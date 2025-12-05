Relocalisation de l'hôtel de ville de Sainte-Marie : Geneviève Guilbault sur le terrain pour constater l'avancement du projet
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre des Affaires municipales
05 déc, 2025, 14:02 ET
SAINTE-MARIE, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, étaient de passage à Sainte-Marie pour constater l'évolution du projet de relocalisation de l'hôtel de ville, pour lequel le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a confirmé une aide financière de 17 314 547 $ en septembre dernier.
Projet attendu de la population, le nouveau bâtiment sera construit au 905, route Saint-Martin, soit dans un secteur où sont centralisés plusieurs services à la population. La relocalisation de l'hôtel de ville de Sainte-Marie était nécessaire, puisque son ancien emplacement, situé en zone inondable, compromettait la continuité des services municipaux lors des crues.
Citations :
« À Sainte-Marie, les inondations ont fragilisé à répétition les services municipaux. La relocalisation de l'hôtel de ville était la bonne décision pour protéger un bâtiment essentiel et assurer la continuité des services à la population. À titre de ministre des Affaires municipales, j'appuie pleinement ce projet, parce qu'il met fin aux réparations coûteuses qui revenaient chaque année pour les citoyens et qu'il donne enfin à la Ville des bases plus solides pour la suite. »
Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales
« La relocalisation de l'hôtel de ville s'est imposée afin de l'éloigner de la zone inondable, répondant ainsi à une attente forte des gens d'ici. Après des réparations et des rénovations répétées, l'hôtel de ville trouvera sa place dans un nouveau complexe municipal, situé au cœur d'un secteur dynamique où sont regroupés plusieurs services destinés à la population. On a tous très hâte d'y mettre les pieds pour la première fois, dans quelques mois. »
Luc Provençal, député de Beauce-Nord
« En appuyant financièrement la construction d'un nouvel hôtel de ville situé en dehors de la zone inondable, le gouvernement contribue directement à la continuité et à l'amélioration des services destinés à la population. Le nouveau complexe municipal, qui abritera également une bibliothèque moderne et polyvalente, représente un investissement structurant pour l'avenir. Cette initiative joue un rôle essentiel pour accroître la résilience de notre population face aux aléas climatiques, tout en soutenant un développement durable, dynamique et porteur pour l'ensemble de notre milieu. »
Luce Lacroix, mairesse de Sainte-Marie
Faits saillants :
- Le 18 septembre 2025, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière pour la relocalisation de l'hôtel de ville de Sainte-Marie. En mai 2024, il avait aussi annoncé une aide financière pour la relocalisation de la caserne de pompiers de Sainte-Marie.
- Ces aides financières proviennent du volet Résilience des communautés et relocalisation du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI), sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Ce volet est accompagné d'un investissement de 75 millions de dollars pour soutenir le milieu municipal dans la réalisation de projets de relocalisation et de réduction de la vulnérabilité de bâtiments municipaux et patrimoniaux, en vue d'accroître la sécurité des personnes et la protection des biens dans les milieux bâtis face aux risques d'inondation.
- Le PRAFI - Volet Résilience des communautés et relocalisation répond à la mesure « Soutenir la mise en place de mesures visant la relocalisation de bâtiments hors de secteurs jugés à risque élevé d'inondations » du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, déployé par le gouvernement du Québec pour agir à l'égard des impacts liés aux inondations. Il s'inscrit également dans le Plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à prévenir les risques liés aux inondations de manière à renforcer la résilience du Québec face aux conséquences des changements climatiques.
- Les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux, notamment pour le dépôt de projets dans le cadre du PRAFI. Pour Sainte-Marie, il s'agit du Bureau de projets - Inondations - Rivière Chaudière.
Liens connexes :
Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :
facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation
x.com/MAMHqc
linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation
SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales
Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Stéphane Brown, Attaché politique, Bureau du député de Beauce-Nord, 418 209-7605
Partager cet article