Plus de 600 000 $ à quatre entreprises gaspésiennes œuvrant dans la transformation des produits de la mer

L'honorable Diane Lebouthillier annonce un soutien du gouvernement du Canada à des entreprises de la Gaspésie qui ont bénéficié du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer destiné à aider les transformateurs de poissons et de fruits de mer du Canada à traverser la crise liée à la COVID-19.

GASPÉ, QC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises de transformation de poissons et de fruits de mer jouent un rôle essentiel dans la résilience du système alimentaire et de l'économie du Canada. Elles sont au cœur de leurs communautés, créant des emplois locaux et achetant les produits des pêcheurs et aquaculteurs canadiens. La pandémie de COVID-19 a imposé de nouveaux défis à ce secteur, entraînant un fardeau financier important pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui s'efforcent de relever ces défis de front. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a instauré, en avril 2020, le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer (FCSPM) qui aide les transformateurs de poissons et de fruits de mer du Canada à traverser la crise et à se préparer à la reprise économique afin que leurs collectivités puissent continuer de prospérer.

Dans cette optique, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des appuis financiers totalisant 605 272 $ à la Poissonnerie de Cloridorme, à Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan, à Poisson Salé Gaspésien et à Unipêche M.D.M.

Les contributions se détaillent comme suit :

Poissonnerie de Cloridorme inc., une entreprise spécialisée dans la transformation des produits de la mer, notamment le concombre de mer, bénéficie d'une contribution remboursable de 277 098 $. L'aide de DEC a permis à l'entreprise d'assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs et de développer de nouveaux marchés pour ses produits. Elle peut ainsi poursuivre ses opérations et maintenir ses emplois, dans une région où l'industrie des produits de la mer joue un rôle prépondérant.





inc., une entreprise spécialisée dans la transformation des produits de la mer, notamment le concombre de mer, bénéficie d'une contribution remboursable de 277 098 $. L'aide de DEC a permis à l'entreprise d'assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs et de développer de nouveaux marchés pour ses produits. Elle peut ainsi poursuivre ses opérations et maintenir ses emplois, dans une région où l'industrie des produits de la mer joue un rôle prépondérant. Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée, une entreprise familiale originalement spécialisée dans le traitement de la morue salée et séchée et, aujourd'hui, principalement dans la transformation du homard et du poisson de fond, bénéficie d'une contribution non remboursable de 217 500 $. L'aide de DEC a permis l'installation d'un système de ventilation-climatisation, l'acquisition d'équipements sanitaires durables ainsi que la construction d'un nouveau local de travail et le réaménagement de la ligne de production et des salles d'employés afin de permettre la distanciation physique.





Poisson Salé Gaspésien ltée, une entreprise spécialisée dans la transformation du homard, bénéficie d'une contribution non remboursable de 99 671 $. L'aide de DEC a permis la mise en place de mesures sanitaires et de protection durable de même que l'acquisition et l'installation d'un système de ventilation.





Unipêche M.D.M ltée, une entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation d'une vaste gamme de fruits de mer, bénéficie d'une contribution non remboursable de 11 003 $. L'aide de DEC a permis la mise en place de mesures sanitaires et de protection durable.

Le FCSPM fait partie de l'effort continu du gouvernement du Canada visant à soutenir le secteur canadien du poisson et des fruits de mer. L'initiative de 9,1 millions de dollars pour le Québec est administrée par DEC et a été prolongée jusqu'au 31 mars 2022 afin de permettre d'appuyer davantage d'entreprises et d'organismes, ce qui favorisera l'adaptation durable et sécuritaire des acteurs de l'industrie à la pandémie.

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des secteurs clés de différentes régions du Québec, comme la transformation des produits de la mer. Des projets comme ceux de la Poissonnerie de Cloridorme, Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan, Poisson Salé Gaspésien et Unipêche M.D.M. contribueront à assurer une relance inclusive et à maintenir de bons emplois dans nos collectivités. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« D'un bout à l'autre du pays, nos transformateurs de poissons et de fruits de mer sont confrontés depuis maintenant deux saisons à des défis majeurs amenés par la pandémie. Cette industrie est importante pour la relance économique du Canada et c'est pourquoi je suis heureuse que DEC appuie ce secteur clé pour le Québec. Cela permettra aux collectivités de traverser cette période difficile et d'être capables de revenir en force lorsque la crise engendrée par la COVID-19 sera passée. Je veux que nos petites entreprises canadiennes sachent que nous serons toujours là pour elles, à leurs côtés. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les entreprises du secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer et les organisations qui les soutiennent au Québec sont invitées à communiquer avec DEC pour obtenir de plus amples renseignements sur le FCSPM.





Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID 19.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

