SCARBOROUGH, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, en compagnie de Michael Coteau, député de Scarborough-Woburn, tiendra une conférence de presse afin d'annoncer le lancement du Centre canadien d'analyse des drogues.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 27 mai 2026

Heure

11 h 00 (HE)

Lieu

Scarborough (Ontario)

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SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]