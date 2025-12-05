Le gouvernement du Québec investit pour les infrastructures d'eau de Saint-Victor

SAINT-VICTOR, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 7 770 060 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Victor pour le renouvellement de conduites d'eau et l'aménagement d'un nouveau puits municipal.

Une partie du financement est accordée pour le renouvellement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et pluviales sous les rues Fecteau, du Parc, des Écoliers, Marchand, Ambroise et Veilleux ainsi que celles des collecteurs Est et Ouest de la municipalité. Les sommes permettront également l'aménagement et le raccordement du nouveau puits de captage d'eau souterraine PE-4, la construction d'un nouveau bâtiment pour ce puits et la pose des conduites nécessaires pour le relier au réseau existant.

« À titre de ministre des Affaires municipales, je veux que nos municipalités disposent d'infrastructures d'eau fiables, capables de répondre aux besoins de nos citoyens. En appuyant un projet comme celui de Saint-Victor, on renforce un service essentiel et on donne à la municipalité les moyens de planifier l'avenir sur des bases solides. Investir maintenant, c'est du gros bon sens : on assure la continuité des services pour la population et on évite des coûts beaucoup plus élevés plus tard. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Ces projets sont très importants pour la municipalité. L'ajout et le raccordement d'un nouveau puits permettront de répondre à la baisse des niveaux d'eau dans les puits d'eau actuels, tout comme le renouvellement des conduites. Je suis fier que notre gouvernement agisse concrètement dans le maintien des services de base à la population victoroise. Bravo à l'équipe de la Municipalité qui a contribué à concrétiser ce projet. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Depuis quelques années déjà, l'approvisionnement en eau potable pour le village nous inquiétait. Grâce au programme PRIMEAU 2023-2033, Saint-Victor peut maintenant compter sur un puits supplémentaire, nous permettant d'être bien desservis et pour longtemps. Merci à notre député, Luc Provençal, et son équipe de nous avoir accompagnés avec les démarches nécessaires et qui ont porté fruit! »

Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023-2033, les municipalités peuvent d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

