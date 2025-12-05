Relocalisation de l'hôtel de ville de Sainte-Marie : Geneviève Guilbault sur le terrain pour constater l'avancement du projet

SAINTE-MARIE, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, étaient de passage à Sainte-Marie pour constater l'évolution du projet de relocalisation de l'hôtel de ville, pour lequel le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a confirmé une aide financière de 17 314 547 $ en septembre dernier.

Projet attendu de la population, le nouveau bâtiment sera construit au 905, route Saint-Martin, soit dans un secteur où sont centralisés plusieurs services à la population. La relocalisation de l'hôtel de ville de Sainte-Marie était nécessaire, puisque son ancien emplacement, situé en zone inondable, compromettait la continuité des services municipaux lors des crues.

Citations :

« À Sainte-Marie, les inondations ont fragilisé à répétition les services municipaux. La relocalisation de l'hôtel de ville était la bonne décision pour protéger un bâtiment essentiel et assurer la continuité des services à la population. À titre de ministre des Affaires municipales, j'appuie pleinement ce projet, parce qu'il met fin aux réparations coûteuses qui revenaient chaque année pour les citoyens et qu'il donne enfin à la Ville des bases plus solides pour la suite. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« La relocalisation de l'hôtel de ville s'est imposée afin de l'éloigner de la zone inondable, répondant ainsi à une attente forte des gens d'ici. Après des réparations et des rénovations répétées, l'hôtel de ville trouvera sa place dans un nouveau complexe municipal, situé au cœur d'un secteur dynamique où sont regroupés plusieurs services destinés à la population. On a tous très hâte d'y mettre les pieds pour la première fois, dans quelques mois. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« En appuyant financièrement la construction d'un nouvel hôtel de ville situé en dehors de la zone inondable, le gouvernement contribue directement à la continuité et à l'amélioration des services destinés à la population. Le nouveau complexe municipal, qui abritera également une bibliothèque moderne et polyvalente, représente un investissement structurant pour l'avenir. Cette initiative joue un rôle essentiel pour accroître la résilience de notre population face aux aléas climatiques, tout en soutenant un développement durable, dynamique et porteur pour l'ensemble de notre milieu. »

Luce Lacroix, mairesse de Sainte-Marie

Faits saillants :

Liens connexes :

