OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendront une conférence de presse sur les mesures prises pour lutter contre la maladie Ebola.

Le gouvernement du Canada tiendra également une séance d'information technique virtuelle à l'intention des médias

Date

Le 26 mai 2026

Heure

Séance d'info. technique: 15 h 30 (HE)

Mêlée de presse : 16h 15 (HE)

Lieu

Séance d'information technique virtuelle pour les médias

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/63115982158

Code d'accès: 043747

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de traduction simultanée ; cependant, les porte-parole sont bilingues

Mêlée de presse

Chambre des communes

Foyer de l'édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario)

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Agence de la Santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945