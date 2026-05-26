Avis aux médias - Point de presse sur les mesures prises pour lutter contre la maladie Ebola English

Nouvelles fournies par

Santé Canada (SC)

26 mai, 2026, 14:58 ET

OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendront une conférence de presse sur les mesures prises pour lutter contre la maladie Ebola.

Le gouvernement du Canada tiendra également une séance d'information technique virtuelle à l'intention des médias

Date
Le 26 mai 2026

Heure

Séance d'info. technique: 15 h 30 (HE)
Mêlée de presse : 16h 15 (HE)

Lieu

Séance d'information technique virtuelle pour les médias

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/63115982158
Code d'accès: 043747

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de traduction simultanée ; cependant, les porte-parole sont bilingues

Mêlée de presse

Chambre des communes
Foyer de l'édifice de l'Ouest
Ottawa (Ontario)

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Agence de la Santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945

Profil de l'entreprise

Santé Canada (SC)