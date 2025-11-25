TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) (TSX: TD) (NYSE: TD) est fier d'annoncer l'élargissement de son offre de produits bancaires à faible coût ou sans frais pour les personnes issues d'une communauté autochtone au Canada. Ce faisant, la Banque réaffirme son engagement en faveur de l'inclusion financière et de la réconciliation économique.

Entre autres améliorations, le compte-chèques minimum TD sera offert sans frais mensuels aux personnes issues d'une communauté autochtone au Canada à compter du 28 novembre 2025. Le forfait présente plusieurs avantages, notamment :

12 opérations de débit sans frais par mois, y compris jusqu'à 2 opérations effectuées dans une succursale TD ou au moyen des services bancaires téléphoniques BanqueTel;

opérations de transport en commun illimitées auprès de la plupart des agences de transport en commun au Canada;

aucuns frais lors de l'envoi de fonds par Virement Interac MD ;

; relevés mensuels en ligne gratuits;

aucun solde minimum requis;

aucuns frais sur la protection contre les découverts mensuelle TD.

Cette annonce s'ajoute aux mesures déjà adoptées par la TD dans l'avancement de la vérité et de la réconciliation. Dans son rapport La TD et les communautés autochtones du Canada de 2025, la Banque indique que ses priorités sont d'éliminer des obstacles et de favoriser l'accès aux services financiers, au logement abordable, à l'éducation et à l'emploi pour les personnes issues d'une communauté autochtone d'un bout à l'autre du pays.

Un meilleur accès pour les Autochtones

La nouveauté reflète l'engagement soutenu de la TD à renforcer la participation économique des personnes issues des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et à éliminer les obstacles systémiques auxquels ces personnes continuent de se heurter.

« Nous savons qu'un véritable accès à des services bancaires joue un rôle de premier plan dans le bien-être financier des personnes, explique Doris Bear, vice-présidente, Services bancaires aux Autochtones à la TD. En élargissant notre offre de produits sans frais, nous concrétisons une fois de plus notre engagement envers les communautés autochtones, leurs objectifs financiers et la réconciliation. »

Le forfait sans frais mensuel sera offert aux personnes issues d'une communauté autochtone au Canada et s'ajoute aux autres initiatives de la TD qui visent à faciliter l'accès à des conseils et à des occasions axées sur l'inclusion économique.

Plus de flexibilité pour les usagers du transport en commun

La TD mise aussi sur le côté pratique des services bancaires courants pour encourager les déplacements en transport en commun. Ainsi, la plupart des achats effectués auprès d'une agence de transport en commun ne sont pas pris en compte dans le total des opérations incluses dans le compte-chèques minimum TD et le compte-chèques quotidien TD.

« L'accès à un compte bancaire de base est essentiel pour renforcer la confiance sur le plan financier et ouvrir les possibilités, précise Lina Hanna, vice-présidente, Services bancaires courants à la TD. Avec ces améliorations, nous souhaitons rendre les services bancaires courants plus flexibles, plus abordables et mieux adaptés aux besoins des Canadiens. »

Un engagement qui cadre avec les normes nationales

Ces changements cadrent avec la participation de la TD au nouvel engagement à fournir des comptes à frais modiques et des comptes sans frais de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, qui prendra effet le 1er décembre 2025.

Pour en savoir plus sur les comptes offerts par la TD, leurs modalités et leurs avantages, visitez la page https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/produits/comptes-bancaires/tous-les-comptes-bancaires . Pour en savoir plus sur les services bancaires aux Autochtones de la TD, visitez la page https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/services-bancaires-aux-autochtones .

