QUÉBEC, le 17 avril 2026 /CNW/ - Avril est le Mois national de la santé buccodentaire au Canada, une occasion de souligner le rôle important que joue la santé buccodentaire dans notre bien-être et notre santé.

Il y a un an, le Régime canadien de soins dentaires a été élargi à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens admissibles. Et depuis, chaque jour, plus de Canadiennes et Canadiens ont accès à des soins dentaires abordables dont ils ont besoin partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé que plus de 6,5 millions de Canadiennes et de Canadiens sont désormais couverts par le programme, et que plus de 4 millions d'entre eux bénéficient déjà des soins dont ils ont besoin.

Le RCSD aide les Canadiennes et Canadiens et leurs familles à réduire leurs dépenses tout en accédant à des services de soins de santé buccodentaires essentiels. En moyenne, les membres du RCSD économisent 900 $ par année sur leurs soins. Pour beaucoup, c'était la première fois depuis des décennies qu'ils consultaient un professionnel de la santé buccodentaire.

Cette nouvelle étape a été rendue possible grâce à une solide collaboration avec les fournisseurs de soins buccodentaires et leurs équipes à l'échelle du pays, dont la participation améliore l'accès aux soins et les résultats pour la population canadienne.

Pour plus d'informations sur le RCSD ou pour renouveler votre couverture en confirmant votre admissibilité entre le 15 avril et le 1er juin 2026, rendez-vous sur Canada.ca/dentaire.

Citations

« Le Régime canadien de soins dentaires a un impact profond sur la vie des Canadiennes et des Canadiens en leur permettant d'accéder aux soins de santé buccodentaires dont ils ont besoin tout en réalisant des économies. La forte participation au Régime souligne la nécessité de soins de santé buccodentaire abordables partout au pays et le rôle important que jouent tous les fournisseurs de soins de santé buccodentaire dans l'amélioration de la santé des Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

"La réalisation d'un tel jalon témoigne de l'impact concret et réel du Régime canadien de soins dentaires dans les communautés partout au pays, incluant ici à Québec. Des millions de Québécois et de Canadiennes et de Canadiens bénéficient non seulement d'une couverture en matière de santé buccodentaire, mais reçoivent désormais les soins qu'ils avaient peut-être reportés depuis longtemps. En poursuivant notre collaboration étroite avec les professionnels de la santé buccodentaire, nous créons un système de santé plus solide et plus inclusif pour tous."

L'honorable Jean-Yves Duclos

Député de Québec-Centre

« Grâce au Régime canadien de soins dentaires, des millions de résidents canadiens ont désormais accès aux traitements dont ils ont besoin pour garder un sourire éclatant de santé -- souvent pour la première fois depuis des années. J'encourage les millions de Canadiennes et de Canadiens qui sont déjà membres du Régime canadien de soins dentaires à renouveler leur couverture afin de continuer à bénéficier de ce soutien essentiel. Quant à celles et ceux qui n'ont pas encore fait de demande, il est important de remplir votre déclaration de revenus afin de pouvoir accéder aux traitements dont vous avez besoin pour garder un sourire éclatant de santé. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Faits en bref

Les membres du RCSD qui n'ont pas encore de fournisseur de soins buccodentaires peuvent consulter l'outil de recherche de fournisseur du RCSD de Sun Life pour en trouver un près de chez eux.

Les membres du RCSD sont invités à créer un compte Mon dossier Service Canada s'ils n'en ont pas encore, afin de rester informés des dernières actualités du RCSD.

Près de 100 % des dentistes, denturologistes, hygiénistes dentaires et spécialistes dentaires exerçant au Canada, y compris ceux œuvrant dans des établissements d'enseignement, soignent des patients couverts par le RCSD.

Plus de la moitié des enfants âgés de 6 à 11 ans ont déjà eu une carie, et les caries dentaires graves constituent l'une des principales causes des chirurgies d'un jour chez les jeunes enfants. En effet, une mauvaise santé buccodentaire est à l'origine de plus de deux millions de jours d'absence à l'école chaque année.

On estime que 4,15 millions de journées de travail sont perdues chaque année chez les adultes en raison de consultations chez le dentiste ou d'arrêts maladie liés à des problèmes dentaires.

Faute d'accès aux soins dentaires, de nombreuses personnes se rendent aux urgences pour des problèmes dentaires qui pourraient être traités dans un cabinet dentaire. Ces consultations ont coûté plus de 31 millions de dollars au système de santé canadien en 2022-2023.

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SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts: Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]