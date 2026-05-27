TORONTO, le 27 mai 2026 /CNW/ - Un approvisionnement dangereux et imprévisible en drogues illégales, composé d'opioïdes synthétiques puissants, est à l'origine d'un nombre croissant de décès et de méfaits liés à la drogue partout au pays. Compte tenu des risques importants pour la santé et la sécurité publiques, le gouvernement du Canada continue d'agir rapidement pour détecter et démanteler le trafic de drogues illégales.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé le lancement du Centre canadien d'analyse des drogues (CCAD). Cet important investissement va transformer les capacités du Canada en matière d'analyse des drogues grâce à la création de nouveaux laboratoires spécialisés à Toronto et à Vancouver dotés de capacités analytiques avancées. En renforçant l'analyse en laboratoire, le CCAD aidera à produire de nouveaux renseignements innovateurs qui supporteront les efforts en cours pour lutter contre la crise des drogues illégales au Canada.

Cet investissement fournira aux forces de l'ordre des outils plus performants pour lutter contre la crise des drogues illégales. L'analyse ira au-delà de la simple identification des composants d'un échantillon et portera sur les marqueurs, les impuretés de faible concentration, les précurseurs et d'autres composants liés au processus de production. Elle permettra d'identifier les tendances et les schémas liés à la provenance, à la distribution et à la fabrication des drogues, et fournira notamment des informations sur les méthodes et les lieux de production.

Cela répond à des besoins identifiés depuis longtemps par les forces de l'ordre et renforce la collaboration entre les secteurs de compétence et les disciplines. En générant des renseignements plus complets et mieux exploitables, le CCAD favorise une approche plus coordonnée pour lutter contre l'approvisionnement en drogues illégales dans toutes les régions et entre les partenaires des forces de l'ordre, de la sécurité publique et de la santé publique.

Cette capacité renforcée aidera également les partenaires des forces de l'ordre à détecter et à démanteler les marchés de drogues illégales et les activités de trafic, et s'inscrit dans les priorités du gouvernement du Canada visant à renforcer la sécurité et la sûreté publique afin de protéger la population canadienne.

Citations

« L'approvisionnement en drogues illégales continue de faire peser de graves risques sur la santé et la sécurité des personnes et des communautés partout au Canada. Le nouveau Centre canadien d'analyse des drogues renforcera notre capacité à repérer les drogues de synthèse, à identifier les tendances et à fournir des renseignements essentiels pour aider les forces de l'ordre à mettre fin à la production et à la vente de drogues illégales dangereuses telles que le fentanyl. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Les drogues illégales comme le fentanyl ont des conséquences dévastatrices sur nos communautés et nos familles partout au Canada. Le lancement du Centre canadien d'analyse des drogues renforcera nos capacités de laboratoire et nous permettra de mieux détecter, retracer et perturber la production et la distribution illégales de ces substances dangereuses, tout en fournissant aux intervenants en santé publique les renseignements dont ils ont besoin pour savoir quelles substances circulent sur le marché illégal. Ce centre nous aidera à la fois à sauver des vies et à identifier les chaînes d'approvisionnement qui alimentent le trafic de fentanyl. »

Kevin Brosseau

Tsar du fentanyl du Canada

Faits en bref

Santé Canada joue un rôle essentiel dans le soutien apporté aux forces de l'ordre et aux services frontaliers canadiens dans leurs activités visant à lutter contre la menace mondiale liée aux drogues, et prend des mesures concrètes pour assurer la sécurité des communautés. L'analyse des échantillons fournis par les forces de l'ordre afin d'identifier les substances qu'ils contiennent en est un exemple frappant.

Santé Canada travaille en étroite collaboration avec la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis afin de renforcer la collaboration et l'échange d'informations entre les gouvernements canadien et américain. Le 30 mars 2026, un protocole d'entente avec la DEA américaine a été signé afin de soutenir la coopération bilatérale et de permettre le partage d'informations scientifiques, de résultats, de méthodes d'analyse et d'expertise technique.

Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, le gouvernement fédéral prend des mesures concrètes pour assurer la sécurité des communautés des deux côtés de la frontière, notamment en détectant et en démantelant le trafic de drogues illégales.

Le Service d'analyse des drogues (SAD) de Santé Canada gère des laboratoires partout au Canada qui analysent les échantillons de drogues présumées illicites saisis et soumis par les forces de l'ordre et les responsables de la santé publique canadiens.

La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances est l'approche du gouvernement du Canada face aux méfaits liés à la consommation de substances et à la crise des drogues toxiques.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709