Plus de chirurgies au privé - « La CAQ n'a pas le mandat de créer un réseau à l'américaine »

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux, dénonce vivement la décision de la CAQ d'ouvrir encore plus grandes les portes du réseau aux cliniques privées qui engrangeront plus de profits à même les fonds publics.

« En développant le privé, non seulement on va collectivement payer plus cher pour faire faire des profits à des entrepreneurs avec la maladie des gens, mais on affaiblit notre capacité publique en drainant de précieuses ressources », reproche le président de la FSSS-CSN, Réjean Leclerc.

Il ajoute : « Au lieu d'injecter des dizaines de millions de dollars pour financer des entrepreneurs, la CAQ doit investir pour faire rouler à fond les salles d'opération du réseau public. »

« En plus, pendant que la CAQ détourne des fonds publics pour augmenter les profits d'entrepreneurs privés, le gouvernement impose un régime d'austérité au réseau public. Nous avons déjà joué dans le film libéral de l'austérité avec des conséquences négatives sur la vie des gens, tant nos travailleuses et travailleurs que la population usagère des services publics », rappelle Réjean Leclerc.

« La responsabilité première du ministre et du gouvernement est de trouver le moyen d'accroître notre capacité de répondre aux besoins dans le public. »

Un débat ? Pas de débat

« Ainsi, la CAQ continue son chantier de privatisation du réseau de santé, et ce, sans débat », observe-t-il.

« Le plus grave peut-être est que le gouvernement agit par voie règlementaire, sans débat sur l'avenir de nos services publics. Nous demandons depuis longtemps d'en discuter, ce que le gouvernement refuse. »

« Le gouvernement n'a pas le mandat de transformer le système de santé du Québec pour en faire un système à l'américaine », réprouve Réjean Leclerc.

« La population doit se demander pour qui travaille réellement la CAQ et se réveiller, parce qu'il sera bientôt trop tard. »

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140 000 membres dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

