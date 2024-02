PLUS DE 5 800 SPORTIFS SE DONNENT RENDEZ-VOUS À QUÉBEC DÈS SAMEDI POUR LA 20e ÉDITION DU PENTATHLON DES NEIGES SUN LIFE

Destiné à toute la famille, le plus grand événement de plein air hivernal au Canada battra son plein du 17 au 25 février, sur les plaines d'Abraham

QUÉBEC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le compte à rebours est lancé : c'est ce samedi 17 février que débutera officiellement la 20e édition du Pentathlon des neiges Sun Life à laquelle participeront plus de 5 800 sportifs de tous les niveaux! Jusqu'au dimanche 25 février, une vingtaine de défis et une panoplie d'activités pour toute la famille seront présentés sur les plaines d'Abraham, à Québec, dans le cadre du plus grand événement de plein air hivernal au Canada.

En plus des 5 disciplines sportives qui ont fait sa renommée (le vélo, la course, le patin, le ski de fond et la raquette), le Pentathlon des neiges Sun Life proposera plusieurs activités amusantes destinées à un public de tout âge. Parmi celles-ci, des jeux sur la neige, du frisbee ultime, un parcours Ninja, de la glissade, l'essai d'équipements sportifs, la découverte du biathlon (tir à l'arc et raquette) offerte par Décathlon, la démonstration de sculptures sur glace signées Sèveline Beauregard, de l'animation, des spectacles, les 4@6 musicaux du samedi (17 et 24 février) et des boissons chaudes offertes aux spectateurs!

Une expérience bonifiée pour les spectateurs

Cette année, les spectateurs auront droit à une expérience bonifiée grâce à l'inauguration d'un nouveau parcours qui permettra de profiter de points de vue inédits pour regarder chaque sport en tout confort. Des zones chauffées ou à l'abri du vent, surélevées et d'encouragement s'ajouteront ainsi au grand chapiteau qui accueillera les participants. Parmi les autres nouveautés à souligner, mentionnons le tout nouveau parcours vélo qui promet plus d'action et de dénivelé que jamais, en s'élançant jusqu'à la célèbre côte Gilmour!

Rappelons également le grand retour de la Course nocturne sur neige présentée par Solotech, le jeudi 22 février, dès 18 h 30. Munis d'une lampe frontale et d'accessoires fluorescents ou lumineux, les participants auront l'occasion d'arpenter les plaines d'Abraham sur un circuit enneigé et damé, à la tombée de la nuit.

« Nous sommes particulièrement fiers de constater l'évolution remarquable du Pentathlon des neiges depuis sa création, il y a 20 ans. En 2005, 60 participants prenaient en effet part à la première édition à Lac-Beauport, un chiffre qui a bondi à 5 800 cette année sur les plaines d'Abraham. Même dans nos rêves les plus fous, nous n'avions jamais pensé voir le Pentathlon des neiges Sun Life connaître un tel essor et devenir rien de moins que le plus grand événement de plein air hivernal au Canada! Alors que nous célébrons notre 20e anniversaire, nous sommes également ravis d'observer que nos participants reviennent année après année et qu'une toute nouvelle génération est en train de prendre la relève et de faire de cet événement une véritable tradition annuelle au Québec! », déclare Jean-Charles Ouellet, fondateur et membre du CA du Groupe Pentathlon.

« Quel plaisir de fêter le 20e anniversaire du Pentathlon des neiges avec une programmation exceptionnelle incluant une foule de nouveautés. Notre gouvernement est fier d'appuyer financièrement l'organisation de cet événement, qui génère chaque année un engouement incroyable envers les charmes hivernaux de la région, tout en encourageant les citoyennes et les citoyens à adopter de saines habitudes de vie. J'invite les familles, les athlètes et les amateurs de plein air à participer en grand nombre aux épreuves et aux activités. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! », mentionne Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Je suis heureuse que le gouvernement soutienne la présentation du Pentathlon des neiges, un événement sportif qui favorise le rayonnement de la Capitale-Nationale comme destination touristique de choix. Cette compétition, qui accueille des milliers de sportifs de tous les niveaux, contribue à faire de la région un incontournable du tourisme hivernal. J'invite chaleureusement les participantes et les participants, ainsi que leur entourage, à profiter pleinement de leur séjour dans la magnifique ville de Québec pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent lors de la saison froide », ajoute Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Pour sa part, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, se réjouit de voir le Pentathlon des neiges de Québec poursuivre sa mission. « Chaque opportunité offerte à la population pour s'activer, pour prendre l'air et pour socialiser entre amis est une occasion en or qu'il faut soutenir avec toute l'énergie nécessaire. J'invite toutes les citoyennes et tous les citoyens de Québec et des environs à venir participer aux différentes activités et je remercie l'organisation pour son savoir‑faire et son engagement envers l'activité physique. »

