Plus de 8,7 M$ à la FQM pour aider les municipalités à assurer la pérennité de leurs infrastructures d'eau

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - À l'occasion du 81e Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui se tient à Québec, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a annoncé une aide financière de 8 790 799 $ à la FQM pour soutenir les municipalités dans la réalisation des plans de gestion des actifs.

Au Québec, de nombreuses infrastructures municipales d'eau, comme les usines de traitement ou encore les conduites d'eau potable ou d'eaux usées, doivent faire l'objet d'investissements considérables pour résorber le déficit de maintien d'actifs et soutenir la pérennité des services. C'est en ce sens que les plans de gestion des actifs aideront les municipalités à mieux planifier les travaux nécessaires pour maintenir les infrastructures municipales en bon état. Il s'agit d'un outil de gouvernance efficace qui contribue à limiter, voire à éviter, les défaillances coûteuses pour les collectivités et leur environnement.

En plus d'aider le milieu municipal à se projeter dans l'avenir et à prendre les décisions les plus avisées, ces plans apporteront au gouvernement du Québec une meilleure connaissance des besoins à moyen et à long termes des municipalités, afin d'optimiser les programmes d'aide financière en matière d'infrastructures.

L'aide financière s'inscrit dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023. Afin de valoriser les bonnes pratiques, le PRIMEAU 2023 donne notamment accès à des taux d'aide bonifiés pour les municipalités engagées dans la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs en eau.

« Une saine gestion des actifs permet de bien entretenir les infrastructures et de prendre des décisions éclairées lorsque vient le temps d'investir. Nous sommes toutes et tous très conscients que l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées peuvent représenter des enjeux de taille pour les villes et les municipalités du Québec; ce qu'on veut, comme gouvernement, c'est leur permettre de se doter de plans bien documentés, afin qu'elles puissent mieux faire face aux défis amenés entre autres par l'effet des changements climatiques et les infrastructures vieillissantes. Il s'agit d'une des initiatives innovantes sur lesquelles nous travaillons, avec nos partenaires, pour dynamiser nos collectivités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les municipalités sont aux prises avec des infrastructures vieillissantes, alors qu'elles s'efforcent d'améliorer la qualité de vie de leurs populations et de stimuler la croissance. Les services aux citoyennes et citoyens sont une préoccupation omniprésente pour les municipalités, qui doivent constamment jongler avec des budgets limités. Avec son service d'ingénierie qui compte plus de 50 expertes et experts, la FQM profitera de cette aide financière pour accompagner directement ses membres en mettant à leur disposition un savoir-faire, une méthodologie et des outils pour leurs projets d'infrastructures d'eau. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

Faits saillants :

Les sommes accordées à la FQM lui permettront de mobiliser des équipes spécialisées pour aider les municipalités à élaborer et à mettre en œuvre leur plan de gestion des actifs. En plus du soutien technique, la FQM proposera un accompagnement personnalisé visant à transférer des connaissances adaptées à chaque municipalité, en fournissant à chacune les ressources et les formations qui conviennent le mieux à sa réalité.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation travaille en étroite collaboration avec le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) et le milieu municipal pour soutenir les villes et les municipalités dans la réalisation et l'implantation de plans de gestion des actifs en eau.

Le PRIMEAU 2023 a été lancé le 17 avril dernier. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars, ce programme favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux en eau.

La réalisation de plans de gestion des actifs en eau rejoint les actions identifiées par la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP), qui valorise la pérennisation des infrastructures d'eau.

