies d'épargne et de placement. À l'aide de Créateur d'objectifs TD , un banquier personnel TD peut vous offrir des conseils personnalisés en matière de placement afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

, un banquier personnel TD peut vous offrir des conseils personnalisés en matière de placement afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Le Centre de ressources Conseils TD Prêts pour vous met à votre disposition des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et aux placements.

Apprenez-en plus sur la façon dont la TD peut aider les Canadiens de la génération Z qui entament leur parcours professionnel à prendre des décisions financières importantes : https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/solutions/diplomes-et-jeunes-adulte.