« Cette année, je me suis lancé le défi de faire les 5 épreuves. Pourquoi? Parce qu'on a la chance inouïe d'avoir un des plus beaux événements sportifs au monde ici, chez nous, dans notre paysage enchanteur. À Québec, on embrasse notre hiver, on le vit à 110 %. Il ne nous fait plus peur! Chaque année le Pentathlon des neiges rejoint petits et grands, amateurs et professionnels et même plusieurs curieux. C'est un événement qui rassemble année après année et c'est une fierté de pouvoir avoir ça ici. C'est avec des événements uniques comme celui-ci qu'on fera ensemble de la ville de Québec, la ville la plus active au Canada. Un énorme merci à toute l'organisation de rendre cet événement plus accessible que jamais. Bon succès à tous les participants! », commente Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec.

« Depuis 20 ans, le Pentathlon des neiges Sun Life est synonyme de passion, de détermination et de dépassement de soi. À la Sun Life, ce sont des valeurs qui nous animent au quotidien. Nous sommes donc très fiers de revenir pour une deuxième année en tant que partenaire en titre de cet événement emblématique de la Ville de Québec. La mobilisation de nos employés, répartis au sein de 12 équipes, démontre notre engagement profond à promouvoir la santé et le mieux-être. Ce sera un plaisir de vous retrouver sur le site pour cette édition mémorable », affirme Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec.

« Plus que jamais cette année, le Pentathlon des neiges Sun Life se veut un événement rassembleur et accessible à tous, peu importe son âge et son niveau sportif. C'est pourquoi j'invite tous les amoureux de l'hiver à venir s'amuser avec nous, à assister à des défis enlevants et à participer aux différentes activités, que ce soit en famille, entre amis ou entre collègues. J'en profite aussi pour remercier tous ceux et celles qui, comme moi, participeront aux Défis corporatifs cette année, une initiative qui contribue à promouvoir le mieux-être et l'activité physique chez les plus jeunes! », ajoute Alex Harvey, le porte-parole du Pentathlon des neiges Sun Life qui participera lui-même à trois défis cette année.

Des partenaires d'exception

Le Groupe Pentathlon tient à saluer l'engagement de ses précieux partenaires qui rendent possible la tenue de cet événement d'envergure : la Sun Life, partenaire en titre, Canac, Décathlon, Eye Am soins oculaires, Quoi Faire, Microbrasserie des Beaux Prés, Location Beauport, Mitsubishi Sainte-Foy et Québec, Solotech, Vidéotron, WKND 91,9, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, destination Québec Cité, la Ville de Québec ainsi que la Commission des champs de bataille nationaux.

La programmation complète de l'événement est disponible sur le site web du Pentathlon des neiges Sun Life.

À propos du Pentathlon des neiges Sun Life

Fondé à Lac-Beauport en 2005, le Pentathlon des neiges est présenté sur les plaines d'Abraham depuis 2008. Sanctionné par Triathlon Québec, le Pentathlon des neiges est unique et se positionne comme le plus grand événement multisport d'hiver au monde. Pour participer au Pentathlon des neiges, les athlètes sont appelés à pratiquer en continu différentes disciplines -- le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette -- soit en solo, en tandem ou en équipe. Le Pentathlon des neiges est organisé par Groupe Pentathlon, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer des événements sportifs novateurs, rassembleurs et à grands impacts, faisant vivre des émotions et des expériences enrichissantes.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'incidence. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel et les conseillers de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout dans le monde en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

