Plus de 800 000 $ pour former des travailleuses et travailleurs en mécanique d'autobus électrique

LA SARRE, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, souligne l'annonce de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, soit un investissement de 814 027 $ visant à permettre notamment à des entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue de rehausser les compétences de leurs travailleuses et travailleurs grâce une formation de mécaniciennes et mécaniciens en autobus électriques.

Au total, cet investissement contribuera à accroître les compétences de 140 travailleuses et travailleurs d'ici l'été 2025. Les travailleurs seront rémunérés durant leur formation théorique et pratique de 54 heures, soit 24 heures de mise à niveau en électricité et 30 heures de formation en mécanique d'autobus électrique.

Une bonne concertation du milieu

Cette annonce est le résultat d'une étroite collaboration entre des entreprises locales, le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi et Camo-Route, le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du transport routier. Jusqu'à maintenant, 32 entreprises de différentes régions du Québec ont manifesté leur intérêt à former plusieurs de leurs travailleuses et travailleurs dans le cadre de cette formation.

Cette formation répond à des besoins concrets des entreprises de la région qui rencontrent souvent des difficultés de recrutement pour cette profession. Les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec Camo-Route ou avec le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi.

Citations

« Je suis très fière de cette annonce pour soutenir des entreprises d'ici à augmenter les compétences de leurs travailleurs. La formation dans le secteur de la mécanique électrique de véhicules lourds répond à ces besoins concrets en offrant aux mécaniciennes et aux mécaniciens les compétences nécessaires pour travailler à cette transition électrique. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Le développement des compétences est un levier crucial pour répondre aux besoins du marché du travail. La formation permet aux travailleurs de s'adapter à l'évolution des pratiques et aux entreprises d'assurer leur croissance. J'ai le plaisir de soutenir ce projet de formation en mécanique d'autobus électriques, qui, par ailleurs, s'inscrit dans notre vision de développement d'une économie durable et innovante. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« C'est une excellente nouvelle pour l'Abitibi-Témiscamingue! Les personnes participantes viendront répondre aux besoins imminents des entreprises de la région en matière de main-d'œuvre qualifiée en mécanique électrique. Par ailleurs, préserver la santé et la sécurité dans les milieux de travail est essentiel : un des objectifs de la formation, soit de diminuer le risque de blessures lors des réparations, correspond totalement au principe de précaution prôné par notre gouvernement. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Bien que positives, la transformation technologique et la transition verte affectent directement le marché du travail où entreprises et partenaires doivent réagir rapidement et être innovants face à ces changements qui ont un impact sur les métiers et les formations. Les entreprises du transport routier de personnes vivent déjà cette nouvelle réalité, notamment par l'électrification des autobus scolaires et l'acquisition de nouvelles compétences pour les mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers. Pour ce faire, le développement de compétences de ses travailleurs et travailleuses est d'autant plus prioritaire afin de doter les entreprises d'une main-d'œuvre outillée et capable d'amorcer ces changements adéquatement. »

Chloé Saint-Amand, directrice générale, Camo-Route

Faits saillants

À noter que le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme, à Mirabel , offre également la formation.

, offre également la formation. Rappelons que dans le Plan pour une économie verte, le gouvernement du Québec souhaite que 65 % des autobus scolaires soient électriques.

L'industrie du transport routier de personnes et de marchandises représente 28 000 entreprises et près de 100 000 travailleuses et travailleurs au Québec.

Le financement est accordé dans le cadre du programme Ambition-Compétences de la Commission des partenaires du marché du travail, qui permet d'appuyer le développement des compétences et la requalification. Il vise à créer, adapter et diffuser des formations liées aux transformations numériques des entreprises ou à la transition verte du marché du travail.

