Plus de Dreamliner - de quoi faire rêver WestJet en 2020!

Les invités profiteront d'un nombre accru de vols à bord du 787 entre Calgary, Toronto et Vancouver et les destinations européennes

CALGARY, le 22 oct. 2019 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui que ses invités au départ de Calgary, de Vancouver et de Toronto profiteront d'un nombre accru de vols domestiques et transatlantiques sur les ailes du 787-9 Dreamliner dès l'été 2020, leur offrant ainsi plus d'occasions de découvrir les commodités de ses cabines Affaires, Privilège et Économie installées à bord de cet avion à la fine pointe de la technologie.

« Avec l'arrivée de ces nouveaux 787, nous continuons d'offrir aux voyageurs du monde entier notre expérience client primée, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. Notre service Dreamliner est une exclusivité de WestJet, et en augmentant le nombre de correspondances domestiques et transatlantiques, nous sommes en mesure d'offrir aux Canadiens et à nos visiteurs une expérience de qualité supérieure, que ce soit dans le contexte d'un voyage d'affaires ou d'agrément. »

Points saillants de l'échéancier du programme Dreamliner

Vol Dreamliner quotidien entre Londres (Gatwick) et Calgary , dès le 14 avril 2020.

, dès le 14 avril 2020. Vol Dreamliner quotidien à longueur d'année entre Toronto et Londres (Gatwick).

et Londres (Gatwick). Vols Dreamliner quotidiens pour la saison estivale entre Vancouver et Londres/Gatwick dès le 26 avril 2020.

et Londres/Gatwick dès le 26 avril 2020. Vols domestiques à longueur d'année à bord du 787 entre Calgary et Toronto , dès le mois de juin.

et , dès le mois de juin. Reprise des vols transatlantiques Dreamliner entre Paris et Calgary dès le 12 mars 2020.

WestJet prendra livraison de trois nouveaux Boeing Dreamliners en 2020, ce qui portera à six son nombre total de Dreamliners, lequel pourrait s'élever à 20.

Le Dreamliner de WestJet propose 320 sièges répartis dans trois cabines, soit Économie, Privilège et Affaires, qui offrent toutes un confort élevé et le service primé de WestJet. La cabine Affaires du Dreamliner comprend des sièges inclinables à plat et à accès direct à l'allée, un service de repas à tout moment et un module de divertissements. La cabine haut de gamme Privilège offre une combinaison idéale de confort, de rapport qualité-prix et de service, y compris une cabine séparée, un service de repas de qualité supérieure et un service d'accueil signature qui comprend du champagne et une trousse de commodités. La cabine Économie améliorée de WestJet propose un service de divertissement sur demande, des couvertures et des oreillers, ainsi que de la nourriture et des boissons servies gratuitement. De plus, il est possible d'acheter un certain nombre de sièges offrant plus d'espace pour les jambes.

Détails du service estival de WestJet à bord du 787 :

Itinéraire Fréquence Départ Arrivée À compter du Calgary-Paris Quatre fois

par semaine 19 h 35 12 h 20 (+1) 12 mars 2020 Calgary-Toronto Tous

les jours 8 h 30 13 h 56 Tous les jours dès

juin Calgary-Dublin Trois fois

par semaine 20 h 45 11 h 36 (+1) 30 mai 2020 Calgary-Londres

(Gatwick) Tous les

jours 19 h 50 11 h 20 (+1) 14 avril 2020 Vancouver-Londres

(Gatwick) Tous les

jours 17 h 25 10 h 30 (+1) 26 avril 2020 Londres

(Gatwick)-Vancouver Tous les

jours 10 h 55 12 h 27 27 avril 2020 Toronto-Londres

(Gatwick) Tous les

jours 20 h 45 9 h (+1) 23 octobre 2019 Londres (Gatwick)-

Toronto Tous les

jours 12 h 35 15 h 54 24 octobre 2019 Toronto-Calgary Tous les

jours 16 h 18 h Tous les jours dès

juin

Pour obtenir davantage de renseignements sur les nouveaux itinéraires et sur la fréquence accrue de vols pour l'horaire estival de WestJet pour le 787-9, visitez le https://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/horaires-vols/nouveaute?v_cid=vanity:routes:annoucements:press-release.

À propos de WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet figurait également parmi les préférées en matière de compagnies aériennes nord-américaines de taille moyenne offrant des tarifs économiques. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à media@westjet.com

Related Links

http://www.westjet.com