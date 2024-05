MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Vendredi dernier, plus de 1200 personnes issues du monde des arts et des affaires se sont réunies à l'emblématique lieu culturel Arsenal art contemporain pour assister aux 16e Printemps du MAC ayant pour thématique ICÔNES. C'est grâce à l'achat des billets, aux dons, aux partenaires, aux commanditaires et à l'encan silencieux que le montant de plus de 520 000 $ a été amassé dans le but de soutenir la Fondation du MAC et d'appuyer l'art contemporain. Définitivement une réussite exceptionnelle pour les 60 ans du Musée d'art contemporain de Montréal, qui génère des sentiments de fierté et d'accomplissement pour les coprésidents du comité des Printemps du MAC, Charles Lemay et Allison Forbes, et le reste de leur équipe.

crédits : Karel Chladek (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

SUCCÈS POUR L'ART CONTEMPORAIN

Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC, souligne que le montant amassé permettra à la Fondation du MAC de continuer à accomplir sa mission : « Grâce à la générosité de nos donateurs et au succès de cette soirée, nous pourrons offrir encore plus de soutien aux artistes et rendre l'art contemporain accessible à un public toujours plus large. Merci aux donateurs et partenaires. Je remercie chaleureusement le comité pour leur temps, leur créativité et leur énergie contagieuse afin de faire de l'événement un succès aussi flamboyant! »

L'encan de la soirée, présenté par EY avec comme patron d'honneur Simon Beaulieu, EY Canada, et commissarié par Erika Del Vecchio (Arsenal art contemporain), a été un franc succès, permettant de récolter plus de 120 000 $. Pour la cinquième année consécutive, la Fondation du MAC reversera un tiers des recettes de la vente des œuvres aux artistes, témoignant ainsi de son engagement à soutenir leur pratique artistique.

ATMOSPHÈRE UNIQUE D'ICÔNE

Les Printemps du MAC ont une fois de plus prouvé leur capacité à organiser des événements spectaculaires et à la pointe de l'avant-garde, célébrant la liberté d'expression et l'inclusion des genres et des styles. Cette édition a été rendue possible grâce à la co-présidence de Allison Forbes (Raisonnable) et Charles LeMay (Sphere Media). C'est notamment sous la direction artistique d'Allison et son équipe Raisonnables que la soirée-bénéfice a su rayonner de plein feu avec sa thématique ICÔNES, où chaque participant pouvait s'habiller en s'inspirant d'une œuvre iconique du MAC.

Pour une première fois cette année, une dizaine de stars telles que Catherine Brunet, Catherine Saint-Laurent, Marina Bastarache, Lou-Pascal Tremblay, Catherine Brunet, Lolitta Dandoy, Julie-Ann Ho et Gisèle Lullaby ont eu la chance de porter l'une des créations confectionnées par des designers reconnus au Québec comme MRKNTN, Lucas Stowe, LAMARQUE, Marie Saint Pierre, Tristain Réhel, LAKUACHIMOTO, Caroline Monnet et plus, sur le fameux tapis rouge intitulé MAC gala des Printemps, clin d'oeil au renommé tapis rouge du MET gala.

Certains moments forts en émotions ont aussi eu lieu, tels que la performance de Coeur de Pirate, Naomi et l'Isle, grâce a Bravo musique, faisant de cette soirée un événement mémorable. Des expériences uniques ont par ailleurs été offertes aux convives, notamment une station de retouche maquillage tout en miroir par Yves Saint Laurent Beauté. C'est sans compter l'expérience bonifiée des VIP qui fût vécue grâce à Banque Nationale Gestion Privée 1859 et Bajouk Signature. De plus, un photomaton tapissé de rouge présenté par Porsche Lauzon a permis aux invités de se prendre en photo BonLook était aussi présent pour offrir des lunettes de stars aux participants, en plus de bonifier l'expérience du tapis rouge et de capter les moments forts sur polaroid par Ville de pluie, et Simons a permis une performance de saxophone. Balnea spa + réserve a aussi contribué à l'expérience globale grâce à son soutien financier.

