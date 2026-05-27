/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur le renforcement de la réponse à l'approvisionnement en drogues illégales/ English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
27 mai, 2026, 08:00 ET
SCARBOROUGH, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, en compagnie de Michael Coteau, député de Scarborough-Woburn, tiendra une conférence de presse afin d'annoncer le lancement du Centre canadien d'analyse des drogues.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 27 mai 2026
Heure
11 h 00 (HE)
Lieu
Scarborough (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69486520463
Code d'accès : 640362
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
X : @GouvCanSante
Facebook : Canadiens en santé
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
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