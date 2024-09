NORTH VANCOUVER, C.-B., le 6 sept. 2024 /CNW/ - Des collectivités de la province bénéficieront de bâtiments plus écoénergétiques, d'une énergie propre et d'un meilleur accès à des moyens de transport propre grâce à un investissement conjoint de plus de 89 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, et de partenaires locaux.

La rive nord améliore sa capacité énergétique en mettant en œuvre deux projets d'améliorations écologiques qui permettront d'offrir aux collectivités un meilleur accès à une énergie fiable, propre et renouvelable.

En 2025, on entreprendra des travaux visant à améliorer la fiabilité et l'efficacité des infrastructures électriques de l'Université Capilano, dans le district de North Vancouver, notamment afin de pouvoir répondre à l'augmentation prévue de la consommation d'énergie au cours des dix prochaines années. Le projet consistera à accroître les capacités de service grâce à l'installation de câbles d'alimentation souterrains et de massifs de conduits d'alimentation à divers endroits.

Dans la ville de North Vancouver, Lonsdale Energy vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à un maximum de 40 %. Une nouvelle centrale énergétique permettra de réduire la consommation de gaz naturel et d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables en extrayant la chaleur d'eaux usées brutes pour fournir du chauffage à plus de 15 600 résidents desservis par le réseau énergétique de quartier. L'installation opérationnelle comprendra deux thermopompes électriques eau/eau d'une capacité de chauffage d'au moins 5 MW. Le projet consistera également à effectuer des travaux d'améliorations environnementales dans le secteur se trouvant à proximité du ruisseau Mosquito, ainsi qu'à améliorer les espaces publics environnants.

Les autres projets qui seront réalisés dans la province comprennent la construction d'une station de traitement des eaux usées et d'une centrale électrique géothermique, des travaux de rénovation visant à accroître l'efficacité énergétique et à moderniser des centres communautaires et des centres de santé, ainsi que l'établissement de connexions d'électrification grâce auxquelles des bâtiments auront accès à une électricité propre et renouvelable.

« Ces fonds d'infrastructure investis dans les collectivités de la Colombie-Britannique aideront à fournir à un plus grand nombre de personnes une énergie propre, abordable et fiable. Aujourd'hui, j'ai visité deux organisations de la rive nord, Lonsdale Energy Corp. et l'Université Capilano, qui sont de bons exemples de la façon dont les investissements dans les infrastructures vertes peuvent permettre d'améliorer l'efficacité énergétique, de réaliser des économies et de bâtir des collectivités plus saines et plus dynamiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures locales comme les centres communautaires, les installations médicales, les systèmes de traitement des eaux usées et les universités soutiennent directement les familles de la rive nord et de toute la Colombie‑Britannique. Ces projets aideront à bâtir un avenir plus propre et plus résilient tout en permettant de remettre de l'argent dans les poches des Canadiens. En nous concentrant sur ces domaines essentiels, non seulement nous répondons aux besoins immédiats des collectivités, mais nous investissons également dans des retombées à long terme qui amélioreront la qualité de vie et stimuleront la croissance économique dans toute la province. »

L'honorable Terry Beech, député de Burnaby North-Seymour et ministre des Services aux citoyens

« Les résidents de North Vancouver bénéficieront d'infrastructures d'énergie propre qui permettront de diminuer les coûts de chauffage et d'eau chaude tout en protégeant l'environnement. Le projet de récupération de chaleur des égouts intercepteurs de North Vancouver montre comment l'ensemble des ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble et se servir de l'énergie propre pour lutter contre les changements climatiques, réduire les coûts quotidiens pour les citoyens et améliorer la qualité de vie dans les collectivités de la Colombie‑Britannique. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« Grâce à cet investissement conjoint, nous aidons encore davantage les collectivités à faire face à la crise climatique et à créer des possibilités novatrices pour tous. En investissant dans des projets d'énergie propre, nous pouvons bâtir un avenir plus respectueux du climat et plus abordable pour les Britanno-Colombiens. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques

« La transition vers les énergies propres est au cœur de notre plan CleanBC, non seulement pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour améliorer la santé et le bien‑être de la population, ainsi que pour bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. Ces investissements permettront de rendre nos logements, nos entreprises et nos espaces publics plus écoénergétiques, ce qui sera avantageux pour les résidents de toute la province puisqu'on leur fournira une énergie plus propre et plus abordable tout en créant un environnement plus sain. »

Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone

« Nous savons que la crise climatique actuelle nécessite que nous trouvions des solutions audacieuses et novatrices. Les administrations locales sont des partenaires clés dans ce travail, mais nous avons besoin de soutien. Grâce à ce financement, nous pourrons construire une nouvelle station de récupération de la chaleur des égouts, qui permettra d'éliminer environ 7 600 tonnes d'émissions de CO2 par année, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre de Lonsdale Energy de 40 % d'ici 2027. Ce projet représente une étape importante de la réalisation de notre objectif qui consiste à bâtir une ville à faibles émissions de carbone pour les générations futures. »

Linda Buchanan, mairesse de la Ville de North Vancouver

« Ces projets sont d'excellents exemples de la façon dont nous collaborons avec des organisations de toute la province pour les aider à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles en utilisant davantage d'électricité propre. Environ 98 % de l'électricité que nous produisons provient de ressources propres ou renouvelables, ce qui fait de nous un chef de file de la production d'électricité propre dans l'ouest de l'Amérique du Nord. »

Chris O'Riley, président et chef de la direction de BC Hydro

« La récupération de la chaleur provenant des eaux usées est un procédé qui permet d'utiliser une ressource inexploitée pour l'énergie renouvelable sur la côte nord. Grâce à ce projet, Lonsdale Energy récupérera et fera recirculer la chaleur des eaux usées au profit de ses clients et de la collectivité. Le passage à des sources d'énergies renouvelables pour chauffer notre système énergétique communautaire permettra de bâtir une ville plus propre, plus saine et plus résiliente. »

Karsten Veng, PDG de Lonsdale Energy

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 29 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 30 millions de dollars dans le cadre du CleanBC Communities Fund. Les partenaires locaux fournissent 29.9 millions de dollars et doivent assumer tous les coûts supplémentaires.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 30 millions de dollars dans le cadre du CleanBC Communities Fund. Les partenaires locaux fournissent 29.9 millions de dollars et doivent assumer tous les coûts supplémentaires. Le CleanBC Communities Fund fournit un financement fédéral et provincial pour des projets d'infrastructure communautaire qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant la dépendance aux combustibles fossiles, ainsi qu'en privilégiant les énergies renouvelables, l'accès au transport à énergie propre, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et la production d'énergie propre.

Le volet Infrastructures vertes soutient le développement de collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 150 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 600 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 418 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Logement, Infrastructures et Collectivités Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