L'offre alimentaire en a aussi fait saliver plus d'un grâce à l'appui de Billio, Brera, La Diperie, Doordash, Jacopo, Nibbl., restaurant La Fleur et Le Rougié. Personne n'était à sec grâce à Aupale Vodka, vins Balthazar, BleuRoyal gin, Chandon Spritz, Cidre Intrus, Eska, Fin Soda, Mate Libre, Moët & Chandon, Vins Passage et Wills.

RECONNAISSANCE DES PARTENAIRES

Les présidents d'honneur de ce 16e Printemps du MAC, Claudia Girard (KPMG) et Alexandre Reise Filteau (Le Groupe Reise | RBC Dominion valeurs immobilières), ont été essentiels au succès de l'événement. La Fondation remercie chaleureusement le comité organisateur qui a fait de l'événement un succès, soit les coprésidents Allison Forbes, fondatrice et présidente de Raisonnable, et de Charles Lemay, Directeur, Communications Externes / Relations Publiques, Sphere Media, ainsi que les membres du conseil d'administration Andy Barril, directeur de création expérientiel, YHP Group, Simon Bellemare, courtier immobilier résidentiel, Sotheby's International Realty Québec, David-Marc Bouchard, chasseur de têtes, directeur Général et Associé chez TROUVÉ MTL, Erika Del Vecchio, commissaire, directrice de projets spéciaux, Arsenal art contemporain, Théo Dupuis-Carbonneau, rédactrice en chef, Magazine VÉRO (KO Média), Katherine Gervais, avocate, Trivium Avocats Notaires Conseils, Olivier Lapierre, consultant en communications, relations citoyennes et relations médias, Catherine Martel, lead d'affaires, Gamification, Alice & Smith Studio, Laura-Michelle Marcogliese, conseillère, affaires publiques et développement, Energir, Vincent Morel, consultant communications, image & marketing, Marc-Étienne Nolin, conseiller principal, Relations publique - Groupe Cirque du Soleil, Aurélie Christina Pierre, candidate à la Maîtrise en Stratégie, Auxiliaire de recherche, HEC, Marjorie Roux, fondatrice & présidente, MATINÉE STUDIO relations publiques, Antoine Sabourin, avocat chez Blake, Cassels & Graydon LLP, Stefanie Stergiotis, spécialiste en marketing numérique et stratège en commerce électronique et Maximiliano Tyrawskyj, directeur principal, Développement et Stratégie des cartes de crédit commerciales, Banque Nationale du Canada.

C'est aussi grâce à de nombreux partenaires externes que l'événement a eu l'effet escompté. Les Printemps du MAC on pu compter sur l'appui de Baillat Studio pour l'identité visuelle, BROUILLARD pour ses relations de presse, Forand événement pour le service, Humankind pour ses mannequins et maquilleuses, Matinée Studio et Sotheby's x Simon Bellemare pour le champagne, Moonstruhk pour la vidéo récapitulative, Publicité Sauvage pour l'affichage dans la ville, Rodeo Production pour le lieu de la séance photo et Raisonnable pour la production de la soirée.

À PROPOS DE LES PRINTEMPS DU MAC 2024

Événement annuel caritatif d'envergure, Les Printemps du MAC a pour mission de faire découvrir et connaître le MAC à la relève. Ce sont plus de 1000 philanthropes qui se retrouvent chaque année pour célébrer l'art contemporain d'ici et d'ailleurs au profit du MAC . L'identité visuelle de cette soirée 2024 est une conception de Baillat Studio et la séance photo, chapeautée par Baillat Studio, est le produit de la photographe Lian Benoit et des talents de chez Humankind et Folio.

La production de la soirée sera en tout point grandiose étant signée par RAISONNABLE, et appuyée par le comité des Printemps du MAC . Ce comité est coprésidé par Allison Forbes (Fondatrice et présidente, Raisonnable) et Charles LeMay (Directeur, Communications Externes / Relations Publiques, Sphere Media) et comprend nombre de membres bénévoles qui offrent de leur temps et de leur énergie pour faire de cet événement un succès. C'est sans compter la participation généreuse des coprésidents d'honneur de cette année, Claudia Girard (KPMG) et Alexandre Reise Filteau (Le Groupe Reise | RBC Dominion valeurs mobilières).

À PROPOS DE LA FONDATION DU MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À PROPOS DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Depuis soixante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée , situé au cœur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. Depuis le 1er décembre 2021, et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera d'interpeller le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire.

