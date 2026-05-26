Avis aux médias - Point de presse sur les mesures prises pour lutter contre la maladie Ebola English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
26 mai, 2026, 14:58 ET
OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendront une conférence de presse sur les mesures prises pour lutter contre la maladie Ebola.
Le gouvernement du Canada tiendra également une séance d'information technique virtuelle à l'intention des médias
Date
Le 26 mai 2026
Heure
Séance d'info. technique: 15 h 30 (HE)
Mêlée de presse : 16h 15 (HE)
Lieu
Séance d'information technique virtuelle pour les médias
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/63115982158
Code d'accès: 043747
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de traduction simultanée ; cependant, les porte-parole sont bilingues
Mêlée de presse
Chambre des communes
Foyer de l'édifice de l'Ouest
Ottawa (Ontario)
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Relations avec les médias, Agence de la Santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945
Partager cet article